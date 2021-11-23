Умер казахстанский оппозиционер Арон Атабек (партия "Алаш")

09:02 25.11.2021

Скончался оппозиционер Арон Атабек

Освобожденный после пятнадцати лет заключения 68-летний Арон Атабек умер вечером 24 ноября



Скончался общественный деятель, поэт, правозащитник Арон Атабек (Едыгеев). Причиной смерти 68-летнего оппозиционера стал коронавирус, сообщили в Центре медицинской помощи, куда он был госпитализирован.

Атабека освободили из колонии, где он провел 15 лет, 1 октября этого года. В октябре СМИ сообщали, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации управления общественного здоровья г.Алматы, Атабеку (Едыгеев) в начале октября поставили диагноз "Коронавирусная инфекция крайне тяжелой степени тяжести". Однако он отказался от госпитализации.

"Находился на лечении в частном лечебном учреждении. Кроме того, имеется документальный отказ от квалифицированной медицинской помощи мобильной бригады городской поликлиники №17", - говорится в сообщении.

В середине октября Атабек поступил в Центр медпомощи, а 20 октября, несмотря на оказываемое лечение, впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.

Последние несколько дней находился в крайне тяжелом состоянии на фоне сопутствующих патологий. 24 ноября произошла остановка кровообращения по типу асистолии (прекращение деятельности сердца с исчезновением биоэлектрической активности).



За что посадили Арона Атабека

Арон Атабек (Едыгеев, при рождении Нутушев) был председателем незарегистрированной партии "Алаш" (1990), издавал газеты "Алаш" и "Хак".

Он был обвинен в захвате заложника, убийстве полицейского и в организации массовых беспорядков в алматинском микрорайоне Шанырак в 2006 году. Атабек вину не признал. Приговором алматинского городского суда от 5 октября 2008 года осужден на 18 лет строгого режима. Он должен был отбывать наказание до 16 июля 2024 года.

В октябре 2021 года стало известно, что медкомиссия установила у Атабека неизлечимое заболевание, которое дает основания для его освобождения от отбывания наказания в тюрьме.

Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на более мягкий вид наказания - ограничение свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля.

С апреля 2014 года Арон Атабек содержался в СИЗО Павлодара.