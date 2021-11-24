Украина перед сменой режима. Уния ставит на Авакова, - Д.Скворцов

00:27 26.11.2021

ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ | 24.11.2021



Униатская "Украинская грекокатолическая церковь" (УГКЦ) готова "освятить" майдан по свержению Зеленского. Уния уже определилась с тем, кого будет поддерживать при очередной-внеочередной смене власти.



Сигнал оформлен в виде "Призыва архиерейского синода УГКЦ к молитве в час лихолетья". Документ стоит того, чтобы разобрать его.



"В течение уходящего года наша Родина переживает новые вызовы, связанные с обострением гибридной войны, – пишут грехо-католические синодалы. – Вокруг наших границ накоплено невиданное количество российских военных группировок… искусственно создается давление на наше общество политически мотивированными ценами на энергоносители".



Видно, что униаты наслушались украинских "экспертов". Те рассказывают, что Ельня, где "американская разведка" месяц назад зафиксировала российскую технику, – это пункт развертывания складов горючего для бурятских танковых армий, стоящих под парами в тылах Л/ДНР. Остается нераскрытой лишь военная тайна: в чем смысл заправки танков на расстоянии 300 км от возможного ТВД.



По части же "российского давления на украинское общество политически мотивированными ценами на энергоносители" отсылаем "экспертов" от унии к рекламе "Нафтогаза", выражающую совсем не политически мотивированную радость по поводу цен:



У кремлевских подгорает, потому что на Украине цену на газ устанавливает рынок, а не они. Пусть подгорает



"У кремлевских подгорает, потому что на Украине цену на газ устанавливает рынок, а не они. Пусть подгорает"



Теперь о главном. К 8-й годовщине майдана его "душпастирі" вдруг обнаруживают, что что-то не в порядке: "Очень беспокоит нас быстрое обнищание народа и все новые проявления социального неравенства… Богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. Эти вызовы приводят к значительному увеличению числа трудовых эмигрантов, росту безработицы и исчезновению целых социальных слоев общества, таких как средний класс и малое предпринимательство". Однако не звучали подобные речи, когда премьер-униат росчерком пера вырывал машиностроение и электронную промышленность Украины из единого экономического комплекса с РФ и пускал по миру целые градообразующие предприятия. Когда Украина начала занимать последние места в Европе по уровню экономических свобод для тех самых малых предпринимателей и первые по количеству трудовых эмигрантов.



"Государственные власти в Украине объявляют о своих намерениях преодолевать эти явления и внедрять реформы, – снисходительно признают в УГКЦ, – …однако мы часто не понимаем ее шагов".



А вот реформы униатки докторши-смерть еще как понимали. Понимали и сбежавшего в Польшу и уже там попавшегося на коррупции бывшего главу украинских железных дорог. Тоже католика, кстати. Не слышно было от унии недоумений и насчет "реформаторских шагов" разных свинарчуков.



В отличие от них Зе-министры – при такой же степени русофобии и профнепригодности – еще не отличились грандиозными коррупционными скандалами. Так случайно ли "озабоченность" УГКЦ совпала с появлением на фейсбук-странице очередного спасателя Украины Авакова эпического фото славних лыцарей Гройсмана, Гордона, Шустера и Комаровского? Все они после зловещего для Зеленского возвращения Арсена Борисовича из Европ успели в который раз подтвердить свой класс переобувания в полете. А ведь не прошло и полгода, как кормились с рук Зеленского…



Уния же как раз в переобуваниях замечена особо не была. Да, она всегда поддерживала оккупантов (поляков, австрийцев, немцев). Что же касается внутриполитических раскладов в марионеточных верхах, то сохранять собственное мнение позволял ей могущественный папа (римский). Поэтому доверительных отношений с Зеленским уния не выстраивала.



Сейчас, когда Зе стал по степени ненужности вторым По, уж можно, казалось бы, и слиться с ним в братском поцелуе. Однако злой клоун на глазах превращается в жалкого клоуна. И дружба с ним бесперспективна. Нужно делать новые ставки. И делать как можно быстрее, ибо "новые" не станут дожидаться выборов.



Как мы уже писали, главуниат Украины Шэвчук заранее успел выразить солидарность ударной силе готовящегося антизеленского майдана – боевикам неонацистских формирований. Наиболее организованная их часть – запрещенный в России батальон "Азов"* и его "кадрированная дивизия", запрещенный в России Нацкорпус*. Это карманная армия Авакова. Теперь после одновременных "заявок" команды Авакова и синода УГКЦ становится окончательно ясно, что уния сделала выбор между Аваковым и… Порошенко.



Да-да, у "сывочолого гетмана" ведь самый высокий антирейтинг среди украинских политиков. И если в первом туре будущих президентских выборов (если они состоятся) у него еще есть шансы, то во втором он проигрывает любому. И при очередном перевороте Запад предпочтет менее запятнанную фигуру, чем общепризнанный коррупционер.



Эти политические расклады, конечно, прикрываются в воззвании УГКЦ патокой благочестивых словес: "Чувствуя обязанность отеческой опеки над нашим изболевшимся и встревоженным народом, мы, ваши душепастыри, уже не впервые призываем вас к молитве и посту за мир на Украине (Ага, "миротворцы"! Пожалуй, главные противники прекращения войны в Донбассе. – Авт.). Наша христианская совесть говорит нам: для того чтобы выстоять в это тяжелое для нашего народа время, полное внешних и внутренних вызовов (выделено мною. – Д.С.) …просим верующих нашей Церкви, всех христиан и людей доброй воли продлить на следующие четыре месяца непрерывный пост и молитву за мир, предотвращение враждебной угрозы и лучшее будущее Украины".



Ну и тут мельком скажем, что такое пост у униатов. Официальные правила "пощения" УГКЦ выложил недавно на своей интернет-странице некий Юстын Бойко.



Как видим, даже в Четыредесятницу (кроме первой недели) униаты по два раза в неделю "постятся" мясом и ежедневно рыбой (включая первую – саму строгую – неделю). Ограничения на яйца и молочные продукты – только в один день за весь Великий пост. При этом доктор богословия, синкел по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ утверждает, что у православных пост – "такой же самый". А когда его уличают во лжи, тупо отмалчивается.



Отметим, что если речь идет о "миссионерских целях", то униатский Великий пост еще круче: мясо разрешается четырежды в неделю.



А в чем же тогда "непрерывность строгого поста", который в связи с чрезвычайным положением Украины объявляет УГКЦ? "Беспрерывность" обеспечивается тем, что "поститься" униаты будут… по очереди. В понедельник – Киевская область и весь "Юго-Восток", во вторник – Львовская область, в среду – Ивано-Франковская и т. д. А учитывая, что зимний пост, в отличие от Великого, не строгий, мясо-молочкой сии аскеты "ограничиваться" будут, очевидно, ежедневно.



И столь самоотверженный духовный отпор, несомненно, оградит "Богом данную" от очередного вторжения Путина.