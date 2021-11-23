KEGOC (Энергосети Казахстана) возглавил Каныш Молдабаев

10:11 25.11.2021

Сменился глава KEGOC: председателем АО назначен Каныш Молдабаев

Экспресс К



По личной инициативе Бакытжана КАЖИЕВА досрочно прекращены его полномочия в качестве председателя правления и члена совета директоров АО "KEGOC", говорится в сообщении компании, передает ЭК.

24 ноября 2021 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "KEGOC", в ходе которого были проведены кадровые назначения.



Решением внеочередного общего собрания акционеров АО "KEGOC" председателем правления АО "KEGOC" сроком на три года был назначен Каныш МОЛДАБАЕВ, его полномочия в качестве председателя совета директоров АО "KEGOC" были также досрочно прекращены,



- сообщила пресс-служба АО.



Председателем совета директоров KEGOC был избран Суиншлик ТИЕСОВ.



"Также принято решение избрать Ерната БЕРДИГУЛОВА членом совета директоров АО "KEGOC" в качестве представителя интересов АО "Самрук-Қазына". Срок полномочий ТИЕСОВА С. А. и БЕРДИГУЛОВА Е. К. определен на срок до истечения срока полномочий совета директоров АО "KEGOC" в целом", - сообщили в пресс-службе АО "KEGOC".



МОЛДАБАЕВ возглавлял совет директоров компании с апреля 2021 года.



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"KEGOC" (KASE: KEGC), Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) - компания, выполняющая функции системного оператора и оператора магистральных электрических сетей Казахстана (линий электропередачи и подстанций напряжением 220, 500, 1150 кВ). Также является оператором торговли электроэнергией между Казахстаном и сопредельными странами. Контролируется государственным холдингом АО "ФНБ „Самрук-Казына"". Основана в 1997 г