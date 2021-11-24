Россия в кольце конфликтов. США и НАТО угрожают нам со всех направлений, - К.Сивков

15:42 25.11.2021 Россия в кольце конфликтов

США и НАТО угрожают нам со всех направлений

Сивков Константин



Нарастает военная напряженность на границах ДНР и ЛНР. Здесь наблюдается интенсивная деятельность по созданию мощной группировки ВСУ. Речь идет об ударной, наступательной армии, призванной полностью и окончательно решить юго-восточную проблему украинской хунты разгромом народной милиции.



Россия не может остаться в стороне от такого развития ситуации. В этих республиках проживают почти миллион российских граждан – жителей, принявших российское гражданство и получивших российские паспорта. Россия обязана их защищать в соответствии с Конституцией. А что может с ними произойти, если эта территория попадет под контроль ВСУ и стоящих за их спинами боевиков нацистских организаций, хорошо показала судьба российских граждан из "серой зоны", незаконно оккупированной украинскими карателями.



Идеология Киева – убивать

Нынешний глава Минобороны Украины Алексей Резников, бывший министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины", не имея никакой военной специальной подготовки, известен как ярый нацист. Еще более одиозная фигура – его вновь назначенный советник Ярош, создатель и лидер крайне радикальной нацистской организации "Правый сектор", запрещенной в России.



Совершенно очевидно, что эти два назначения обусловлены одним – стремлением радикально повысить идеологическую управляемость ВСУ даже в ущерб качеству их оперативно-стратегического управления. В этот же примерно промежуток времени в массовом порядке ушли со своих постов ряд министров и других фигур из высшего эшелона украинского руководства.



Кроме того, в зоне действий ВСУ введен фактически режим военного положения с запретом любых видов связи местным жителям с внешним миром. Цели – необходимо скрыть состав и характер деятельности войск, дислоцированных на этих территориях. Все эти мероприятия укладываются в понятие комплекса мер по непосредственной подготовке войны.



Танки против мигрантов

Однако этим дело не ограничивается. Внезапно возник мигрантский кризис на границе между Польшей и Белоруссией. До этого мигранты, используя Белоруссию как промежуточную страну, двигались в Европу через Польшу в Германию и далее. Так продолжалось довольно долго и никаких проблем у поляков это не вызывало. Ведь этот маршрут принципиально ничем не отличается от "турецкого" или "итальянского". И вот кризис. Да какой, с выдвижением к польско-белорусской границе танковых дивизий, созданием передовых складов боеприпасов и ГСМ, развертываем группировки инженерных войск с техникой для создания мостов для переправы через реки тяжелой бронетанковой техники. В шести километрах от белорусской границы в районе деревни Вейки, по данным МО Белоруссии, развернута 12-я механизированная дивизия им. Болеслава Кривоустого. В 39 километрах от Белоруссии в районе Бяла-Подляска сосредоточена 10-я танковая бригада 11-й Любукской бронекавалерийской дивизии именно короля Яна III Собеского.



"В случае войны в Приднестровье ее жители, среди которых около 400 тысяч – это граждане России, а также пять тысяч служащих российской военной базы, дислоцированной здесь, оказываются в положении худшем, чем Ленинград в военную блокаду"

Недалеко располагаются места постоянной дислокации части 16-й Поморской им. короля Казимира IV Ягеллончика и 18-й "Железной" механизированных дивизий. Основу танкового парка составляют германские танки "Леопард-2А4" и "Леопард-2Р". То есть налицо создание ударной группировки Войска польского для удара по Белоруссии. А формальным поводом избран мигрантский кризис.



Надо иметь в виду, что перечисленные соединения считаются наиболее боеспособными в Польше. Совершенно понятно, что для борьбы с мигрантами такой военной мощи совершенно не нужно. Если уж решили польские власти бороться с мигрантами силой оружия, то для этого вполне хватило бы и пулеметных расчетов. Речь идет именно о подготовке вторжения в Белоруссию. Тем более что у польской элиты, жаждущей вернуть былую славу Речи Посполитой "от моря до моря", есть свои виды на сопредельные белорусские территории.



В связи с использованием мигрантского кризиса польскими властями как повода для агрессии невольно напрашивается аналогия с Глевицким инцидентом, послужившим формальным поводом для нападения Германии на Польшу в 1939 году. Видимо, польские политики взяли на вооружение рекомендации и опыт Гитлера и Геббельса.



Для России, которая связана с Белоруссией рамками Союзного государства, такая польская активность ставит вопрос готовности к отражению вероятной натовской агрессии на этом направлении. А это означает необходимость поддержания здесь необходимого потенциала группировки Сил общего назначения наших ВС.



На юге и севере тоже неспокойно

Резко обострилась 14 ноября 2012 года напряженность и на границе Армении и Азербайджана. Обе стороны обвиняют друг друга в участившихся обстрелах, а премьер Армении заявил о вторжении азербайджанских войск, что может повлечь за собой включение в действие статьи Договора о коллективной безопасности, предполагающей необходимость оказания Армении военной помощи.



России надо отвлекаться теперь и на этот взрывоопасный участок, возможно, выделять определенную группировку российских ВС.



Пока молчит Грузия. Однако никто не гарантирует, что после посещения порта Батуми американским кораблем управления 6-го флота "Маунт Уитни" в руководстве этой страны не возникнут реваншистские замыслы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Хотя нынешний явно разумный президент Грузии оставляет надежды, что этого не произойдет.



