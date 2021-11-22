Новый ВоенБлок "Аукус" - кто кого одурачил? - Л.Шевцов

15:44 25.11.2021 Трехсторонний сигнал Пекину

При создании блока "АУКУС" американцы и англичане одурачили своих партнеров по НАТО и Японию

Шевцов Леонтий

22 ноября 2021



В сентябре Би-би-си сообщило о создании США, Великобританией и Австралией оборонительного военного союза AUKUS для защиты и отстаивания общих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В заявлении первых руководителей этих стран не упоминаются другие государства, но анонимные источники в Белом доме уже успели заявить, что альянс создан для противодействия Китаю. Новая коалиция планирует сотрудничать в создании военных и квантовых технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта, и вычислительной техники.



А еще Канберра получает возможность строительства атомных подводных лодок, для которых обогащенный уран будут поставлять США, чтобы обойти соглашение о нераспространении ЯО. В итоге Австралия может стать седьмой страной мира, имеющей флот атомных субмарин. Планируется построить как минимум восемь АПЛ в ближайшие 20 лет.



Джо Байден постарался всех успокоить: "Новое партнерство направлено на содействие безопасности и процветания в регионе". Но добавил: "Мы должны иметь возможность учитывать как текущую стратегическую обстановку в регионе, так и то, как она может развиваться". Борис Джонсон поддержал: "Это историческая возможность для наших трех стран и солидарных с нами союзников и партнеров защитить наши общие ценности и поддержать безопасность и процветание в ИТР".



Получается, что все три страны нового союза, далекие от КНР и других государств АТР, озабочены процветанием региона и его безопасностью. Чтобы размышлять об истинном назначении и давать ему оценку, необходимо понять, какую цель преследуют основатели альянса.



Ширма для штатов

За любой военно-политической структурой, создаваемой крупной страной уровня США или рядом стран, всегда присутствует стратегическая или геополитическая цель, которая, как правило, скрывается, а широкая общественность получает дезинформацию через СМИ с использованием красивых и высокопарных выражений.



Но в данном случае истинную цель невозможно заболтать. Не только источники в Белом доме, но и некоторые американские СМИ открыто называют альянс антикитайским. А английская "Гардиан" прямо пишет: "Трехсторонний оборонительный союз с США и Австралией, удобно сжатый до "АУКУС", явно предназначен для того, чтобы дать сигнал Пекину".



"Идет борьба за участие в формировании новой системы мироустройства, и англосаксы решили объединить усилия, верные своей прагматичной дипломатии, чтобы занять видное место в новой мировой иерархии"

Вызывает особое недоумение выражение "оборонный", когда сам альянс приближается к границам Китая. Это обычное англосаксонское словоблудие. Но в Пекине все поняли и дали оценку мгновенно, опубликовав в государственном "Глобал Таймс": "АУКУС" – еще один враждебный сигнал Китаю, ухудшающий безопасность в АТР", подчеркнув его антикитайскую направленность.



Главное – почему именно сейчас возникла необходимость создания нового альянса? Причина геополитическая. Период монополярного мира при гегемонии США после разрушения биполярного миропорядка показал неспособность Америки обеспечить стабильность и безопасность в мире. И он закончился.



Череда конфликтов и войн, развязанных Штатами, лишила государственности Ирак и Ливию. Бомбардировка Югославии силами НАТО привела к разрушению одной из процветающих стран Европы. Агрессия в Афганистане и Сирии тоже больно ударила по репутации США.



Ни в одной из стран, где альянс пытался силой навязать атлантические и западные ценности, провозглашенные цели не достигнуты, но был разрушен вековой порядок, благосостояние людей ухудшилось, а государственные структуры фактически уничтожены.



Тысячи мирных жителей погибли, миллионы беженцев ринулись в пригласившую их вначале Европу. Но затем Евросоюз начал закрывать границы, мотивируя это борьбой за безопасность своих граждан.



