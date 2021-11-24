Кузбасс. 52 шахтера и спасателя погибли на шахте "Листвяжная". Бардак - полный...

22:19 25.11.2021

При взрыве на шахте в Кузбассе погибли 52 человека

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В результате взрыва, который сегодня прогремел на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, погибли 52 человека, в том числе 6 спасателей.



Об этом передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Также стало известно, что произведены первые задержания.



По данным пресс-службы СК РФ, сотрудники правоохранительных органов задержали директора, первого заместителя, а также начальника участка шахты.