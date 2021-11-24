Токаев прибыл с визитом в Бельгию. В программе...

20:39 25.11.2021

Токаев прибыл в Бельгию

Фото: Facebook/Берік Уәли

Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Королевство Бельгия, сообщает Zakon.kz.

Программа двухдневного визита президента РК в Брюссель предусматривает встречи с руководством Бельгии и Европейского союза, написал в соцсетях пресс-секретарь главы государства Берик Уали.



Сегодня у Касым-Жомарта Токаева запланированы аудиенция у короля Бельгии Филиппа, переговоры с премьер-министром страны Александром Де Кроо и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



Завтра Токаев встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также проведет ряд бесед с руководителями крупных европейских компаний.



К.Вноровский