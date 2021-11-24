Пал и не пропал: как изменится стоимость отдыха в Турции после обрушения лиры

15:11 25.11.2021 И чем обернутся протесты в Анкаре и Стамбуле



Эльнар Байназаров

Роза Алмакунова



Туры в Турцию и авиабилеты вряд ли подешевеют из-за падения турецкой лиры, поскольку все расчеты производятся в долларах и евро. Однако путешественники смогут сэкономить на продуктах и сувенирах, заявили "Известиям" в Российском союзе туриндустрии (РСТ). 23 ноября местная валюта поставила антирекорд, обесценившись по отношению к доллару до 13,5 лиры. Опрошенные "Известиями" эксперты уточняют: без жесткой политики ЦБ и повышения ставок экономику Турции ожидает рост инфляции и девальвация нацвалюты. На этом фоне в нескольких городах страны уже прошли стихийные протесты. Эксперты считают, что сложившаяся ситуация связана с курсом на отдаление от НАТО и большую самостоятельность, а за протестами могут стоять страны Запада, заинтересованные в ослаблении Анкары.



Курс на падение



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23 ноября турецкая лира обновила абсолютный исторический минимум к доллару США, торгуясь по 13,45 за единицу американской валюты. Только с начала ноября нацвалюта Турции обесценилась на 26,6%, а с начала года - на 43%. На торгах 24 ноября лира показала незначительный рост (на 7%), однако это не придало уверенности инвесторам.



Рекордное падение было спровоцировано сразу двумя факторами: решением ЦБ Турции снизить процентные ставки и выступлением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он пообещал выиграть "экономическую войну за независимость".



Как передает Reuters, Эрдоган оказал прямое давление на ЦБ, чтобы тот снизил процентные ставки с 16 до 15%.



- Это повысит конкурентоспособность турецких товаров, что увеличит экспорт. А также привлечет инвесторов, которые посчитают атмосферу благоприятной для вложений. Кроме этого, заставит людей внутри страны отказаться от импортных товаров, - объяснил свою позицию Эрдоган.



На этом фоне Союз работодателей станций энергоснабжения и газоснабжения (EPGIS) объявил, что с завтрашнего дня повышает цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ в среднем на 1 лиру. Теперь литр бензина в Стамбуле вместо 8,67 лиры будет стоить 9,69 лиры.



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Такая денежно-кредитная политика Турции неизбежно вызовет очередной виток инфляционной спирали, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. В результате в какой-то момент в 2022-м регулятор будет вынужден резко повысить ставку по сценарию 2018 года, когда центробанк страны поднял ее с 8 до 24% годовых, полагает он.



Для замедления инфляции Турции понадобится проводить крайне жесткую политику инфляционного таргетирования, уверен аналитик "Финама" Андрей Маслов. При этом он отметил: в ситуации, когда рост цен переваливает за 20%, а ЦБ при этом понижает ключевую ставку с 16 до 15%, можно ожидать и девальвации лиры. Положение дел в экономике страны не кажется оптимистичным, пояснил эксперт.



- В любом случае резкое падение турецкой валюты делает ее дешевле по отношению к рублю, что, в свою очередь, выгодно для турецкого экспорта. Потому как товары и услуги из Турции будут стоить дешевле в России, - отметил Андрей Маслов. - Вряд ли конечный розничный покупатель почувствует снижение цен, но для оптовых покупок турецкие товары подешевеют, если при расчете валюта будет конвертироваться в лиру.



На стоимости авиабилетов и туров в Турцию нынешнее падение курса лиры никак не скажется - все бронирования производятся в долларах или евро, уточнил "Известиям" вице-президент РСТ Дмитрий Горин.



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- Туристический рынок привык к волатильности, потому стоимость туров рассчитывается в долларах или евро. На стоимости отелей падение курса также не скажется. А вот в продуктовых магазинах и сувенирных лавках в Турции россияне смогут немного сэкономить, - отметил эксперт.