Англосаксонская правда

Финансовая выгода в англосаксонских странах давно взяла верх над идеалами свободы, равенства, всевозможными международными договорами и социальной гармонией переразвитого и отмирающего капитализма. Кровавый монопорядок оторван от реальной жизни и практики, народы понимают англосакские ценности как нечто чуждое, а с учетом поддержки ЛГБТ и ревизии истории на государственном уровне – как нечто угрожающее развитию человечества.



США продолжают жить не по средствам, тратя на себя вдвое больше, чем способны произвести, все это привело к феноменальному госдолгу почти в 29 триллионов долларов. Национальная экономика оказалась на вторых ролях после ТНК, ставящих свои интересы выше государственных. Попытки экс-президента Трампа заняться решением острых проблем наткнулись на жесткое сопротивление Демпартии, реально всемогущих ТНК и СМИ. Смена власти в Штатах показала истинное лицо тамошней демократии, они перестали быть примером для подражания.



Но мировое развитие не стояло и не стоит на месте. Однополярный мир, просуществовав четверть века, изжил себя. Золотое время для Вашингтона закончилось. Появились новые центры силы.



Похороненная Штатами, Евросоюзом и НАТО Россия, пока западники наслаждались периодом штатовской гегемонии, восстановила военный потенциал, значительно улучшила экономическое положение и заявила о своих национальных интересах, что стало неожиданностью и шоком для них.



Стратегия и тактика Пекина и Москвы

Но особую значимость и вес, особенно в экономическом отношении, приобрел Китай, использующий звериный аппетит тех же американских ТНК, инвестирующих значительные средства и технологии в развитие его экономики для получения максимальной прибыли. В конечном стратегическом аспекте выиграли КНР и американские ТНК, но не рынок США, заполненный более дешевой китайской продукцией. Экономическая политика Пекина – хороший пример того, когда побеждает стратегия, использующая грамотные тактические действия.



Но КНР одновременно укрепила и продолжает совершенствовать ВС, оснащая их самой современной техникой и вооружением. Китай стал ядерной державой и успешно осваивает космос. В военной составляющей он – третья страна мира и потихоньку сдвигает США с первого места в экономике, по многим показателям обойдя гегемона. Выходя к Тихому океану, Китай делает все возможное, чтобы стать сильной военно-морской державой, вводит в строй ежегодно больше всех военных судов различного класса, что влияет на обстановку уже в двух океанах, включая Индийский.



Одновременно в КНР создается ледокольный флот для освоения Арктики и обеспечения проводки судов по Севморпути, самого короткого для транзита грузов в другие страны и континенты. И занимается этим Пекин серьезно, с присущим азиатам прагматизмом. Доказательством этого являются 18 НИИ, занимающихся вопросами освоения и изучения Арктики.



В конечном счете США проспали развитие Китая, не успев навредить Пекину навязыванием своих ценностей, и решили упущение исправить. Но уже сложно сделать это даже силой, поэтому все будет брошено на стратегическое сдерживание КНР по различным гибридным направлениям. Но при этом не отказываясь от силового компонента в виде Австралии как плацдарма.



Возрождение России, особенно в военном отношении, и фантастические достижения Китая в целом, то есть образование двух новых центров силы, уже исключают существующую систему однополярного мирового устройства и требуют ее изменения. Особенно это становится ясно после выступления президента Путина на Валдайском форуме о будущем капитализма, который самые видные его представители – США и ЕС окончательно поистрепали. Создание "АУКУС" тому подтверждение, и им надо хотя бы поучаствовать в региональном влиянии. Ведь в войне с мусульманским миром на Ближнем Востоке и в Центральной Азии ничего не получается. Поэтому усилия сосредотачивают на АТР, их уже вполне устраивает новая заморозка отношений, о чем свидетельствуют практические действия против Москвы и Пекина способами, которые не применялись даже в холодную войну.



Ненужные союзники

Но вернемся к созданию "АУКУС" как части реализации новой стратегии.



