Евразиатчина. Российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение из-за Белоруссии и Казахстана

00:25 26.11.2021

25.11.2021,

Изменения в законодательстве Белоруссии и Казахстана могут привести к миллиардным потерям для российских маркетплейсов, предупредили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Со следующего года в этих странах, входящих в ЕАЭС, начнут взимать НДС с товаров, которые продаются через эти площадки, что приведет к двойному налогообложению онлайн-продавцов. Они попросили премьера Михаила Мишустина посодействовать разрешению проблемы.



В распоряжении "Ъ" оказалось письмо АКИТ на имя премьера Михаила Мишустина о рисках двойного налогообложения российских маркетплейсов при торговле в Казахстане и Белоруссии. С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля в Белоруссии для российских интернет-площадок вводится обязанность уплачивать НДС с тех товаров, которые реализованы на территории этих стран, следует из текста обращения. При этом компании продолжат платить НДС и в России.



С учетом размера налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Белоруссии дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно, оценивают в АКИТ.



В то же время на трансграничные интернет-площадки за пределами стран ЕАЭС, включая AliExpress, eBay и Asos, требования распространяться не будут, отмечают в ассоциации. АКИТ просит Михаила Мишустина "дать поручение сформировать и направить в ЕЭК позицию РФ о недопустимости введения двойного налогообложения до проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС".



Пока же отрасль хочет отсрочить введение НДС в соседних странах до проработки вопроса налогового вычета внутри страны, пояснил "Ъ" президент АКИТ Артем Соколов.



Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что о проблеме известно Минэкономики РФ, которое в своем письме в ЕЭК сообщало "о недопустимости создания барьеров". В министерстве согласны, что возникшая ситуация "вступает в противоречие с правом ЕАЭС", поэтому, как сообщили там "Ъ", совместно с Минфином РФ ведут переговоры с ЕЭК, властями Казахстана и Белоруссии о недопустимости двойного налогообложения. В правительстве РФ, Минфине Белоруссии и Минфине Казахстана, а также в ЕЭК на запросы "Ъ" не ответили.



В Lamoda подтвердили, что ситуация "очень острая". "Барьеры в виде двойного налогообложения ставят под вопрос рентабельность нашей работы в этих странах",- добавили там. Для российских продавцов Ozon, принимающих сейчас решение выйти к покупателям в Белоруссии и Казахстане, отсутствие возможности подтверждения нулевой ставки НДС является фактором, увеличивающим искусственно стоимость продаваемых товаров, отметил управляющий директор компании Сергей Беляков. В Wildberries говорят, что в рамках межведомственных комиссий прорабатывают возможные варианты решения проблемы.



Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте действует с апреля прошлого года, но не распространяется на страны ЕАЭС, так как де-юре в рамках единого таможенного пространства это не считается экспортом, объясняет другой собеседник "Ъ". Международные соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и другими странами не применяются к НДС и проблема двойного обложения этого налога, как правило, решается гармонизацией правил на уровне нескольких стран, объясняет директор департамента налогового и юридического консультирования KMPG Антон Гребенчук.



Михаил Мишустин, премьер-министр РФ о кооперации в ЕАЭС, "Прайм", 30 апреля:



"Пока еще не все барьеры и ограничения ликвидированы".



"Хотя в ЕАЭС предусмотрены единые базовые правила по НДС, но они не учитывают особенности налогообложения товаров, покупаемых физлицами через интернет-платформы",- поясняет эксперт. По его мнению, проблема может быть разрешена, если в РФ будут установлены правила по применению нулевой ставки НДС при реализации товаров физлицам из других стран ЕАЭС либо отсрочкой введения новых правил в Казахстане и Белоруссии.



Рынки Белоруссии и Казахстана, с одной стороны, интересны российским маркетплейсам, с другой - по проникновению онлайн-торговли они значительно уступают домашнему рынку, отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников. Из-за более быстрых темпов роста внутрироссийских продаж доля СНГ в обороте крупнейших игроков даже снижается, считает эксперт. "В этом смысле СНГ - это игра на перспективу. Через несколько лет и эти десятки миллионов покупатели будут быстрее, чем сейчас, мигрировать в онлайн",- резюмирует Борис Овчинников.



Российский рынок онлайн-торговли продолжает расти, но не столь высокими темпами, как в 2020 году. По оценкам АКИТ, по итогам 2021 года рынок может вырасти до 3,55 трлн руб. с 3,2 трлн руб. в прошлом году. Глава Минпромторга Денис Мантуров более оптимистичен: в октябре этого года он предрек оборот рынка по итогам года в 4 трлн руб.



Дмитрий Шестоперов

25.11.21