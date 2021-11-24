Из РосДумы выгнали Лосеборца Рашкина. Особенности национальной охоты-3...

17:35 25.11.2021

Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности

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Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент "Росбалта". "За" проголосовали 343 депутата, "против" - 55, два депутата воздержались.



Снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности позволит возбудить против него административное и уголовное дела. При этом, как сообщил на заседании Госдумы генпрокурор Игорь Краснов, в дальнейшем Генпрокуратуре может не понадобиться согласие нижней палаты парламента на передачу дела депутата в суд.



Сам Рашкин, выступая перед депутатами, сравнил внимание общественности к убийству им лося с убийством президента США Джона Кеннеди. "Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и больше слов. На моей памяти аналогичный ажиотаж вызвало убийство Кеннеди", - заявил Рашкин.



В КПРФ назвали преследование Рашкина "политически мотивированным". "На борьбу с Рашкиным брошены серьезные силы - данное преследование имеет политически мотивированный характер", - заявил, в частности депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков.



Напомним, 22 ноября Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Решение было принято на заседании комиссии в понедельник большинством голосов.



Политика из КПРФ задержали в ночь на 29 октября в саратовских охотничьих угодьях. Ружья при себе у Рашкина не было. МВД в связи с убийством лося завело уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).



18 ноября Рашкин выпустил видеообращение, в котором описал обстоятельства, в результате которых подстрелил лося. По словам политика, он записал ролик из-за угрозы лишения депутатского иммунитета в связи с резонансным случаем на охоте. По его словам, друзья предложили ему порыбачить и поохотиться, заверив в том, что охотничий сезон уже открыт и у них есть все разрешения. Речь шла об охоте на кабанов. В итоге, захватив с собой карабин, бинокль и треногу, он отправился охотиться один. Рашкин особо подчеркнул, что не пил алкоголь. "Из-за плохой видимости увидел через тепловизор на расстоянии около 250 м силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела, спустя некоторое время силуэт упал", - рассказал коммунист. Подойдя к своей жертве, он "обнаружил, что на поляне лежит тело лося".



Когда Рашкин понял, что не сумеет сам погрузить тушу в багажник, он пошел за друзьями.



Он признал, что "оказался введен в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту", чем "в результате воспользовались неизвестные ему люди". Эти незнакомцы, уточнил политик, "судя по всему, участвовали в провокации против меня": на выезде из леса, когда машина с депутатом заглохла, ее окружили сразу несколько авто. Оттуда вышли люди и спросили, что за мясо везут друзья. Когда прибывших поставили в известность о том, что там туша застреленного сохатого, Рашкина обвинили в незаконной охоте. Свои предыдущие объяснения относительно "найденной туши животного" коммунист объяснил попыткой "прикрыть товарища".



Как пояснил на заседании комиссии зампредкомитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, согласие Госдумы на снятие неприкосновенности с Рашкина не означает окончательного лишения его мандата. Но, если после окончания предварительного расследования генпрокурор придет к решению о необходимости передачи уголовного дела в суд, он еще раз обратится в Госдуму для лишения Рашкина мандата, сказал Валеев.



В представлении генпрокурора - два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности. В одном - о привлечении к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности.



В настоящее время факту произошедшего в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). По указанной статье за незаконную охоту с причинением крупного ущерба может, в частности, грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, превышающий 40 тысяч рублей.



Однако, согласно представлению Генпрокурора, Рашкина планируется привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившую особо крупный ущерб.



За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тыс. до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Особо крупным ущербом признается ущерб, превышающий 120 тыс. рублей.