США, не признавая этого официально, высказываниями президентов Трампа и Байдена объявили о стратегическом изменении курса – прекращении исполнения функции мирового жандарма.



Почему? Не хватает для этого сил и средств. Поэтому и состоялся срочный вывод войск из Афганистана и переход к стратегии гибридной войны, совершению "цветных революций", созданию серых зон и использованию в них сил специальных операций.



Альянс в таком составе рассчитан как на настоящее, так и в основном на будущее. Цель блока – сохранить влияние в АТР путем стратегического сдерживания Китая, продолжая обкладывать Россию всевозможными экономическими санкциями. Думается, что силовой вариант в отношении России сейчас нереален, а гибридная война против нас идет уже много лет почти открыто, просто пора признать это официально.



Как итог – Китаю объявлена война, цель которой сдержать его развитие и лишить лидерства в АТР, но уже не только в экономическом, но и в военном отношении.



Но блок – это структура, рассчитанная не только на эту геополитическую цель, ибо за ней просматриваются и решения национальных, текущих проблем, таких как отвлечение внимания общественности от провалов в экономике, поражения в Афганистане, утраты престижа страны, особенно при проведении выборов.



Нелепо выглядят попытки НАТО позиционироваться важным игроком в АТР, конкурентом и потенциальным противником Китая. Такие действия альянса труднообъяснимы для его европейских соратников и ЕС.



Блок создали более 70 лет для борьбы с СССР, социалистическим лагерем и сейчас на Европейском ТВД он остается направленным против России, то есть задача НАТО осталась неизменной.



Попытка США на недавней встрече глав Минобороны государств альянса, на которой разрабатывалась новая стратегическая концепция альянса, включить в нее в качестве одной из угроз еще и КНР, не удалась. Париж и Берлин фактически заблокировали инициативу – и именно на конференции, призванной продемонстрировать "обновление единства НАТО в деле коллективной обороны". Это свидетельствует о серьезных разногласиях в альянсе. Проходят времена, когда европейцы из блоковой солидарности участвовали во всех американских авантюрах, и фиаско последней двадцатилетней войны в Афганистане заставило их задуматься.



При вассальной зависимости европейских стран НАТО от США и утраты ими внешнеполитической независимости сегодня становится затруднительно заставить их воевать за американские интересы. Можно с уверенностью сказать, что первый десяток "груза 200", прибывшего из далекого региона, сметет правительства через несколько дней.



Такой же вариант последует, если солдаты натовских государств вернутся на родину подобным образом после возможного участия в спровоцированной Вашингтоном и Брюсселем вооруженной киевской авантюре, направленной против России.



НАТО создано под противника на Европейском ТВД, и европейцам это стало очевидно по итогам двадцатилетней войны в Афганистане. Надежды американцев на блок в войне с КНР иллюзорны, и в Белом доме, по-видимому, начинают это осознавать.



Поэтому возникла идея включить в новый альянс Австралию. Англоязычная страна давно участвует во всех войнах и конфликтах на стороне США, регулярно выделяя небольшие военные и военно-морские силы.



Одна беда – Австралия находится за тысячи миль от Китая, но выход был найден. Тихий океан позволяет австралийцам его использовать для нужд новоиспеченного блока, но для этого надо укрепить ВМС Канберры, оснастив ее подводный флот атомными реакторами и в перспективе – ракетами с ЯБЧ. Таким образом, континент антиподов становится плацдармом США для сдерживания Китая в АТР.



Япония – мимо

Возникает вопрос: почему в новый альянс не приглашают Японию, одну из самых развитых стран региона, совсем не партнера КНР и РФ? К тому же она заинтересована в ослаблении своих конкурентов-соседей.



