 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Guardian: Ученые предупреждают о новом варианте Covid с большим количеством мутаций
15:35 25.11.2021

25 ноября 2021 г.
Иэн Сэмпл | The Guardian
Ученые предупреждают о новом варианте Covid с большим количеством мутаций
"Новый вариант Covid, который имеет "чрезвычайно большое количество" мутаций, может вызвать новые волны болезней, уклоняясь от иммунитета организма, предупреждают ученые. Геномным секвенированием были подтверждены только 10 случаев в 3 странах, но этот вариант вызвал серьезную озабоченность у некоторых исследователей, в связи с тем, что ряд мутаций может помочь вирусу обойти иммунитет", - сообщает The Guardian.

"Вариант B.1.1.529 имеет 32 мутации в спайковом белке, части вируса, которую большинство вакцин используют для подготовки иммунной системы к Covid. Мутации в спайковом белке могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и распространяться, но также затрудняют атаку иммунных клеток на патоген, - поясняет газета. - Впервые этот вариант был обнаружен в Ботсване, где к настоящему времени секвенировано 3 случая. Еще 6 подтверждены в Южной Африке и 1 в Гонконге у путешественника, вернувшегося из Южной Африки".

"Доктор Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа Лондона, (...) отметил, что "невероятно большое количество спайковых мутаций предполагает, что этот вариант может вызывать серьезную озабоченность". (...)

"Первые случаи этого варианта были зафиксированы в Ботсване 11 ноября, а самые ранние случаи в Южной Африке были зарегистрированы тремя днями позже. В Гонконге был выявлен 36-летний мужчина, у которого был отрицательный результат ПЦР-теста перед вылетом из Гонконга в Южную Африку, где он находился с 22 октября по 11 ноября. По возвращении в Гонконг он показал отрицательный результат, но 13 ноября, находясь на карантине, дал положительный результат", - сообщается в статье.

(...) "Ученые будут следить за новым вариантом на предмет появления любых признаков того, что он набирает силу и распространяется шире. Некоторые вирусологи в Южной Африке уже обеспокоены, особенно учитывая недавний рост случаев заболевания в Гаутенге, городском районе, в котором находятся Претория и Йоханнесбург, где были выявлены случаи заболевания B.1.1.529", - сообщается в публикации.

"По словам Рави Гупты, профессора клинической микробиологии Кембриджского университета, работа его лаборатории показала, что две мутации в B.1.1.529 увеличивают инфекционность и снижают распознавание антителами. "Это, безусловно, вызывает серьезную озабоченность, исходя из имеющихся мутаций, - сказал он. - Тем не менее, ключевым свойством вируса, которое неизвестно, является его заразность, так как это, по-видимому, в первую очередь способствовало распространению дельта-варианта. Ускользание от иммунного ответа - лишь часть картины того, что может случиться".

"Профессор Франсуа Баллу, директор Института генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, указал, что большое количество мутаций в этом варианте, по-видимому, аккумулировалось за "один всплеск", что заставляет предположить, что они могли развиться во время хронической инфекции у человека с ослабленной иммунной системой, возможно, у человека с нелеченным ВИЧ / СПИДом".

"Я определенно ожидаю, что он будет плохо распознаваться нейтрализующими антителами по сравнению с альфа- и дельта-вариантами, - сказал он. - На данном этапе сложно предсказать, насколько он может быть заразным. В настоящее время за ним следует внимательно следить и анализировать, но нет причин для чрезмерного беспокойства, если только в ближайшем будущем частота таких случаев не начнет расти".

Источник: The Guardian

Источник - inopressa.ru
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