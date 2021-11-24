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Пыль и метан затуманили небо Центральной Азии, - Эммануэль Гриншпан
00:26 26.11.2021

24 ноября 2021 г.
Эммануэль Гриншпан | Le Temps

(...) "В начале ноября огромное пылевое облако на несколько дней накрыло значительную часть Узбекистана (в 10 раз больше Швейцарии). Не сдуваемая ветром пыль в сочетании с массой холодного воздуха образовывала густой туман, похожий на смог, местами снижая видимость до 100 метров. Это небывалое явление за 150 лет метеорологических наблюдений, его никогда не обнаруживало из космоса и американское космическое агентство NASA", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан, вернувшийся из Ташкента.

"В столице Узбекистана Ташкенте концентрация пыли в течение нескольких часов продержалась на уровне, в 30 раз превышающем "максимально допустимый", согласно формулировке местных властей. Более 4 тыс. человек обратились в медицинские учреждения по поводу респираторных заболеваний. Власти практически никак не объяснили данное явление, ограничившись высказыванием о том, что "облако пришло из соседнего Казахстана", - говорится в статье.

"Смог омрачил церемонию инаугурации президента Шавката Мирзиеева на второй срок, которая выпала на 6 ноября. "Возрастает негативное воздействие экологических угроз на нашу страну. Обостряется проблема усыхания Аральского моря", - заявил он под видом объяснения. Таков один из способов оправдать себя, возложив вину на десятилетия чрезмерного потребления водных ресурсов в советское время. Хотя в Узбекистане и Туркменистане по сей день продолжается выращивание хлопка, являющегося основным виновником. В докладе, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, указано, что в этих двух странах потребление воды превышает их запасы на 69% и 44% соответственно", - указывает автор статьи.

(...) "Ходят слухи, что пыль вызвана строительным бумом в столице и вырубкой большого количества деревьев, но на этот раз такие объяснения не верны, смог слишком густой", - объясняет Le Temps эколог из Ташкента, который предпочитает не называть своего имени, потому что он консультирует правительство.

"В конце октября журналист Le Temps наблюдал трехдневную песчаную бурю в городе Термез, на юге страны, на границе с Афганистаном. "Такие бури случаются все чаще, 2-3 раза в месяц, и каждый раз нам говорят, что они прибывают из Афганистана или Туркменистана", - признался местный таксист. Наступление пыли закончилась лишь 17 ноября, когда в стране начались первые снегопады. В Ташкенте выпал снег бежевого или серого цвета, что вызвало бурю возмущения в социальных сетях, а также в столице Киргизии, расположенной в 500 км к северо-востоку".

(...) "Изменение климата и нерациональные методы проведения сельскохозяйственных работ являются основными причинами деградации 37% земель в Центральной Азии, указывает Хельга Карстен, менеджер по социальным сетям Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. С одной стороны, уменьшается количество осадков; с другой стороны, деятельность человека, такая как отбор сельскохозяйственных культур, методы орошения, вырубка деревьев и чрезмерный выпас скота, ускоряет деградацию земель", - сообщает издание.

"Центральная Азия Ежегодно теряет от 1 до 1,5% площади ледников. Государства, расположенные ниже по течению, такие как Казахстан, Туркмения и Узбекистан, страдают от засухи, а в государствах, расположенных вверх по течению (Киргизия и Таджикистан), множатся оползни и наводнения. Но это не предотвращает то, что равнины двух последних стран также сильно страдают от засухи. Именно это стало основным фактором вооруженного конфликта в апреле 2020 года вокруг Торткульского водохранилища, расположенного на границе Киргизии и Таджикистана, в результате которого погибли десятки людей", - напоминает журналист.

(...) "Центральная Азия оказывается не просто жертвой, уже страдающей от потепления климата. Углеродная нейтральность является весьма далекой целью как для Киргизии, которая производит большую часть своей электроэнергии из угля, так и для тройки Казахстан - Узбекистан - Туркмения, очень крупных производителей углеводородов. Туркмения, как только что выявило Международное энергетическое агентство, занимает третье место мире по эмиссии метана после России и США. Тогда как потенциал воздействия метана на окружающую среду при равном объеме в 80 раз больше, чем воздействие CO2, и он несет ответственность за 25% глобального потепления", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.

Источник: Le Temps

Источник - inopressa.ru
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