Токио плотно связан с Вашингтоном договорами, наличием американских баз и обязательствами, не позволяющими проводить самостоятельную стратегическую внешнюю политику. Японцы, безусловно, обижены, что при всех послевоенных заслугах их даже не проинформировали о замыслах в отношении "АУКУС". Самураи держат удар, но думаю, хорошо помнят, что США практически без военной необходимости испытали на них ядерное оружие: ведь после вступления СССР в войну поражение и капитуляция были предрешены. Забыть такое невозможно.



Англосаксы после изобретения атомного оружия и испытания на японцах планировали применить его против десятков мирных советских городов уже в послевоенный период. Лишь благодаря усилиям и труду советского народа и ученых разрушенная войной страна создала атомное оружие и избежала участи Хиросимы и Нагасаки.



В данной ситуации мышление англосаксов не отличается от фашистского.



Японцы понимают, что участие в "АУКУС" означает почти открытый военный конфликт с Китаем и Токио не может быть инициатором и соучастником противостояния с непредсказуемыми последствиями. Но свою безопасность им не надо увязывать только с США. Логика подсказывает, что не пощадили с атомной бомбой тогда, могут и не помочь в критической ситуации теперь. Соседствуя с РФ и КНР, Японии необходимо с ними взаимодействовать, находить взаимоприемлемые решения во имя блага своего, а не чужого народа.



Дипломатия по Палмерстону

1 марта 1848 года, выступая в парламенте при обсуждении британской внешней политики, министр иностранных дел Великобритании лорд Генри Палмерстон сказал: "У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их – наш долг". Фраза стала легендарной как пример образцового внешнеполитического прагматизма.



Ему же принадлежит выражение: "Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет". Обратите внимание, что не "мы, а никто", то есть важно, чтобы Россия из войн не выходила и не имела времени, сил и средств на развитие. Если копнуть глубже, то революция в России, две мировые войны, разрушение Советского Союза (вспомните о взаимных симпатиях Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева, сказавшей американцам после первой встречи, что Горбачеву можно доверять и с ним надо работать, то есть "процесс пошел"). И такая подлая и гаденькая английская дипломатия по отношению к нашей стране, как бы она ни называлась, присутствует всегда. Дипломатию же молодого государства США ставили именно англичане, так что все, что можно отнести к Великобритании, смело отнесем и к американцам. Должен сказать, что они оказались достойными учениками и во многом превзошли учителей. Учитывая, что элита США в отличие от английской, создаваемой веками, формировалась выходцами из европейских стран с далеко не лучшей репутацией. Пиратский менталитет, ковбойские замашки, привычки делать гадости окружающим штатовцы перенесли на международные отношения, что коснулось в первую очередь не только потенциальных врагов, но и союзников из ЕС и НАТО и ярко проявилось при формировании "АУКУС".



Англичане давно поняли, что страны ЕС, разные по экономическому, военному потенциалу, менталитету, религии, не могут долго находиться в одной упряжке, и вышли из евросообщества, тем самым выразив отношение к Евросоюзу как к структуре без будущего. Национальные интересы превыше всего, как учили гранды английской дипломатии. Страны ЕС хотя и союзники, но и конкуренты, да еще с намерениями создания своей политики в сфере обороны и безопасности, своей армии. Поэтому англосаксы решили объединиться в одном военно-политическом союзе. Чужой оказалась и даже нужная в нем Япония.



Контуры "АУКУС" прорабатывались еще полгода назад, обсуждались и в июне на саммите G7 в Лондоне, на который приглашена была и Австралия. Сделку готовили втайне от Парижа и Берлина.



Британская "Таймс" поиздевалась над президентом Пятой республики Макроном, проиллюстрировав инсайд язвительной надписью: "Скотт Моррисон (премьер Австралии) обсуждал оборонную сделку с Борисом Джонсоном на саммите G7, пока француз был сосредоточен на сосисках", так как в это же время Франция и Великобритания активно отстаивали свои позиции в торговых спорах, получивших название "сосисочной войны".



