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|Первая женщина - премьерша Швеции Магда Андерссон пробыла на посту... несколько часов
08:55 25.11.2021
Премьер Швеции ушла в отставку через несколько часов после избрания - почему
За нового главу правительства накануне проголосовало большинство депутатов. Однако следующее их решение стало причиной ухода новоизбранного премьера.
БИШКЕК, 25 ноя - Sputnik. Первая женщина-премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон ушла в отставку через несколько часов после избрания, пишут "Известия" со ссылкой на шведское радио.
Лидер социал-демократической рабочей партии была избрана решением парламента 24 ноября.
Однако она быстро ушла в отставку, так как большинство депутатов не утвердили проект бюджета правительства. Оказалось, что они выступили за документ, предложенный оппозицией.
В результате этого голосования Партия охраны окружающей среды вышла из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции, а Андерссон объявила об отставке.
Андерссон с 2014-го по 2021 год была министром финансов Швеции.