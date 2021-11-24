 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЕС хочет откупиться от миграционной проблемы, - Г.Петров
11:08 25.11.2021

Отъезд из Белоруссии ближневосточных "гостей" Европа готова оплатить
Геннадий Петров

Политический кризис в Белоруссии 2020. Все статьи по теме
миграционный кризис, польша, белоруссия, санкции, ес, гуманитарная помощь Еврокомиссия запоздало, но все же стала помогать мигрантам.
Еврокомиссия направит до 3,5 млн евро на добровольное возвращение соискателей убежища в странах ЕС. Из этих средств будет оплачено и перемещение мигрантов, которые находятся в Белоруссии, на польской и литовской границах. Таким образом, ЕС несколько смягчил свою позицию по данному вопросу. Виновным в миграционном кризисе там по-прежнему считают Александра Лукашенко, но помогать с отъездом мигрантов европейцы готовы.

Информация о выделении средств появилась на сайте Еврокомиссии в тот самый момент, когда верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель находился с визитом в Душанбе. Там проходила конференция ЕС – Центральная Азия, одной из важных тем которой была борьба с нелегальной миграцией.

Боррель, заявив, что кризис на польско-белорусской границе "однозначно организован белорусскими властями", вместе с тем дал понять, что решать его будут в Брюсселе. По его словам, в Белоруссию направляется группа экспертов ЕС, которая на месте оценит ситуацию. В группу войдут представители Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей. При этом Боррель особо подчеркнул, что этот факт не является свидетельством того, что ЕС пошел на какие-то переговоры с Лукашенко.

Ранее позиция Евросоюза выглядела однозначно: кризис на границе Польши и Белоруссии принципиально отличается от других схожих кризисов. Имеет место, по выражению польского вице-премьера Ярослава Качиньского, "акт гибридной войны". Мигранты не сами прибыли к границам ЕС, их туда умышленно привезли с целью дестабилизировать ситуацию в странах – соседях Белоруссии. Следовательно, Лукашенко и должен отправить их обратно, откуда привез – иначе его, его окружение и страну в целом ждут новые суровые санкции. Еще 22 ноября белорусский лидер обвинял Запад в нежелании как-либо обсуждать миграционный вопрос. С точки зрения Лукашенко, разрешить ситуацию можно или ослабив санкции против официального Минска, или предоставив мигрантам, скопившимся на границе, гуманитарный коридор в ЕС. Оба предложения в Евросоюзе категорически отвергли. Как заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, идея гуманитарного коридора в Германию была предложена белорусским лидером в ходе его беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Но та это предложение посчитала неприемлемым.

И вот ЕС пересматривает свою позицию. Помимо средств на добровольное возвращение Евросоюз выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам. Из них 200 000 евро будет идти по линии Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) и будет потрачено на продукты, лекарства, одеяла и прочее, что нужно для выживания в палаточных городках. То есть распределением помощи напрямую ЕС заниматься не будет или будет это делать в минимальном объеме.

Сколько именно мигрантов, большинство из которых выходцы из Ирака, согласятся вернуться на родину, пока неясно. Неясна даже их численность на территории Белоруссии. Цифры называются разные – от нескольких до 20 тыс. Белорусские власти утверждают, что только в транспортно-логистическом центре "Брузги" находится около 2 тыс. человек. На брифинге в среду пресс-секретарь отделения Пограничной охраны Польши в Подляском воеводстве Катажина Зданович сообщила о том, что на границе остается около 3–4 тыс. мигрантов. При этом поляки настаивают, что количество прибывающих туда значительно уменьшилось. Следовательно, меры ЕС по разрешению ситуации дают эффект.

Как бы то ни было, помимо запоздалого "пряника" в виде выделения средств спустя несколько месяцев после возникновения кризиса ЕС готовит для белорусских властей новый "кнут". Как сообщает Bloomberg, Еврокомиссия обсуждает новый тип так называемых горизонтальных санкций. Речь идет о приостановке действия лицензий и работы в странах ЕС у всех транспортных операторов, как наземных, так и воздушных или водных, которые причастны к "торговле людьми" – именно так в Брюсселе готовы квалифицировать действия белорусских властей в отношении мигрантов. Если соответствующее решение будет принято, как минимум компанию "Белавиа" придется закрывать на время или постоянно: продуктивно работать ей будет очень сложно.

Источник - ng.ru
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