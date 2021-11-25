 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ирану вынесли строгое предупреждение, - Г.Петров
00:21 26.11.2021

Из-за нежелания Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ переговоры о возобновлении "ядерной сделки" оказались под угрозой срыва
Геннадий Петров
25.11.21

Официальный Тегеран получил удар оттуда, откуда не ждал. Его позицию по "ядерной сделке" раскритиковали те, на чью поддержку Иран рассчитывал, – Великобритания, Франция и Германия ("Евротройка"). Они обвинили страну в нежелании сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Все это создает не лучший фон для предстоящих 29 ноября переговоров о возвращении к "ядерной сделке". При худшем развитии ситуации они могут быть перенесены.

В совместном заявлении трех государств Иран обвиняется в том, что он подрывает возможности МАГАТЭ по наблюдению за своей ядерной программой. Речь идет об объекте Iran Centrifuge Technology Company (сокращенно TESA). Он, по некоторым данным, является центром производства самых современных центрифуг по обогащению урана. "Несмотря на понимание, достигнутое с Ираном во время переговоров в сентябре, Иран продолжает отказывать МАГАТЭ в доступе к объекту TESA в Карадже. Тот факт, что Иран не выполнил полностью достигнутую договоренность, вызывает крайнюю озабоченность и ставит под сомнение готовность Ирана действовать добросовестно... Мы призываем Иран срочно восстановить для МАГАТЭ доступ к объекту в Карадже", – говорится в заявлении "Евротройки".

Заявление последовало за визитом в Иран, который совершил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его оценка визита была крайне неудовлетворительной. Он заявил о том, что "расширенные переговоры и дискуссии, направленные на решение остающихся вопросов по теме безопасности Ирана, не принесли результатов". Впрочем, с иранской стороны комментарии к встрече были куда более оптимистичными. Так, один из тех, с кем встречался Гросси, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что с МАГАТЭ достигнуты "хорошие договоренности о продолжении сотрудничества", но еще требуется дополнительная доработка текста. "Возможна договоренность. Политизация технических вопросов не конструктивна. Вскоре должно состояться совместное заседание и окончательный текст", – цитирует его слова агентство IRNA. При этом об объекте в Карадже он ничего не сказал.

Между тем газета Wall Street Journal сообщает, что Гросси в Иране была предложена сделка. Ее суть в том, что сотрудникам МАГАТЭ предоставят доступ на объект в Карадже в обмен на частичную приостановку расследования агентства по поводу обнаруженных в 2019 году в Иране ядерных материалов. Это расследование, кстати, стало одним из обоснований выхода США из "ядерной сделки". Следствием этого выхода стало восстановление американских санкций против Ирана и возобновление иранских работ по обогащению урана выше установленных сделкой пределов. Сейчас, после ухода от власти Дональда Трампа, администрация Джозефа Байдена взяла курс на возвращение к положениям "ядерной сделки" при условии, если Тегеран сделает то же самое. Собственно, суть переговоров, очередной раунд которых пройдет 29 ноября в Вене, и заключается в том, чтобы договориться об условиях этого возвращения. Гросси не подтверждает информацию Wall Street Journal. Однако он и не опровергает ее. В любом случае, если предложение сделки было, МАГАТЭ его, судя по заявлению Гросси о неуспехе переговоров, отвергла.

Объект в Карадже весьма важен, учитывая, что с его помощью предположительно производится обогащение урана с 20 до 60%. Этим Иран занялся в апреле этого года после взрыва на ядерном объекте в Натанзе. По утверждению иранских властей, взрыв был терактом, организованным израильскими спецслужбами. Как бы то ни было, в заявлении "Евротройки" утверждается, что у Ирана теперь есть достаточное количество ядерного топлива для того, чтобы создать как минимум один ядерный боеприпас. Не факт, конечно, что он действительно будет создан. Например, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с "НГ" предполагал, что иранские власти заинтересованы не столько в создании ядерного оружия, сколько в поддержании уверенности, что они это оружие могут создать и соответственно силовые методы воздействия на них недопустимы.

А ведь в Иране всегда считали: именно европейцы в первую очередь заинтересованы в снятии антииранских санкций. Ведь инвестиции в экономику этой страны после 2015 года, когда была заключена "ядерная сделка", были вложены в первую очередь государствами ЕС. Заявление "Евротройки" в очередной раз показывает ошибочность такого рода надежд.

Источник - ng.ru
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