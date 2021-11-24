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    Казахстан   | 
Д. Ашимбаев: В национальной политике Токаев идет за Назарбаевым
01:37 26.11.2021

На расширенном заседании политического совета партии "Нур Отан" Первый президент #Казахстан"а Нурсултан Назарбаев объявил, что намерен передать пост руководителя партии действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Почему необходимость передачи поста председателя правящей партии президенту назрела только сейчас? Об этом и многом другом Ia-centr.ru поговорил с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ.

– Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай отметил, что решение Елбасы – лишь логическое продолжение транзита власти. Речь идет о реальном транзите власти в Казахстане или все же показательном?

– Термин "транзит" возник два с половиной года назад и никак не может устаканиться. Но что такое транзит?

Первое – это передача власти от одного президента к другому. Второе понимание – это сам процесс передачи, когда Нурсултан Абишевич остается и постепенно передает свои полномочия Токаеву: не только конституционные, но и прочие, которыми он обзавелся за 30 лет. Третье, у многих есть убеждение, что Токаев – президент временный, за которым придет основной и настоящий преемник. И вот эта третья трактовка вызывает определенное раздражение в Акорде. Помните, еще два года назад Токаев резко говорил, что транзит уже закончился?

У нас так долго ждали Даригу Назарбаеву (или кого-то из родственников) в качестве преемника, что экспертное сообщество до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что Назарбаев передал власть Токаеву. Но надо понимать: если бы Назарбаев хотел передать власть кому-нибудь другому – он бы ее передал. Он бы подготовил человека, обкатал на разных постах и сделал бы так, как посчитал бы нужным, без промежуточных звеньев. Но из всех претендентов на этот пост Нурсултан Назарбаев остановил свой выбор на Токаеве, и передача власти уже произошла.

При этом надо понимать, что Назарбаев не просто лидер нации – это формальный статус, которым его наделили. На нем замыкаются еще и два важных дискурса – он был и главным казахом и главным казахстанцем. Фактор Назарбаева уравновешивал и межнациональные, и языковые противоречия. И пока он есть – он является гарантом мира и спокойствия в республике. И это, не говоря уже о его международном авторитете: Назарбаеву было гораздо легче отбиваться от поползновений разных стран (нежели любому другому человеку) – за счет своего авторитета и исторической, скажем так, легитимности.

И понятно, что должность передать можно, а вот авторитет передать нельзя. И то, что Елбасы сохранил за собой ряд постов должно было показать и показывало, что Назарбаев гарантирует преемственность своего курса. Мы все прекрасно понимаем, что та же Ассамблея народа Казахстана (АНК), тот же Совет безопасности – структуры консультативные. Реальный вес главной должности в этих структурах определяется реальным весом лица, который ее занимает. И эти посты в контексте управления государством – второстепенные. Однако Назарбаев, оставив эти посты за собой после ухода с должности президента, обозначил, что он будет гарантом преемственности курса до тех пор, пока население не убедится, что Токаев будет проводить ту же линию.

Прошло два года. Президент утвердился. Даже те, кто не хотел видеть его в качестве главы государства, смирились с фактом его избрания. Видно, что у президента Токаева есть своя позиция, своя тактика и своя стратегия. Но все это – в рамках того курса, который заложил Елбасы.

Вполне естественно, что из Токаева не получится второго Назарбаева, поскольку это люди с разным жизненным опытом, но уже видно, что Токаев обзавелся собственным авторитетом и Назарбаев в этом году плавно ему передал два поста – председателя АНК и главы партии "Нур Отан".

– Остался третий пост – председатель Совбеза...

– Да. А еще пост председателя Совета по управлению фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" и еще должность, о которой редко вспоминают – председатель Всемирной ассоциации казахов.

Но, я думаю, что рано или поздно и до них дойдет очередь. Вопрос в том, что обеспечение гражданского мира и политического единства посредством лидерства в партии Назарбаев передает Токаеву. Понятно, что окончательное решение будет принято на съезде партии, но процесс уже обозначен.

– Реальный транзит, как мне кажется, это когда власть передается от одного человека и его команды другому человеку и новой команде. Но ведь у Токаева так до сих пор и не возникло своей команды. На ключевых постах – все те же ставленники Назарбаева.

– У Токаева есть своя команда. Не стоит забывать, что два года назад Токаев сам был членом команды Назарбаева и практически все политические тяжеловесы в стране – члены команды Назарбаева.

Были и остаются таковыми: Аскар Мамин и Маулен Ашимбаев, Нурлан Нигматулин и Бауыржан Байбек и др. Но они в то же время являются членами команды как первого, так и второго президента. Но, поскольку первый президент осуществляет сейчас в основном функции патриарха-наставника и уже не вмешивается в управление государством, то все уже ориентируются по большей части на второго президента.

Да, мы видим, что периодически члены правительства встречаются с Лидером нации, как с председателем Совбеза, но Назарбаев этими полномочиями не злоупотребляет.

И потом, когда Токаев пришел к власти, где бы он мог взять людей на какие-то ключевые посты? Только из назарбаевской команды. Сейчас правила игры уже сложились и власть по ним живет уже два года. Все поняли главные статусы и комбинации и спокойно работают.

Понятно, что нынешний кадровый состав и Акорды, и правительства, и акиматов – ориентированы на Токаева, но вместе с этим они входят в курс Назарбаева. И в этом нет никаких противоречий.

Продолжение следует...

Источник - ia-centr.ru
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