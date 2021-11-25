Киргизия входит в новую фазу протеста, - Виктория Панфилова

08:31 26.11.2021

Из живущих в России граждан республики проголосовать удастся только 1%

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



25.11.21



Садыр Жапаров обещает беспрецедентно чистые выборы.

В Киргизии в ближайшее воскресенье состоятся выборы в парламент. Однако не все граждане, имеющие право голоса, смогут принять участие в голосовании. Почти из миллиона кыргызстанцев, проживающих и работающих в России, только около 12 тыс. смогут проголосовать. Предвыборная кампания завершается конфликтами, очередной революции, может быть, удастся избежать, но поствыборные акции протеста уже готовятся.



Президент Садыр Жапаров обещает провести "беспрецедентно чистые выборы". По его словам, в выборах принимают участие все желающие. Власть никому не препятствует. "Мы – демократическая страна", – говорит Жапаров. Однако на протяжении всей предвыборной кампании в ЦИК ежедневно поступали жалобы о нарушении выборного законодательства. Некоторых кандидатов сняли с дистанции.



"На сегодняшний день в реестре зарегистрировано около 80 нарушений, по всем заявлениям принимаются соответствующие меры, выносятся предупреждения, а когда есть необходимость, следуя закону, мы отстраняем от выборов. Буквально недавно мы отстранили одного кандидата, потому что имел место факт подкупа и использования административного ресурса. Благодаря тому, что все работают сообща и принимают необходимые меры, нарушений становится меньше", – рассказал СМИ заместитель председателя ЦИКа Нурлан Койчукеев.



Тем не менее претенденты традиционно идут на риск и в последние два дня до выборов пытаются переманить избирателя. Опыт у кандидатов есть, поскольку многие из них баллотировались в прошлом году. Изменилась лишь тактика. Если на прошлых выборах они открыто скупали голоса, то в нынешнем политическом сезоне используют новые технологии – банковские терминалы и POS-терминалы. Цена за голос осталась прежней – от 1000 до 3000 сомов. Отличие нынешней предвыборной кампании от предыдущей в том, что оппоненты чаще прибегают к использованию "черного пиара" и "фабрики троллей" в социальных сетях.



Напомним, что в парламент будет избрано 90 депутатов, 54 из них – по партийным спискам, 36 – по одномандатным округам. Для участия по единому избирательному округу регистрацию прошла 21 партия, в одномандатных округах зарегистрирован 321 кандидат. Часть из них позже отказалась от участия в выборах или были сняты за нарушения законодательства. В итоге остались 287 кандидатов. В прошлом году акции протеста начались из-за оглушительной победы трех партий – "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". В этом году они в кампании не участвуют. Но, по сообщению агентства 24.kg, 51 человек из этих партий идет с новыми политобъединениями и 40 кандидатов – по одномандатным округам.



"Политическое поле поделилось на четыре группы: провластные партии, хотя сами власти отрицают свою причастность к ним, – "Ата Журт Кыргызстан" Камчибека Ташиева, "Ишеним" Садыра Жапарова, "Ынтымак" Таланта Мамытова. Партии, лояльные к власти, – "Азаттык", "Ыман Нуру", "Улуттар биримдиги". Оппозиционные – "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова, "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева. И прозападный "Альянс", имеющий поддержку НПО. Если судить по спискам, то в первых десятках этих партий есть те, кто уже баллотировался на признанных несостоявшимися выборах-2020, правда под знаменами других партий", – сказал "НГ" эксперт Асилбек Эгембердыев. Цель у всех одна – заполучить депутатский мандат.



По его словам, не все избиратели смогут проголосовать. Всего в республике зарегистрировано 3 703 420 избирателей, из них 84 128 включены в списки избирателей на избирательных участках, образованных за рубежом. "Только в России, по разным данным, находится около 1 млн граждан Киргизии. Голосовать могут лишь вставшие на консульский учет, а таких в России всего около 12 тыс. человек", – отметил Эгембердыев.



Эксперты ожидают, что после подведения итогов возможны акции протестов. Недовольны будут кандидаты, баллотирующиеся как по одномандатным округам, за ними стоят родственники и земляки, которые не хотят ронять свой авторитет в своем избирательном округе, так и партии. Первая такая акция прошла в Бишкеке 24 ноября. Сторонники кандидата Равшана Джеенбекова вышли на центральную площадь Бишкека с требованием отставки председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой. Напомним, оппозиционный политик арестован и находится в СИЗО. ЦИК зарегистрировала Джеенбекова, однако в проведении предвыборной кампании ему было отказано – его не выпустили из СИЗО, не дали возможности встретиться с избирателями и участвовать выборах. Таким образом созданы неравные условия для борьбы.



Лидеры проигравших на выборах партий также постараются вывести народ на митинги. Явно, что из 21 партии в парламент пройдут не более 3–4. Но к новой революции эти выступления вряд ли приведут, считают эксперты. Во-первых, люди устали от беспорядка. Во-вторых, заняты в буквальном смысле выживанием. С наступлением зимы энергетический кризис только усиливается. В регионах призывают экономить электроэнергию, жителям Баткенской области пломбируют электронагреватели и советуют переходить на уголь. Однако цена на уголь заоблачная, не все могут позволить себе купить тонну угля за 6–8 тыс. сомов. Накануне выборов Садыр Жапаров взял ситуацию в свои руки и волевым решением распорядился снизить цену до 3 тыс. сомов. Глава государства назвал тех, кто взвинчивает цены на уголь, "врагами народа", имея в виду водителей "КамАЗов", которые везут топливо в столицу. Но при этом на семью выдается только 2 тонны угля. Из-за лимита на пунктах выдачи угля образовались километровые очереди.



"Действующая власть в лице президента Садыра Жапарова пользуется доверием народа. Хоть в данное время и имеются социально-экономические проблемы, президент заработал кредит доверия следующими значимыми шагами: решен вопрос золоторудного месторождения"Кумтор", выиграно дело сотового оператора "Мегаком" на сумму более 300 млн долл. в международном арбитражном суде в Лондоне, снижена цена на уголь и т.д. Нынешний парламент не столь привлекателен, как в прошлом году, так как, по новой Конституции, власть сосредоточена в руках президента. Поэтому нет крупных вложений в предвыборную гонку, как это было в прошлом году", – считает политолог Марс Сариев.