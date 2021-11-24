 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.11.2021
01:37  Д. Ашимбаев: В национальной политике Токаев идет за Назарбаевым
00:32  В тени талибов. Как живут и чего опасаются в таджикском приграничье
00:27  Украина перед сменой режима. Уния ставит на Авакова, - Д.Скворцов
00:26  Пыль и метан затуманили небо Центральной Азии, - Эммануэль Гриншпан
00:25  Евразиатчина. Российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение из-за Белоруссии и Казахстана
00:21  Ирану вынесли строгое предупреждение, - Г.Петров
00:17  ОАЭ и Турция скрепили мир деньгами, - М.Беленькая

00:08  Блогеры из Казахстана получили 3,5 года в Москве за пранк
00:04  Мэр Москвы Собянин призвал сокращать мигрантов среди дворников
00:03  Протесты в Хороге. Как был убит Гулбиддин Зиебеков?
Четверг, 25.11.2021
22:19  Кузбасс. 52 шахтера и спасателя погибли на шахте "Листвяжная". Бардак - полный...
21:03  Сотни протестующих памирцев осадили Тадж-посольство в Москве
20:39  Токаев прибыл с визитом в Бельгию. В программе...
17:40  Китай снова "по-братски" закупорил казахстанскую границу
17:35  Из РосДумы выгнали Лосеборца Рашкина. Особенности национальной охоты-3...
15:44  Новый ВоенБлок "Аукус" - кто кого одурачил? - Л.Шевцов
15:42  Россия в кольце конфликтов. США и НАТО угрожают нам со всех направлений, - К.Сивков
15:35  Guardian: Ученые предупреждают о новом варианте Covid с большим количеством мутаций
15:32  Handelsblatt: "Это уже не имеет никакого отношения к свободе": в Европе бушует пандемия гнева
15:16  Таджикистан. Ранен в перестрелке и схвачен опасный памирский боевик Зиебеков
15:11  Пал и не пропал: как изменится стоимость отдыха в Турции после обрушения лиры
15:02  Дно гидности. По кочкам нашей памяти, - Константин Кеворкян
15:01  "Зеленых" в Германии клюнул мороженый петух: им нужен русский газ
14:57  Русофобия на Украине исчезнет очень быстро, если убрать пропаганду, - Б.Безпалько
13:29  Киргизия готовится выбрать новый парламент - что ждет страну? - Г.Михайлов
13:06  Китайские деньги за туркменский газ не дошли до населения, - В.Панфилова
11:08  ЕС хочет откупиться от миграционной проблемы, - Г.Петров
10:11  KEGOC (Энергосети Казахстана) возглавил Каныш Молдабаев
10:04  КырВыборы-2021. Как усталость от выборов за год изменила расклад сил
09:26  Под колпаком: в Казахстане приняли поправки о регулировании мобильных переводов
09:02  Умер казахстанский оппозиционер Арон Атабек (партия "Алаш")
08:55  Первая женщина - премьерша Швеции Магда Андерссон пробыла на посту... несколько часов
08:42  Рахмон Набиев - последний защитник СССР... История одного заговора, - Алексей Чичкин
08:34  Байдену вырезли предраковую аденому
08:25  Демократы в США летят в яму, которую сами себе выкопали, - Д.Минин
08:24  Битва за Францию – проект "Земмур". Новичок раскручивается по проверенной технологии, - В.Кудрявцев
01:28  Новое Пророчество Бессмертного Ходжи Насреддина о Девяти Вавилонских Башнях, - Тимур Зульфикаров
01:26  В Пизу! В Ташкенте откроют филиал Пизанского университета
01:00  Дегенераты толерантности. В Германии запретили (за "расизм") балет "Щелкунчик"
00:50  Какое будущее США готовят миру, - Александр Яковенко
00:48  Китай и Россия ставят под сомнение "Индо-Тихоокеанскую" стратегию США, - В.Павленко
00:47  Безгазная лира. Экономика Турции сдувается как дырявый шарик, - "Къ"
00:33  США призывают нефтедобывающие страны к картельному сговору, - Д.Писарев
00:03  Турция доверила свою экономику аравийскому сопернику, - И.Субботин
Среда, 24.11.2021
20:19  "Освоение целины в истории Казахстана". Международная веб-конференция (26/11, анонс)
17:48  Турция в катастрофе. Фактическая инфляция превысила 50%
17:33  Хоким Ташкента попросил у президента 450 млрд сумов на ликвидацию оврагов
17:24  Возможен ли переход от Тюркского совета к Тюркскому союзу? - Ильгар Велизаде
17:07  Веселуха. В борьбе за президентский пост в Ливии сойдутся... 98 кандидатов?
16:45  Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
14:48  Янки опоздали - у китайцев страстный роман с русскими, - Алекс Ло
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Блогеры из Казахстана получили 3,5 года в Москве за пранк
00:08 26.11.2021

Трое мужчин осуждены за угон автомобиля - такси премиум-класса, передает ЭК.

Пресненский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих граждан Казахстана: 24-летнего Рамира ХАСАНОВА, 29-летнего Айдына ТУСУПОВА и 31-летнего Ерсина ДУМШЕБАЯ, сообщила прокуратура города Москвы.

Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчины в марте 2021 года через мобильное приложение заказали автомобиль - такси премиум-класса к ТЦ "Москва-Сити".

После подачи машины они попросили водителя сложить находящиеся при них пакеты в багажник автомобиля. Когда потерпевший вышел из салона автомобиля, они сели в машину и скрылись в неизвестном направлении, при этом один из них находился за рулем автомобиля, второй снимал происходящее на камеру мобильного телефона из салона автомобиля, а третий остался ожидать соучастников возле ТЦ и также снимал происходящее на камеру для последующей публикации видеозаписи в одной из социальных сетей.

Через несколько минут они вернули автомобиль потерпевшему, пояснив, что это был "розыгрыш".

Пресненский межрайонный суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил ХАСАНОВА, ТУСУПОВА и ДУМШЕБАЯ каждого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637874480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената вручил государственные премии "Дарын"
- Мажилис одобрил в I чтении законодательные поправки в целях развития биржевой торговли
- Кадровые перестановки
- Конституционным Советом рассмотрено представление суда
- Почему по микрокредитам, выдаваемым на срок до 45 дней на сумму 50 МРП ставка вознаграждения составляет более 2000%?
- Курс - прежний… на обесценивание
- Вопросы развития торговли Казахстана обсудили на Правительственном часе в Сенате
- Беззубая политика внешней торговли привела к тому, что наше сырье перерабатывают и "снимают сливки" соседние страны
- Важные моменты третьего дня Х Гражданского форума Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  