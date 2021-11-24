 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан. Ранен в перестрелке и схвачен опасный памирский боевик ЗиебековТаджикистан. Ранен в перестрелке и схвачен опасный памирский боевик Зиебеков
15:16 25.11.2021

ДУШАНБЕ, 25.11.2021 /НИАТ "Ховар"/. 25 ноября в 11 часов 30 минут житель села Тавдем Рошткалинского района ГБАО Зиебеков Гулбиддин Зиебекович, 1992 г. р., который находился в официальном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 181, ч. 3 ("Захват заложника организованной группой") и 189, ч. 3 ("Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") Уголовного кодекса Республики Таджикистан на основе розыскных материалов органов прокуратуры, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по его задержанию оказал вооруженное сопротивление работникам правоохранительных органов, открыл огонь из пистолета "Макаров", который носил при себе незаконно. Ответным огнем преступник был ранен.

Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на пресс-центр Прокуратуры ГБАО.

По данным источника, в ходе осмотра места происшествия обнаружено оружие преступника – пистолет марки ПМ с магазином и пятью патронами.

Зиебеков Г. З. вместе с подельниками из организованной преступной группы 1 февраля 2020 года взял в заложники помощника прокурора Рошткалинского района А. Абирзода, в селениях Анджим и Барджангал этого же района подвергал его избиению и пыткам в течение 8 часов. По данному факту в отношении Зиебекова Г. З. и его подельников прокуратурой ГБАО возбуждено уголовное дело. Однако он и его сообщники игнорировали неоднократные вызовы следственных органов и не являлись для дачи показаний, в связи с чем находились в официальном розыске.

Источник - Ховар
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