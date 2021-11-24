"Зеленых" в Германии клюнул мороженый петух: им нужен русский газ

15:01 25.11.2021

Александр Рар: Они были против "Северного потока-2", но сейчас почувствовали ответственность за ФРГ



Юрий Енцов

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Александр Рар

Сергей Пикин

Сергей Правосудов



У немецкого бизнеса появился новый яростный защитник в Бундестаге - депутат от германской партии "Союз-90/Зеленые" Омид Нурипур. Он публично подивился странному, по его мнению, обстоятельству: что это за дружба такая американцев с немцами? Одни друзья на других накладывают санкции за то, что те ведут бизнес с третьими странами!



Немецкие "Зеленые" выступают одновременно и против Nord Stream 2, и против новых американских санкций в отношении данного газопровода. Считают их неприемлемыми. Герр Нурипур, представляющий партию во внешней политике, член комитета по иностранным делам и комитета по обороне Бундестага по сообщению газеты Deutsche Welle, ратует за право Германии принимать самостоятельные решения - пусть неправильные, но свои - не американские.



Казалось бы, санкции у американцев не очень суровые. Добрый дедушка, президент Джозеф Байден "чисто символически" пожурил одну компанию Transadria, участвовавшую в прокладывании трубопровода с помощью судна Merlin. Омиду и это показалось чересчур, наверное, горячая южная кровь уроженца Пакистана взыграла.



Политолог Александр Рар сообщил "СП" из Берлина, что хотя "Зеленые" долго выступали против "Северного потока-2", но они также выступают и против американского сжиженного газа:



- Этим заявлением они показывают, что, придя сейчас к власти, не станут вести слепую трансатлантическую политику в правительстве. Надежда есть, что они будут отстаивать интересы Германии в будущем правительстве, выступая против американских санкций. Это хороший знак, пусть борются. Американцы просто охамели, накладывают на всех санкции и таким образом стремятся управлять миром.



"СП": - Не является ли это высказывание Омида Нурипура свидетельством изменения политики "Зеленых" и по вопросу "Северного потока-2"? Может быть, его скоро сертифицируют?



- Может быть. Прежде "Зеленые" были против строительства "Северного потока-2" только потому, что они против использования углеводородов вообще. Но сейчас они почувствовали свою ответственность за Германию и должны вести себя разумно. Думать о немецких интересах, а не только о трансатлантическом союзе.



"СП": - Вроде бы американские санкции пока очень небольшие, можно сказать точечные, направлены всего против двух-трех судов, из которых всего одно немецкое. Но депутат назвал это "обрушиванием санкций".



- Нужно защищать не только Германию, но и Европу в целом. Невозможно, чтобы американцы решали вопросы энергетической безопасности и за Германию, и за Европу. У людей волосы дыбом становятся: "Как это так?! Американцы - там, за океаном, мы - здесь и должны сами решать свои энергетические вопросы!" Американцы нагло вмешиваются и говорят: "Нет, мы вам приказываем с Россией не работать!" Что это за бред, в каком мире мы живем!



Действительно ранее Госдепартамент США доложил Конгрессу о том, как реализуется закон "О защите энергетической безопасности Европы" принятый еще три года назад. Под новые ограничительные меры на первом этапе подпадает Transadria Ltd, которая участвовала в строительстве трубопровода, а ее судно Merlin теоретически может быть попросту конфисковано. Компания зарегистрирована на Кипре и возможно на самом деле она российская? Но она одна. В санкционном списке администрации США - еще восемь физических лиц и 17 судов, которые тоже могут конфисковать. А могут пока воздержаться. Вот, например второе судно, выбранное в качестве объекта новых санкций, "Блю шип" тоже было задействовано в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него - не ввели, так как оно - связано с германским правительством.



Партия "Зеленых" в свою очередь тесно связана с идеологически близкой Демократической партией США, так что довольно странно, если вдруг эта политическая организация решила выступить против своих. До избирательной кампании партия выступала против "Северного потока-2", но после выборов - помалкивала. Возможно, она просто участвует в коалиционных переговорах с немецкими социал-демократами за министерские портфели и кресла? А социал-демократы - всегда выступают за газопровод. Естественно "Зеленые" не хотят нарушить этот переговорный процесс, выступая против своих внутренних партнеров по оппозиции ради дружбы с партнерами заокеанскими.



Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин напомнил суть американских санкций:



- Речь идет о том, что очередные американские конгрессмены хотят вводить санкции против любых компаний, связанных с "Северным потоком-2". Под действие этих санкций в дальнейшем могут подпасть любые немецкие и европейские компании. Не удивительно, что немецкое правительство выступает за защиту своего бизнеса.



"СП": - Получится ли у немцев преодолеть агрессивное давление из-за океана и все-таки запустить в эксплуатацию "Северный поток-2"?



- Сертификация в любом случае рано или поздно закончится. Это вопрос бюрократического характера. Исходя из нынешних темпов устранения недочетов, выявленных немецким регулятором, немцы решат свою часть вопросов не раньше января. Но пока Nord Stream 2 не удовлетворил всех их требований. Так что ситуация опять затянется.



Далее последует рассмотрение на европейском уровне, а это еще от двух до четырех месяцев. Скорее всего, раньше весны получить сертификат не получится. В апреле или в мае, это уже не так уж важно. Главное чтобы следующим летом немцы могли им пользоваться, накапливая запасы газа на следующую зиму. Иначе ситуация этого года будут повторяться один в один…



Глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что РФ будет реагировать на недружественные шаги США против "Северного потока-2". Не привыкать, много лет Соединенные Штаты и их сателлиты вводят политически мотивированные односторонние рестрикции против России. Главное, чтобы сертификация была продолжена. А этому может помочь создание дочерней компании для германской части трубопровода.



Пока шло строительство и процесс сертификации Nord Stream 2 в качестве основного оператора трубы, были приняты обновления Газовой директиве ЕС. По новым правилам добычей и поставками должны заниматься разные компании. Но к моменту изменения правил в проект были уже вбухали миллиардные инвестиции. А закон обратной силы не имеет.



Руководитель Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает важным учитывать межпартийную борьбу в США:



- Две партии соревнуются между собой в том, кто больше помешает России в использовании "Северного потока-2". Но при этом все прекрасно понимают, что реально они сделать ничего особо не могут. Поэтому предпринимаются демонстративные шаги - накладываются санкции на одно судно. При этом газопровод достроен до конца, санкция ничем помешать не может.



Реально может помешать введение санкций против компании Nord Stream, владельца газопровода или компанию, которая собирается покупать газ или компании, которые на территории Европы будут транспортировать газ. Но этого ничего не происходит, потому что американцы так накажут своего союзника - Германию. Ограничиваются демонстративными шагами. Показывают, что они против России с ее проектом, но ничего особенного не делают.