Стало известно о развертывании группировки тактической авиации США на авиабазе острова Шемия – одного из самых западных островов Алеутской гряды. Аэродром давно не использовался, и вот на него прибыла авиационная группировка в составе самолетов F-16 и F-22. Это наиболее близкая база ВВС США к основным районам базирования сил Тихоокеанского флота и авиации ВКС России на полуострове Камчатка. Она удалена от них на расстоянии около 350–400 километров, что позволяет наносить силами тактической авиации, базирующейся на ней, полноценные удары по камчатским объектам ВС РФ.



Россия в кольце конфликтов

Фото: yandex.ru

В качестве мотива для развертывания авиационной группировки американское военное руководство использовало необходимость вывода своей авиации из-под ожидаемых бомбовых ударов российских бомбардировщиков. Цель таких манипуляций также очевидна – создать высокую напряженность на наших восточных границах и тем самым заставить Россию держать здесь достаточно сильную группировку, блокируя тем самым возможность маневра силами с Дальневосточного ТВД на Западный.



Наращивается авиационная группировка США и на критически опасном юго-западном направлении. На аэродромы Румынии и Болгарии переброшены две группы истребителей-бомбардировщиков F-15Е из Греции. Боевой радиус этих машин позволяет им наносить удары практически на всю глубину Черноморского театра военных действий.



Ранее прошла информация, что американский самолет-разведчик в сопровождении двух истребителей румынских ВВС совершил полет вдоль побережья российского Крыма, не входя в наше воздушное пространство. Некоторые эксперты опознали в нем самолет RC-135. Однако внимательное изучение видео полета этого самолета показывает, это иная машина – Е-8v – главный компонент оперативного разведывательно-ударного комплекса (РУК), созданного в США в самом конце XX века.



Внешне этот самолет отличается от RC-135 наличием большой гондолы (почти на половину длины фюзеляжа), в которой расположена РЭС, а также формой и размещением антенн на бортах корпуса. Этот самолет, действуя в составе РУК, должен обеспечивать не только выявление объектов удара и их классификацию, но и высокоточное целеуказание огневым средствам в отличие от RC-135.



Важным демонстрационным шагом стал полет пары стратегических бомбардировщиков В-1В "Лансер" с отработкой применения ими 48 (по 24 на каждом) новейших ПКР большой дальности AGM-158C. Этот полет и особенно факт отработки эти ракет был широко разрекламирован западными СМИ, которые утверждали, что два таких самолета могут уничтожить российский Балтийский или Черноморский флот.



Но это прежде всего актуально применительно пока к сравнительно спокойному региону Приднестровья. Однако и этот регион может стать зоной боевых действий для России, если Украина, начав воевать против ДНР и ЛНР, перекроет границы с ПНР совместно с Молдовой. В этом случае ее жители, среди которых около 400 тысяч, – это граждане России, а также около пяти тысяч служащих российской военной базы, дислоцированной здесь, оказываются в положении худшем, чем Ленинград в военную блокаду. В этом случае нашему флоту придется решать задачу деблокады.



Вот тогда и могут вступить в действие "Лансеры" с новыми дальнобойными ПКР. При этом применять свое оружие они могут даже из воздушного пространства причерноморских стран НАТО.



"Маунт Уитни" на рекогносцировке

Нельзя оставить без внимания и появление в Черном море боевых кораблей США – эсминца, корабля управления и танкера. Не бог весть какая сила, с ними наш флот может сравнительно легко справиться. Однако сам факт появления в этом регионе корабля управления 6-м флотом "Маунт Уитни" и его последующий вояж по портам Украины и Грузии, а также черноморских стран НАТО весьма показателен.



Хорошо известно, что корабли управления действуют на некотором удалении от районов боевых действий, чтобы избежать повреждения и гибели, что будет означать существенное ухудшение управления силами флота. Поэтому нахождение "Маунт Уитни" в Черном море в определенной мере может считаться признаком того, что пока он не покинет этот регион, война тут не начнется. Хотя и это не факт. Если США сами не предполагают поддерживать Украину, этот корабль может вполне оставаться и в районе, близком к зоне боевых действий, обеспечивая командование ВСУ оперативной информацией, и даже принимать участие в управлении украинскими войсками.



В дополнение к морской теме нельзя не вспомнить о перебазировании значительной группы украинских боевых катеров в пункты, близкие к Крыму. В частности, к Крымскому мосту. Их появление в этом районе в сочетании с очередной кампанией на тему о правах на свободу мореплавания, поддержанное США, которые к тому же заявили о решимости обеспечить таковую и в Азовском море, свидетельствует о наличии совместных американо-украинских планов организовать крупномасштабную провокацию в этом районе.



К этой мысли подталкивает и информация, что Пентагон фактически санкционировал кораблям США применять оружие в подобных ситуациях. Подобная провокация на море может стать формальным поводом для американского вмешательства в конфликт против России на стороне Украины, как минимум в воздушно-морской сфере.



Практически по всему периметру наших границ (не считая сухопутных южных, куда США и их союзникам нет возможности добраться в силу военно-географических и политических условий, и северных океанических, где этому препятствуют льды Северного Ледовитого океана) американцы и дружественные им государства создают очаги военной напряженности, непосредственно затрагивающие Россию. Причем степень, характер и содержание военных приготовлению таковы, что идет непосредственная подготовка вооруженных конфликтов и локальных войн.



Константин Сивков,

заместитель президента РАРАН по информационной политике



Опубликовано в выпуске № 45 (908) за 23 ноября 2021 года Источник - vpk-news.ru

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