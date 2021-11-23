Первая женщина - премьерша Швеции Магда Андерссон пробыла на посту... несколько часов

08:55 25.11.2021

Премьер Швеции ушла в отставку через несколько часов после избрания - почему



За нового главу правительства накануне проголосовало большинство депутатов. Однако следующее их решение стало причиной ухода новоизбранного премьера.



БИШКЕК, 25 ноя - Sputnik. Первая женщина-премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон ушла в отставку через несколько часов после избрания, пишут "Известия" со ссылкой на шведское радио.



Лидер социал-демократической рабочей партии была избрана решением парламента 24 ноября.



Однако она быстро ушла в отставку, так как большинство депутатов не утвердили проект бюджета правительства. Оказалось, что они выступили за документ, предложенный оппозицией.

В результате этого голосования Партия охраны окружающей среды вышла из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции, а Андерссон объявила об отставке.



Андерссон с 2014-го по 2021 год была министром финансов Швеции.