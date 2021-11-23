КырВыборы-2021. Как усталость от выборов за год изменила расклад сил

10:04 25.11.2021

24 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА , Мария ОРЛОВА



Уже в это воскресенье кыргызстанцам предстоит вновь отправиться на избирательные участки, чтобы выбрать новый созыв Жогорку Кенеша. С прошлых выборов, которые закончились сменой власти, прошло чуть больше года.



Дата-отдел 24.kg проанализировал, как за это время изменился состав кандидатов и пропал избирательный запал среди претендентов на мандаты ЖК.



В октябре 2020 года в парламент хотели попасть 2 тысячи 14 человек. В ноябре 2021-го почти в два раза меньше - 1 тысяча 343 кандидата (данные по состоянию на 1 ноября 2021 года). Претенденты продолжают добровольно выбывать из гонки почти каждый день. При этом портреты кандидатов обеих кампаний во многом идентичны.



Безработные, но с дипломом

Анализ показал, что политическое поле в стране осталось прежним. Хотя по некоторым показателям ситуация вовсе ухудшилась.

Курса на обновление не случилось. Списки кандидатов формируются так же, как и прежде.



Политика в Кыргызстане считалась сугубо мужским делом. Женщинам пробиться крайне тяжело. За последний год ситуация ухудшилась. Только чуть больше четверти кандидатов (29 процентов) - женщины. На октябрьских выборах прошлого года их было 32 процента. Произошло это именно из-за изменения избирательной системы.



По единому округу гендерная квота осталась, и она соблюдается.



По одномандатным округам ситуация совсем иная. Из 36 округов только по 13 баллотируются женщины. Надежды на то, что хотя бы одна из них получит мандат, практически нет.



Еще одно отличие этой кампании - абсолютно у всех кандидатов есть высшее образование. Без диплома ЦИК просто не зарегистрирует кандидата. В прошлом году такого требования не было, поэтому диплом был только у 85 процентов претендентов на мандат.Но практика показывает, что наличие диплома еще не гарантирует качества работы. Даже отличники образования могут выдавать такие "перлы", которые долго веселят народ.



Не отказались кандидаты и от любимой практики не говорить о своем реальном месте работы. Отчасти это связано с тем, что в депутаты часто баллотируются руководители госорганов. А им по закону нужно уволиться до того, как идти на выборы. На прошлых выборах таких было 35 процентов. В этот раз претендентов на мандат без официального места работы немного поменьше - 33 процента.

В этом году типичный кандидат оказался на два года старше, чем на октябрьских выборах 2020 года. Кроме того, традиционно большинство кандидатов - кыргызы. Всего же в выборах участвуют представители 19 этносов.



Остаться в ЖК любой ценой

Кыргызстанцы много лет говорили о необходимости сокращения числа депутатов. Их требования услышали. После выборов этого года в новом парламенте будет 90 депутатов: 54 из них пройдут по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. Но шансы на кардинальное обновление парламента крайне малы. Действующие депутаты совсем не собираются оставлять свои теплые места.



В Жогорку Кенеш баллотируется 66 депутатов. По одномандатным округам - 24 человека, по единому - 42.



При этом 32 кандидата по единому избирательному и 17 по одномандатным участвовали в выборах в октябре 2020 года. Всего в прошлом году повторно попасть в парламент хотели 84 действующих депутата. Если бы все они прошли, то парламент обновился бы только на 30 процентов.



Думаете, массовые митинги, смена власти и избирательной системы изменили этот расклад? Отнюдь. В этом году количество мест в ЖК сократилось. Если все действующие парламентарии пройдут, то они займут 73 процента мест в ЖК.



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Нынешняя кампания станет второй парламентской для почти четверти кандидатов - в ней участвуют 317 (или 23,6 процента) из зарегистрированных на 1 ноября 1 тысячи 343 кандидатов по единому и одномандатным округам.



Напомним, что в прошлом году акции протеста начались из-за оглушительной победы трех партий - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". В этом году в кампании они не участвуют. Но 91 человек из повторно баллотирующихся кандидатов в прошлом году пытались попасть в ЖК именно под знаменами этих политобъединений. Это больше четверти (28,7 процента) из баллотирующихся вновь. Из них 51 кандидат идет с новыми партиями по единому округу и 40 самостоятельно - по одномандатным.



Денег мало, агитации тоже

На 18 ноября, по данным ЦИК, в избирательные фонды партий поступило 167 миллионов 23 тысячи 757сомов, израсходовано 154 миллиона 966 тысяч 679. Рекордсмены по тратам - партии "Ата Журт Кыргызстан" (27 миллионов 673 тысячи 452 сома) и "Ишеним" (26 миллионов 886 тысяч 855 сомов). В фонды кандидатов по одномандатным округам перечислено 357 миллиона 576 тысяч 659,97 сома, израсходовано 219 миллионов 653 тысячи 970 сомов.



Получается, что всего поступило 524 миллиона 600 тысяч 416,97 сома, израсходовано - 374 миллиона 620 тысяч 649 сомов. В прошлом году за пару недель до голосования партии на привлечение внимания избирателей потратили более полумиллиарда сомов.



В этом году на избирательную кампанию все кандидаты потратили на четверть меньше, чем в 2020-м.



Это сказывается на всей кампании. Эксперты считают ее самой сложной в истории независимого Кыргызстана. И дело не только в сложности самого процесса голосования.



Проблема в низкой узнаваемости участников предвыборного марафона. Никогда прежде агитация не проходила так вяло.



Возможности узнать что-либо о программах и намерениях будущих нардепов сегодня практически нет. В депутаты рвется множество ранее неизвестных партий и личностей. Поэтому справедливо опасение, что кандидаты, пожалевшие денег на собственное раскручивание, не пожелавшие трудиться в поле, привлекая голоса, прибегнут к другой излюбленной политтехнологии - подкупу избирателей.