Блогеры из Казахстана получили 3,5 года в Москве за пранк

00:08 26.11.2021

Трое мужчин осуждены за угон автомобиля - такси премиум-класса, передает ЭК.



Пресненский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих граждан Казахстана: 24-летнего Рамира ХАСАНОВА, 29-летнего Айдына ТУСУПОВА и 31-летнего Ерсина ДУМШЕБАЯ, сообщила прокуратура города Москвы.



Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), - говорится в сообщении прокуратуры.



Мужчины в марте 2021 года через мобильное приложение заказали автомобиль - такси премиум-класса к ТЦ "Москва-Сити".



После подачи машины они попросили водителя сложить находящиеся при них пакеты в багажник автомобиля. Когда потерпевший вышел из салона автомобиля, они сели в машину и скрылись в неизвестном направлении, при этом один из них находился за рулем автомобиля, второй снимал происходящее на камеру мобильного телефона из салона автомобиля, а третий остался ожидать соучастников возле ТЦ и также снимал происходящее на камеру для последующей публикации видеозаписи в одной из социальных сетей.



Через несколько минут они вернули автомобиль потерпевшему, пояснив, что это был "розыгрыш".



Пресненский межрайонный суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил ХАСАНОВА, ТУСУПОВА и ДУМШЕБАЯ каждого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.



Приговор в законную силу не вступил.