Положение усугубляется еще тем, что Вашингтон кидает Париж, поскольку по новому договору Австралия прерывает соглашение с Францией на строительство двенадцати подводных лодок на сумму 66 миллиардов долларов и тем самым отменяется полная загрузка французских судостроителей до 2040 года. Это для французов был наибольший контракт за все время. А для Макрона этот отказ еще и оскорбительная пощечина. Наверное, если вспомнить выходку Парижа с расторжением контракта на постройку для РФ двух вертолетоносцев "Мистраль", то жалеть Эммануэля не хочется, ибо таков закон современного капитализма. В Лондоне унижение Парижа назвали партнерской дипломатией, однако такая дипломатия, даже отбросив обиду с "Мистралями", по-человечески выглядит подловато.



Вот что писала по этому поводу газета "Гардиан": "Политические круги Парижа кипят из-за односторонних действий Джо Байдена в стиле Трампа, австралийского двуличия и традиционного британского вероломства", а министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан сказал: "Я в гневе. Испытываю большое чувство горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники". Париж даже отозвал послов из Вашингтона и Канберры, назвав это оскорблением и ударом в спину.



Во Франции зазвучали предложения последовать примеру Шарля де Голля, который в 1966 году вывел Пятую республику из военной организации НАТО, убрал из страны штаб-квартиру блока, 29 баз и 33 тысячи личного состава.



Однако все утряслось. Такое "случается даже между друзьями", как заявили изнасилованному партнерами незадачливому коллеге герои французского фильма "Вальсирующие". И хотя президент Байден не извинился прямо за срыв оружейной сделки Франции и Австралии, тем не менее конфликт между Парижем и Вашингтоном сегодня считается исчерпанным. Именно так французские СМИ, политики и общество оценили итоги встречи американского и французского президентов и на полях форума G20 в Италии. Там американцы заявили французам, что готовы компенсировать потери, понесенные из-за создания англосаксонского AUKUS. Парижу осталось утереться и ждать очередной оплеухи.



Евросоюз, как всегда, изобразил озабоченность. Это чем-то напоминает классический совет Остапа Бендера Кисе Воробьянинову "надувать щеки". По выражению Фредерика Грара, аналитика ЕС по иностранным делам: "Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанском регионе".



ЕС пора признать, что он используемая праматерь для интересов США и нужен в роли стран – членов НАТО, чтобы обосновать бомбежки Югославии, агрессию на Ближнем Востоке или в Афганистане, но ненадежен и не нужен в АТР, и альянс "АУКУС" тому подтверждение.



А говорливый генсек НАТО Столтенберг проявляет стойкость и выдержку к этому новому мини-НАТО для англосаксов. Вот мнение политолога Владимира Корнилова: "По понятным причинам НАТО, в котором доминируют американцы, не в праве выразить открытое недовольство данной сделкой. Но смело можно утверждать, что она является тяжелым ударом и Североатлантическому альянсу, также оказавшемуся не у дел во время его заключения. Особенно сейчас, когда весь мир обсуждает позорный провал НАТО в Афганистане, вопрос о дальнейшей роли этого блока и целесообразности его существования стоит остро".



Идет борьба за участие в формировании новой системы мироустройства, и англосаксы решили объединить усилия, верные своей прагматичной дипломатии, чтобы занять видное место в новой мировой структуре.



Китай – очень значимое государство в АТР. А по мнению видных политологов и экспертов, ХХI век будет веком Азии. Россия на две трети территории расположена в Азии и имеет выход к двум океанам и Арктике.



Надеясь обосноваться в течение ближайших 10 лет в АТР, англосаксам надо задуматься о возможностях и возрастании роли Пекина и Москвы в Азии, в том числе и в силовой составляющей.



И мы хорошо помним выражение Иосифа Сталина: "Слишком лакомым куском остается Россия для всех хищников, в том числе и англосаксонских".



Леонтий Шевцов,

советник директора Росгвардии, генерал-полковник

Опубликовано в выпуске № 45 (908) за 23 ноября 2021 года Источник - vpk-news.ru

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