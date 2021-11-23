Под колпаком: в Казахстане приняли поправки о регулировании мобильных переводов

09:26 25.11.2021

Под колпаком: в Казахстане приняли поправки о регулировании мобильных переводов



/ Владислав Воднев



Для того, чтобы поправки вступили в силу, закон должен быть подписан президентом Казахстаном



НУР-СУЛТАН, 25 ноя - Sputnik. Депутаты сената парламента Казахстана во втором чтении приняли поправки, которые на законодательном уровне регулируют мобильные переводы.



Как пояснили в сенате, во время пандемии казахстанские предприниматели начали активно использовать мгновенные мобильные переводы для получения оплаты за свои товары и услуги, хотя данные переводы предназначены исключительно для транзакций между физическими лицами. Это позволяет бизнесменам уклоняться от уплаты налогов, а также скрывать свои доходы.



В этой связи поправки обяжут предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса. Для этого бизнесмены будут обязаны разделять свои мобильные переводы на личные и предпринимательские. Поправки также обяжут банки передавать в налоговую соответствующие сведения.



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Кроме того, поправки конкретизируют понятие "мобильные платежи". Сейчас в Налоговом кодексе Казахстана предусмотрены только две формы оплаты: наличными средствами и путем карточного перевода через терминалы с обязательным выбиванием чека.



Ранее в Минфине призвали обычных казахстанцев не волноваться по поводу денежных переводов – они по-прежнему смогут совершать мобильные платежи в обычном порядке.



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"С деньгами, которые люди пересылают друг другу для ежедневных целей, ничего не будет. Весь процесс в этом случае будет сохранен в прежнем виде. Эти изменения нужны только для фискализации мобильных переводов (предпринимателей – Sputnik)", - сообщил ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев.