Русофобия на Украине исчезнет очень быстро, если убрать пропаганду, - Б.Безпалько

14:57 25.11.2021

Русофобия на Украине исчезнет очень быстро, если убрать пропаганду



Богдан Безпалько



С советских времен украинское национальное самосознание не изменилось. Как и тридцать лет назад жителям Украины внушают, что Украина - не Россия.



Отрансформациях самосознания киевлян и жителей Украины в целом, об изменениях в их мировоззрении и языковой среде ИА REGNUM рассказывает киевский историк и публицист Александр Каревин.



Как отразилась пропаганда русофобии на отношении граждан Украины к России, русским и к собственно русскости - не только в России, но и на самой Украине в том числе?



Под влиянием тотальной пропаганды отношение многих жителей Украины к РФ и ее гражданам значительно ухудшилось. При этом количество закоренелых русофобов остается на Украине сравнительно небольшим и, по моему мнению, существенно уступает количеству твердых русофилов. Остальные (а это большинство от общего количества граждан Украины) русофобствуют именно под воздействием пропаганды. Их русофобия исчезнет очень быстро, когда (если) направление пропаганды изменится на противоположное.



Как отразились последние 30 лет политики самостийности и украинизации на самосознании киевлян на их идентичности, национальном и этническом самосознании?



Национальное самосознание за 30 лет не изменилось. Как и в советское время, населению внушают, что Украина - не Россия, украинцы - не русские, а отдельная нация. Этому учат в детсадах, школах, вузах. Об этом пишут в книгах, показывают в фильмах, рассказывают через СМИ. Доступ к источникам информации, из которых жители Украины могли бы узнать другую точку зрения (о том, что великорусы, малорусы и белорусы составляют одну русскую нацию) и до 2014 года был затруднен. Сегодня же он затруднен еще больше. Пробиться к альтернативным источникам информации возможно только прикладывая усилия (иногда немалые), идя "против течения", против господствующего мнения. Это возможно только в индивидуальном порядке. Понятно, что такой процесс не может быть массовым. Отсюда и нынешнее состояние "национального самосознания". Имеем то, что имеем.



Как отразилась политика украинизации на взрослых, детях, подростках, культуре, СМИ, учреждениях образования? И не только в области языка, но и в области истории, самоидентификации, противопоставления (или отождествления) с Русью, Русским миром, Россией?



Политика украинизации, принудительного вытеснения русского языка из всех сфер общественной жизни не может не сказываться на людях. Русскоязычных постепенно становится меньше. Однако пока еще они составляют на Украине большинство как среди взрослых, так и среди детей (за исключением западных регионов страны). Информация о том, что все или почти все юное поколение украиноязычно, не соответствует действительности.