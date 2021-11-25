Киргизия готовится выбрать новый парламент - что ждет страну? - Г.Михайлов

13:29 25.11.2021

Киргизия готовится выбрать новый парламент - что ждет страну?

25 ноября 2021 |

Выборы в парламент Киргизии 2021 - список партий-лидеров, прогнозы на будущее.

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВ



Предвыборный марафон в Киргизии подходит к концу. В ближайшее воскресенье, 28 ноября, в стране пройдут выборы в республиканский парламент. За право стать депутатом в республике борются более 1000 человек, получить заветное место смогут лишь 90.



Нынешние выборы завершат переходный период в Киргизии. Предыдущий созыв парламента должен был прекратить работу еще в конце прошлого года, но этого не произошло. Парламентские выборы в октябре 2020 года сопровождались массовыми нарушениями, подкупом избирателей, масштабным применением административного ресурса. Результатом стало объединение недовольных политиков, протесты и падение режима Сооронбая Жээнбекова. Результаты выборов отменили, работу "просроченного парламента" продлили на год.



Прошедший год в политике Киргизии оказался весьма насыщенным. Пришедшие к власти в результате массовых протестов Садыр Жапаров и Камчибек Ташиев смогли удержать позиции. Жапаров провел президентские выборы и успешно одержал победу, Ташиев занял пост главы ключевой спецслужбы - Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Вопреки прогнозам ряда экспертов, политики сумели укрепить позиции, не переругались между собой, а также удержали страну от скатывания в гражданскую войну.



За прошедший год в Киргизии были арестованы или задержаны когда-то неприкосновенные и уважаемые в стране люди, часть из них до сих пор находится за решеткой, остальные, в обмен на освобождение, шли на сделку со следствием и частично компенсировали ущерб. Попутно, как это бывает после каждой смены власти в Киргизии, шел передел сфер влияния - борьба за некоторые прибыльные объекты идет до сих пор.



Впервые без админресурса



По сравнению с выборами 2020 года нынешние проходят не в пример спокойнее и чище. Небывалое дело в истории Киргизии - в этот раз руководство страны сознательно отказалось от масштабного и системного применения административного ресурса. В отличие от прошлого года чиновники на местах не только не получали указаний из центра "обеспечить свыше 60% голосов за партию власти", но наоборот - Белый дом спустил в регионы распоряжение органам власти и бюджетным организациям воздержаться от помощи кому-либо.



Отельные попытки использовать ресурс на местах есть, чиновники отправляют на выборы родственников или подчиненных, стараясь обеспечить победу. Несколько крупных руководителей, попытавшихся в открытую помочь кандидатам, используя админресурс, отправлены в отставку. Такая честность имеет объяснение - президент Киргизии помнит, как потерял власть предыдущий глава страны, и не хочет создавать даже минимальные предпосылки для массовых протестов оппозиции.



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Отметим, что нынешние выборы проходят менее напряженно. Причин несколько, срыв прошлогодних выборов оказался крайне неприятным событием для сотен влиятельных людей в стране - деньги в агитацию вложили, людей подкупили, но места так и не заняли, так стоит ли рисковать повторно? Кроме того, после изменения конституции в середине 2021 года главный законодательный орган страны заметно потерял в политическом весе, значительная часть полномочий перешла к президенту, ценность депутатского кресла упала. Как результат - кандидатов на места в парламенте в этом году оказалось почти в два раза меньше, чем в прошлом, значительно скромнее бюджеты партий.



Кто победит на выборах в Киргизии?



Достоверных открытых социологических данных по выборам нет. Опубликованные в СМИ данные либо фрагментарны, либо весьма сомнительны с точки зрения достоверности. По оценкам автора, к 25 ноября список партий, имеющих наибольшие шансы на прохождение в парламент, таков:



лидируют партии "Ата Журт" и "Ынтымак";

чуть позади - "Ишеним", "Альянс" и "СДК";

между победой и поражением балансируют "Ата Мекен", "Ыйман Нуру", "Бутун", "Эль Умуту". Эти партии поделят 54 места. Еще 36 достанутся кандидатам-одномандатникам.

Борьба одномандатников



Как и ожидалось, борьба между кандидатами одиночками оказалась, пожалуй, наиболее напряженной и потенциально конфликтогенной. Авторитетные и амбициозные политики и бизнесмены вынуждены на деле подтверждать свой статус, напрямую. Дело это непривычное - ранее выборы проходили исключительно по пропорциональной системе, чтобы попасть в парламент, было достаточно заплатить одной из лидирующих партий. Сейчас ситуация изменилась.



Чтобы победить, одномандатники вынуждены использовать все доступные ресурсы, подключая к агитации всех - родственников, друзей, коллег. Стратегии выбираются разные. Вот два подхода кандидатов, идущих на выборы в столице Киргизии Бишкеке:



ушедший в оппозицию бывший депутат Дастан Бекешев обещает жителям столицы в первую очередь изменить закон о ТСЖ, чтобы "начать улучшать жизнь горожан с подъезда и двора";

президент Федерации пауэрлифтинга Бакыт Керимбеков сделал ставку на религиозную часть электората, в случае победы он хочет первым делом убрать из Конституции Киргизии норму об отделении религии от государства. "У нас безбожная страна".

Кандидаты в регионах говорят на иные темы. Глава Молочной палаты Нурбек Джыргалбаев, идущий по одномандатному округу в Иссык-Ате, акцентирует внимание избирателей на богатом опыте фермера. Регулярно упоминается, что он специалист по сельскому хозяйству. который боролся с антибиотиками в молоке и помогал сотням коллег сделать их бизнес более успешным. Максимальная практичность и отсылка к личному опыту неслучайна - Джыргалбаеву в своем округе приходится бороться с сыновьями губернатора Эркина Тентишева.



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Риторика партий



Выступления лидеров политических партий пространнее - тут и вопросы геополитики, и темы истории и культуры. Каждый пытается привлечь внимание избирателя к себе как может. Особенно ярки и радикальны выступления тех, кто на выборах не победит. Некоторые из партий-спойлеров нацелены не столько на победу, сколько на участие. Как выглядят предвыборные дебаты представителей партий на киргизском телеканале, можно увидеть в этом ролике.



Примечательно, что часть весомых кандидатов снялась с выборов. Они имели шансы на победу, но предпочли разменять политическую карьеру на хорошие отношения с властями и гарантии безопасности бизнеса.



Что ждет Киргизию после выборов



Говоря о перспективах, можно отметить, что особого протестного накала в стране нет. Если ближайшие дни пройдут без неожиданностей и массовых нарушений, сценарий с масштабными акциями протеста и очередной сменой власти в стране будет маловероятен - непримиримых радикалов среди участников выборов почти нет.



Новый созыв киргизского парламента должен начнет работу в тяжелый период истории Киргизии. Страна находится в экономическом кризисе, в стране не хватает денег, электроэнергии, квалифицированных врачей и педагогов. Цены растут, доходы падают. Поможет ли новый парламент сделать жизнь в стране лучше или нет - станет ясно к середине 2022 года