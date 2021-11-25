Протесты в Хороге. Как был убит Гулбиддин Зиебеков?

00:03 26.11.2021

Ноябрь 25, 2021

Протестующие привезли тело убитого к зданию областной администрации. Хорог, 25 ноября 2021 года



Десятки жителей Рошткальинского района и города Хорога собрались 25 ноября у здания администрации ГБАО и потребовали задержать и привлечь к уголовной ответственности виновных в убийстве 29-летнего Гулбиддина Зиебекова. Они привезли тело убитого к зданию местной администрации.



По информации источников, Гулбиддин Зиебеков, житель кишлака Шохдара Рошткальинского района, был убит в четверг в результате операции силовых ведомств Таджикистана.



Прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области подтвердила, что 25 ноября в кишлаке Шохдара была проведена операция силовых структур по поимке Зиебекова, который находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 181, ч. 3 ("Захват заложника организованной группой") и 189, ч. 3 ("Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") УК Республики Таджикистан.



"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по его задержанию Зиебеков оказал вооруженное сопротивление работникам правоохранительных органов, открыл огонь из пистолета "Макаров", который носил при себе незаконно. Ответным огнем преступник был ранен", отмечается в заявлении прокуратуры ГБАО.



Однако некоторые очевидцы событий утверждают, что Гульбиддин Зиебеков получил пулю в голову и погиб по дороге из Шохдары в Хорог.



Один из местных чиновников на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что Зиебекова должны были задержать в связи с избиением сотрудника прокуратуры Рошткальинского района в 2020 году.



Прокуратура ГБАО 25 ноября сообщила, что "Зиебеков Г. З. вместе с подельниками из организованной преступной группы 1 февраля 2020 года взял в заложники помощника прокурора Рошткалинского района А. Абирзода, в селениях Анджим и Барджангал этого же района подвергал его избиению и пыткам в течение 8 часов. По данному факту в отношении Зиебекова Г. З. и его подельников прокуратурой ГБАО возбуждено уголовное дело".



Почему операция по поимке Зиебекова и других фигурантов дела не была проведена по горячим следам – неизвестно.



Местные власти утверждают, что Зиебеков и его сообщники игнорировали неоднократные вызовы следственных органов и не являлись для дачи показаний, в связи с чем находились в официальном розыске.



Тем временем, по словам одного из жителей Рошткальинского района, Гулбиддин Зиебеков и другие молодые парни избивали сотрудника местной прокуратуры за то, что он предложил интимные отношение некоей местной девушке. "Тогда бывший глава ГБАО Едгор Файзов решил конфликт миром: прокурор выступил с видеообращением и попросил прошение у жителей Бадахшана", сказал наш собеседник.



Акция протеста в Хороге. 25 ноября 2021 года

Акция протеста в Хороге. 25 ноября 2021 года

По сообщениям источников, следствие по делу об избиении и пытках сотрудника прокуратуры было возобновлено с назначением нового главы ГБАО. Судя по видеокадрам, которые отправили читатели сайтов Радио Озоди, собравшиеся 25 ноября у областной администрации в Хороге ответственным за гибель Зиебекова считают главу региона Алишера Мирзонабота. Источник в обладминистрации сообщил, что Мирзонабот в настоящее время находится с рабочей поездкой в Мургабе и прибудет в Хорог ближе к вечеру.



"Военной прокуратурой начата проверка по факту происшествия, в настоящее время сотрудники силовых структур – участники операции допрашиваются", сообщили Радио Озоди в УМВД по ГБАО.



5 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон снял с должности Едгора Файзова, главу ГБАО - самого высокогорного и крупного по площади региона страны. Вместо Файзова исполняющим обязанности председателя области назначен Алишер Мирзонабот Худоберди (Мирзонаботов), до этого занимавший пост мэра города Хорога.