Волнения и не только



Оппозиционные партии призвали правительство Эрдогана назначить досрочные выборы - сейчас они запланированы на 2023 год. Лидер Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу заявил, что "в истории республики еще не было такой катастрофы", и обвинил в случившемся лично президента. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в своей оценке был еще более категоричен и охарактеризовал экономические меры президента как "измену".



Действия ЦБ оправданны, поскольку Турция нацелена на увеличение внутреннего производства, заявил "Известиям" зампред турецкой оппозиционной партии "Ватан" Утку Рейхан. По его словам, экономические решения ЦБ - это часть курса страны, которая с 2014 года отдаляется от НАТО и движется в сторону Азии.



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- В рамках этой трансформации Турция борется с поддерживаемым Западом сепаратизмом, который угрожает целостности страны, обнаруживая своих настоящих друзей в Евразии. Анкара отказывается от неолиберальной экономической модели, которая подвержена манипуляциям международных финансовых кругов, - пояснил политик.



Повышение курса доллара и обесценивание турецкой лиры - скорее реакция Запада на новую независимую ориентацию страны, чем на прошлые структурные экономические проблемы страны", считает Утку Рейхан.



Говоря о протестных акциях в Стамбуле и Анкаре, где около двух сотен человек вышли на демонстрации против проводимой государством и ЦБ денежной политики, представитель партии "Ватан" отметил: большая часть населения не поддерживает протестные акции, основной контингент демонстраций - студенты университетов, в основном "маргинальные псевдолевые группы".



- Однако нет никаких сомнений в том, что США пытаются втянуть Турцию в хаос, направляя основную оппозицию и различные неправительственные организации, которые они финансируют, на уличные движения. Но люди не ведутся на эту уловку, - констатировал Утку Рейхан.



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По его словам, проведение досрочных президентских выборов в нынешних экономических условиях "будет разрушительным".



В поиске отвлечений



Протестную повестку подхватила близкая к курдам Демократическая народная партия (HDP). Сопредседатель HDP Селахаттин Демирташ призвал все оппозиционные силы объединиться и провести масштабные совместные митинги в семи регионах страны.



Однако, по мнению турецкого политолога Керима Хаса, вряд ли протесты приведут к крупномасштабным демонстрациям - население опасается открыто выражать несогласие с действиями властей.



В качестве превентивной меры, чтобы сдержать протесты, власти Турции уже начали расследование против 271 аккаунта в соцсетях, призывавших к массовым выступлениям.



- Сторонники Эрдогана пока стараются держаться, чтобы консолидация их власти не разрушилась, поскольку понимают: если Эрдоган потеряет поддержку, возникнет много проблем. Потому они по возможности сохраняют единство, несмотря на разногласия. К тому же многие люди боятся выйти на улицу. В турецком обществе что-то кипит, но пока не выливается наружу, - отметил политолог в беседе с "Известиями".



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На фоне растущего социального недовольства турецкий президент может прибегнуть к своей излюбленной стратегии - отвлечь внимание населения внешнеполитическими событиями, допустил Керим Хас.



- Вполне возможно, что Эрдоган вновь заговорит о необходимости турецкой военной операции на севере Сирии, но для ее начала он не получит разрешение из США и России, - уточнил эксперт. - Внешнеполитический авантюризм будет возрастать. Возможно, турецкий лидер пойдет на обострение конфликта с Грецией или в Ливии, где через месяц предстоят выборы, - может быть, после выборов в этой стране начнется новый этап конфликта.



Вдобавок к этому турецкие власти будут использовать внутриполитические проблемы, чтобы создать управляемый хаос, подчеркнул Керим Хас. Среди тем, которые вызывают значительный разлом в турецком обществе, - беженцы из арабских стран и растущее раздражение турков. Неслучайно хештег #araplar ("арабы") 24 ноября возглавил турецкий сегмент twitter наравне со словом #bankalar ("банки"). Источник - Известия

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