Китай снова "по-братски" закупорил казахстанскую границу

17:40 25.11.2021

Мамин обратился к китайским коллегам из-за ситуации с грузами на границе



Премьер-министр Аскар Мамин в ходе заседания Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обратился к китайским коллегам из-за ситуации с грузами на границе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



Заседание было юбилейным и проходило под председательством Казахстана в режиме видеосвязи. Аскар Мамин в своем выступлении отметил значительный прогресс по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС.



Фото: primeminister.kz



Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай вырос на 36 процентов и составил 604,5 тысячи ДФЭ.



"Дальнейшая реализация инициативы "Один пояс, один путь", программ правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках стратегии развития ШОС до 2025 года формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран", - сказал Аскар Мамин.



При этом глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков.



Премьер-министр обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, за 7 месяцев 2021 года объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40 процентов. Товарооборот Казахстана со странами организации за январь-сентябрь вырос на 19,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 36,5 миллиарда долларов.



Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1 процента (29,9 миллиарда долларов).



Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами - членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения программы сотрудничества государств - членов ШОС по продовольственной безопасности и плана по ее реализации.



Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4 процента и составил 15,4 миллиарда долларов. Премьер-министр предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств - членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации программы "Зеленый пояс ШОС".



В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран - участниц ШОС глава правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему.



Премьер-министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев 2021 года через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тысячи ДФЭ, что на 25 процентов больше аналогичного периода прошлого года.



В заседании приняли участие министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, министр иностранных дел Пакистана Махмуд Шах Куреши, премьер-министры Таджикистана - Кохир Расулзода, Узбекистана - Абдулла Арипов, Беларуси - Роман Головченко, Монголии - Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, первый вице-президент Ирана - Мохаммад Мохбер, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов и другие.



Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами - членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность Делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС.



Приняты совместное коммюнике и концепция создания Пула технопарков ШОС.