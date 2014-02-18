 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дно гидности. По кочкам нашей памяти, - Константин Кеворкян
15:02 25.11.2021

Дно гидности. По кочкам нашей памяти
Константин Кеворкян

В ноябре началось серия памятных майданных дат, каждая из которых стучит в сердца украинских "активистов"

Годовщины "звирячего побыття" онижедетей, смерти первого протестующего, захвата ОГА на Западной Украине и т.д. В ситуации массированного наступления на политические позиции Зеленского можно ожидать, что любая из них может быть использована как повод для беспорядков.

Культ всего, связанного с "революцией гидности" (как именуется на Украине госпереворот 2014 года), является основой официальной мифологии, источником оправдания всех последующих кровавых событий. В своем обращении в честь годовщины начала Евромайдана господин Зеленский заявил: "Есть одна вещь, которая, на мой взгляд, которая просто, но довольно точно изображает характер народа. Это его государственные праздники. То, что объединяет всех, поэтому является важным для всех. 21 ноября - именно такой день".

То есть Владимир Александрович настаивает, что начало величайшей трагедии Украины является торжеством "для всех". Антиконституционный переворот, отпадение целых регионов, перешедший в полномасштабную войну гражданский конфликт, взаимное ожесточение и перманентный экономический кризис - есть "праздник".

Далее Зеленский пытается обосновать данный сомнительный тезис: "Мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим… Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы".

С чего начиналась война. Уроки "языка ненависти"

Означает ли это, что понесут наказание те, кто десятками убивал на Майдане правоохранителей (отец и сын Парасюки, Иван Бубенчик и прочие убийцы), кто без суда и следствия казнил участников Антимайдана, кто отдавал преступные приказы обстреливать и бомбардировать Донбасс? Разумеется, нет. Это праздник не убиенных, но убийц.

В период Евромайдана были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов (МВД и внутренних войск), 919 сотрудников ранены (257 получили тяжкие ранения, из них 205 ранений огнестрельные). Причем к их смертям и увечьям имели отношение не только вооруженные "активисты Майдана", но и наемные убийцы из числа приглашенных из-за границы спецов.

"Командиром у грузин [грузинских снайперов] был назначен Мамука Мамулашвили, который сейчас на Украине лидер "Грузинского легиона". В этих процессах также активно принимали участие Андрей Парубий и Сергей Пашинский. Одна из групп, которая "работала" со здания консерватории, была укомплектована людьми Саакашвили, - в интервью "Известиям" рассказал грузинский офицер, бывший командир батальона "Аваза" Тристан Цителашвили. - С территории гостиницы "Украина" тоже работали снайперы из Грузии, там с ними были поляки и литовцы, а также американский инструктор Кристофер Брайан".

В интервью господин Цителашвили особо подчеркнул, что снайперы стреляли как по протестующим, так и по силовикам. Гонорар киллеров, по различным сведениям, составлял от 5 до 10 тысяч долларов на каждого наемника.

Русские пришли. Мы виноваты во всем

Бывший участник Евромайдана и общественный деятель Николай Дульский еще в 2019 году обвинил в причастности к смертям на Майдане тогдашних лидеров госпереворота. "Вот эта банда - Пашинский, Парубий и Аваков, - они все это и делали. Потом уже мы проанализировали - они нанимали снайперов, чтобы те убивали и милицию, и митингующих для того, чтобы спровоцировать столкновения. Что у них, в принципе, и получилось, - в эфире телеканала в эфире телеканала Newsone рассказывал бывший майдановец. - Не секрет, что люди Кличко участвовали в убийстве первых жертв Майдана - Жизневского и Нигояна. В частности, к этому причастен нынешний депутат, спортсмен Артур Палатный, который закрывает для Кличко все грязные вопросы".

Все подобные заявления (а их немало) оставались и остаются без последствий, зато к очередной годовщине начала Евромайдана украинской Генпрокуратурой во всех смертях снова был обвинен бывший президент Виктор Янукович. А жертвы среди правоохранителей как бы "компенсируются" убитыми из числа "Небесной сотни" - произвольного списка погибших за период беспорядков в Киеве из числа гражданских лиц.

В их числе, например, Ольга Бура (умерла 10 марта 2014 года от укола лидокаина, введенного врачом Майдана; пыталась излечиться от гнойного заражения пальца, "Герой Украины") или Яков Зайко (участник демонстрации на улице Институтской 18 февраля; пожилой человек, умер от сердечного приступа в метро, "Герой Украины"). Сергей Дидыч был убит активистом Майдана Леонидом Бибиком, который 18.02.2014 г. в Крепостном переулке Киева насмерть раздавил Дидыча грузовиком. В результате действий одного майдановца погиб такой же майдановец, но Дидыч тоже стал "Героем Украины". Подобных удивительных примеров в списке "Небесной сотни" немало.

Вскоре после того, как Зеленский пришел к власти, он захотел встретиться с живыми участниками событий конца ноября 2013 года - теми самыми "онижедетьми". "Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С чего началась революция. Хотелось познакомиться лично, проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь",- по результатам состоявшейся встречи цитировала Зеленского его пресс-служба.

Обворованные майданом. Что вы понимаете в колбасных обрезках?

Правда, из нескольких сотен протестовавших и якобы пострадавших студентов на встречу явились едва полтора десятка человек. Может потому, что настоящих студентов находилось на площади в тот ночной час немного, а в столкновениях с правоохранителями участвовали вовсе не "онижедети", но хорошо подготовленные боевики ультраправых группировок возрастом под сорок и более лет?

Впрочем, были и молодые люди, например, Денис Дацюк - уроженец Казатина Винницкой области, тогдашний студент Киевского политеха, бывший активист запрещенного в РФ "Правого сектора" и Евромайдана. "Майдан был зря, это провал. Мне стыдно за участие в нем", - говорил в интервью "Стране.uа" непосредственный участник ноябрьских событий 2013 года Дацюк, и дал удивительную по точности картинку, как создался образ "революции гидности": "Буду рассказывать внукам правду и про Майдан, и про ретушированные фото. На одном из них мой бывший знакомый, тоже студент, замахивается палкой на беркутовца, а журналист иностранного агентства эту палку подтер".

Такой вот "всенародный праздник", который отмечает господин Зеленский. Скорее всего, у Владимира Александровича в ближайшее время будет еще много поводов вспоминать различные памятные даты "революции" - вздрагивая от накатывающихся на него волн общественного негодования. Зловещей иронией веет от баннера, вывешенного на Майдане в день воспетого президентом "всенародного праздника". На плакате изображен сам Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак, подпись гласит: "Їхня брехня принижує, захистимо нашу гідність" ("Их ложь унижает - защитим наше достоинство).

Защита "гидности" - излюбленное занятие тех, кому так хотел понравится избранный совсем другими людьми президент. И не нам его жалеть: все содеянное им сделано в твердом уме, здравой памяти и безо всякого достоинства.

Источник - Ukraina.ru
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