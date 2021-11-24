 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.11.2021
17:40  Китай снова "по-братски" закупорил казахстанскую границу
17:35  Из РосДумы выгнали Лосеборца Рашкина. Особенности национальной охоты-3...
15:44  Новый ВоенБлок "Аукус" - кто кого одурачил? - Л.Шевцов
15:42  Россия в кольце конфликтов. США и НАТО угрожают нам со всех направлений, - К.Сивков
15:35  Guardian: Ученые предупреждают о новом варианте Covid с большим количеством мутаций
15:32  Handelsblatt: "Это уже не имеет никакого отношения к свободе": в Европе бушует пандемия гнева
15:16  Таджикистан. Ранен в перестрелке и схвачен опасный памирский боевик Зиебеков

15:11  Пал и не пропал: как изменится стоимость отдыха в Турции после обрушения лиры
15:02  Дно гидности. По кочкам нашей памяти, - Константин Кеворкян
15:01  "Зеленых" в Германии клюнул мороженый петух: им нужен русский газ
14:57  Русофобия на Украине исчезнет очень быстро, если убрать пропаганду, - Б.Безпалько
13:29  Киргизия готовится выбрать новый парламент - что ждет страну? - Г.Михайлов
13:06  Китайские деньги за туркменский газ не дошли до населения, - В.Панфилова
11:08  ЕС хочет откупиться от миграционной проблемы, - Г.Петров
10:11  KEGOC (Энергосети Казахстана) возглавил Каныш Молдабаев
10:04  КырВыборы-2021. Как усталость от выборов за год изменила расклад сил
09:26  Под колпаком: в Казахстане приняли поправки о регулировании мобильных переводов
09:02  Умер казахстанский оппозиционер Арон Атабек (партия "Алаш")
08:55  Первая женщина - премьерша Швеции Магда Андерссон пробыла на посту... несколько часов
08:42  Рахмон Набиев - последний защитник СССР... История одного заговора, - Алексей Чичкин
08:34  Байдену вырезли предраковую аденому
08:25  Демократы в США летят в яму, которую сами себе выкопали, - Д.Минин
08:24  Битва за Францию – проект "Земмур". Новичок раскручивается по проверенной технологии, - В.Кудрявцев
01:28  Новое Пророчество Бессмертного Ходжи Насреддина о Девяти Вавилонских Башнях, - Тимур Зульфикаров
01:26  В Пизу! В Ташкенте откроют филиал Пизанского университета
01:00  Дегенераты толерантности. В Германии запретили (за "расизм") балет "Щелкунчик"
00:50  Какое будущее США готовят миру, - Александр Яковенко
00:48  Китай и Россия ставят под сомнение "Индо-Тихоокеанскую" стратегию США, - В.Павленко
00:47  Безгазная лира. Экономика Турции сдувается как дырявый шарик, - "Къ"
00:33  США призывают нефтедобывающие страны к картельному сговору, - Д.Писарев
00:03  Турция доверила свою экономику аравийскому сопернику, - И.Субботин
Среда, 24.11.2021
20:19  "Освоение целины в истории Казахстана". Международная веб-конференция (26/11, анонс)
17:48  Турция в катастрофе. Фактическая инфляция превысила 50%
17:33  Хоким Ташкента попросил у президента 450 млрд сумов на ликвидацию оврагов
17:24  Возможен ли переход от Тюркского совета к Тюркскому союзу? - Ильгар Велизаде
17:07  Веселуха. В борьбе за президентский пост в Ливии сойдутся... 98 кандидатов?
16:45  Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
14:48  Янки опоздали - у китайцев страстный роман с русскими, - Алекс Ло
14:42  Двоечница на посту замминпроса России. Какое только убожество не пролезло ныне в высокие кресла
14:32  Политическое одичание Америки... Осторожно, они кусаются! - "Завтра"
14:31  Беспорядки в Турции после обвала лиры: что происходит в городах (видео)
14:28  Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
13:56  Азиатский фашизм: вчера, сегодня, завтра. Невыученные уроки, - А.Гапоненко
13:51  Формулы Назарбаева. 7 загогулин вокруг 7 столпов..., - Д.Ашимбаев
12:26  Сцилла и Харибда Джо Байдена, - Леонид Ганкин
11:02  Энергетик Бозумбаев - новый аким Алматинской области Казахстана
10:46  В Китае нашли уникальный воинский доспех 8-6 в. до н.э. Броня из кожаных! чешуек
10:19  Карта в резиденции президента Кыргызстана, где Ворух изображен не анклавом, вызвала бурю эмоций в соцсетях
10:01  Нурдин Осмонов - новый глава главного предприятия Киргизии (ОАО "Северэлектро")
09:52  Индия готовит полу-миллиардный контракт с РФ на закуп и производство "калашей"
09:46  Байден обрушил цену нефти, распечатав стратегический резерв США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Китай снова "по-братски" закупорил казахстанскую границу
17:40 25.11.2021

Мамин обратился к китайским коллегам из-за ситуации с грузами на границе

Премьер-министр Аскар Мамин в ходе заседания Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обратился к китайским коллегам из-за ситуации с грузами на границе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Заседание было юбилейным и проходило под председательством Казахстана в режиме видеосвязи. Аскар Мамин в своем выступлении отметил значительный прогресс по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС.

Фото: primeminister.kz

Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай вырос на 36 процентов и составил 604,5 тысячи ДФЭ.

"Дальнейшая реализация инициативы "Один пояс, один путь", программ правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках стратегии развития ШОС до 2025 года формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран", - сказал Аскар Мамин.

При этом глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков.

Премьер-министр обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, за 7 месяцев 2021 года объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40 процентов. Товарооборот Казахстана со странами организации за январь-сентябрь вырос на 19,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 36,5 миллиарда долларов.

Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1 процента (29,9 миллиарда долларов).

Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами - членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения программы сотрудничества государств - членов ШОС по продовольственной безопасности и плана по ее реализации.

Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4 процента и составил 15,4 миллиарда долларов. Премьер-министр предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств - членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации программы "Зеленый пояс ШОС".

В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран - участниц ШОС глава правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему.

Премьер-министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев 2021 года через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тысячи ДФЭ, что на 25 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

В заседании приняли участие министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, министр иностранных дел Пакистана Махмуд Шах Куреши, премьер-министры Таджикистана - Кохир Расулзода, Узбекистана - Абдулла Арипов, Беларуси - Роман Головченко, Монголии - Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, первый вице-президент Ирана - Мохаммад Мохбер, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов и другие.

Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами - членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность Делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС.

Приняты совместное коммюнике и концепция создания Пула технопарков ШОС.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637851200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената вручил государственные премии "Дарын"
- Мажилис одобрил в I чтении законодательные поправки в целях развития биржевой торговли
- Кадровые перестановки
- Конституционным Советом рассмотрено представление суда
- Почему по микрокредитам, выдаваемым на срок до 45 дней на сумму 50 МРП ставка вознаграждения составляет более 2000%?
- Курс - прежний… на обесценивание
- Вопросы развития торговли Казахстана обсудили на Правительственном часе в Сенате
- Беззубая политика внешней торговли привела к тому, что наше сырье перерабатывают и "снимают сливки" соседние страны
- Важные моменты третьего дня Х Гражданского форума Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  