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|Токаев прибыл с визитом в Бельгию. В программе...
20:39 25.11.2021
Токаев прибыл в Бельгию
Фото: Facebook/Берік Уәли
Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Королевство Бельгия, сообщает Zakon.kz.
Программа двухдневного визита президента РК в Брюссель предусматривает встречи с руководством Бельгии и Европейского союза, написал в соцсетях пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Сегодня у Касым-Жомарта Токаева запланированы аудиенция у короля Бельгии Филиппа, переговоры с премьер-министром страны Александром Де Кроо и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Завтра Токаев встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также проведет ряд бесед с руководителями крупных европейских компаний.
К.Вноровский