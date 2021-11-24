Сотни протестующих памирцев осадили Тадж-посольство в Москве

21:03 25.11.2021

Сотни человек собрались у здания посольства Таджикистана в Москве после убийства жителя Хорога силовиками



После убийства 29-летнего жителя Хорога Гулбиддина Зиебекова местными силовиками у посольства Таджикистана в Москве собрались сотни человек, передает "Sputnik Таджикистан".



В район диппредставительства подтянули патрули. Полицейские перекрыли въезд к зданию. Обстановка, как отмечают журналисты, мирная.



29-летнего Гулбиддина Зиебекова застрелили утром 25 ноября. Зиебеков, как сообщили власти, находился в розыске по обвинению в захвате заложника организованной группой (часть 3 статьи 181 УК) и разжигании вражды (статья 189 УК). Генпрокуратура сообщала о его ранении в перекрестном огне, однако местные жители утверждают, что мужчине выстрелили в голову.



Днем 25 ноября десятки жителей Горно-Бадахшанской автономной области прошлись по улицам города с гробом, в котором, по их словам, лежит убитый Зиебеков. Гроб с телом они на руках донесли до местной администрации и расположили на трибуне.



Военная прокуратура спустя пару часов после демонстрации сообщила о начале проверки и допросах участников задержания.



Самый большой и самый малолюдный район Таджикистана, Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО), считается самой слабоконтролируемой властями областью в стране. Ситуацию обостряют засилье местных авторитетов и усиление позиций Китая. По мнению экспертов, влияние вооруженных бадахшинских "игроков" не ограничивается контролем организованной преступности региона, но распространяется и на политическую жизнь области и на местных сотрудников правоохранительных органов.