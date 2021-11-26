Усидит ли Зеленский до весны? Внешнее управление Украиной становится все более диктаторским, - В.Пойманов

08:45 26.11.2021

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 26.11.2021 |



Ввиду наступающей зимы в Киеве заговорили о возможности досрочных президентских выборах.



Выборы президента должны состояться весной 2024 года, а парламента – осенью 2023 или 2024 гг. (дату должен назначить Конституционный суд). Однако офисом Зеленского единолично управляет Андрей Ермак, которого называют инициатором переноса президентских выборов. 21 ноября националисты потребовали от Зеленского уволить Ермака в течение десяти дней. По словам политолога Вадима Карасева, Ермак – краеугольный камень власти Зеленского, ставшего "хромой уткой", которая не дошагает до второго срока. Нынешний президент "слаб, потому что у него нет поддержки улицы".



Внутреннее и внешнее положение страны неустойчиво. МВФ после продолжительного молчания 22 ноября выделил Украине в рамках программы stand by меньше ожидаемого – $700 млн. При этом Украина обязалась расширить полномочия наблюдательных советов "Нафтогаза", "Укрэнерго" и "Энергоатома", в которые входят иностранцы, приватизировать государственные "Приватбанк" и "Ощадбанк", предоставить "международным экспертам" решающий голос при отборе кандидатов на должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Внешнее управление Украиной становится все более диктаторским.



Cопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко говорит, что Украина по накопленным долгам перед МВФ третья в мире после Аргентины и Египта. По его словам, "власть набирает новые кредиты, чтобы расплатиться с долгами по старым; расплачиваться будет целое поколение украинцев в ближайшие 15-20 лет". Требования внешних кредиторов привели "к открытию рынка земли, хотя абсолютное большинство населения было против, и к запуску диких рынков газа и электроэнергии, которые поставили Украину на грань энергетического коллапса".



Экономика Украины представляет жалкое зрелище. За год плата населения за коммунальные услуги возросла на 32%. В текущем году Госстат после обследования 8 тыс. домохозяйств выдал шокирующую информацию: 67% жителей Украины назвали себя бедными и только 1% отнесли себя к среднему классу. Власть собирается нанести удар по беднейшим: если в 2021 году на субсидии было выделено 49 млрд. грн., то в проекте бюджета на 2022 год эта сумма уменьшена до 38,5 млрд. грн.



Признаки энергетического кризиса, который, по оценке экспертов, разразится в феврале–марте будущего года налицо. По данным "Укрэнерго" на 22 ноября, запасы угля на государственных ТЭС не превышали 378 тыс. тонн. До конца зимы Украине не хватает 2 млн. т угля и 3 млрд. кубометров газа. Из 23 блоков ТЭС, входящих в единственную государственную компанию тепловой генерации "Центрэнерго", работали только три. С наступлением морозов веерные отключения электричества неминуемы.



Областные власти уже начали получать графики почасового отключения света. Ассоциация городов Украины заявила, что "Нафтогаз" отказывается продавать газ предприятиям теплоснабжения на нужды населения за 7,42 грн./кубометр, в результате чего они покупают его по рыночным ценам – от 25 грн. за 1 куб. и выше. Коммунальщики, "не имея возможности откорректировать тарифы на свои услуги, несут убытки".



Зеленский еще и поссорился с богатейшим человеком на Украине Ринатом Ахметовым. Согласно оценке Forbes, в мае этого года его состояние увеличилось до $7,6 млрд.



Цель Зе-команды, протолкнувшей в парламенте закон об олигархах, не столько в том, чтобы собрать деньги с тех, кто готов откупиться от звания "олигарх", сколько в зачистке информационного пространства от неугодных СМИ, принадлежащих этим олигархам.



Для Ахметова закон об олигархах – что слону дробина. Его куда больше беспокоит предстоящее падение прибыли. Чтобы рассчитаться с производителями электричества из возобновляемых источников энергии, правительство выпустило евробонды на $1 млрд., но лидер украинской зеленой энергетики, компания ДТЭК Ахметова, не получила ни копейки.



Помощь Запада на переход к "зеленой энергетике" в 3 млрд. грн. по указанию президента заморожена, поскольку большая ее часть досталась бы той же ДТЭК. В Раде рассматривается законопроект об увеличении ренты на добычу полезных ископаемых и о повышении тарифов на перевозку железной руды по железной дороге, что грозит Ахметову, продающему ее за рубеж, громадными убытками.



Неудивительно, что на телеканалах Ахметова ("Украина-24" и "Украина") нашли приют все украинские "сбитые летчики", начиная с бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова, бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова и заканчивая Юлией Тимошенко. Они обрушили на Зеленского такой вал критики, что "слуги народа" заявили, что будут игнорировать медиаресурсы, владелец которых намеренно превращает их "в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества с проплаченными в интересах ДТЭК дискуссиями". Заявлено также, что Ахметов "необоснованно" обогащается за счет "добычи руды, эксплуатации железной дороги и производства электроэнергии".



В ответ медиагруппа "Украина" предупредила, что не будет молчать об офшорах президента. По сути, это начало войны. Говорят, что каналы Ахметова по решению СНБО могут закрыть в начале декабря.



По словам политолога Михаила Погребинского, рейтинг Зеленского будет падать и дальше, он идет по пути Виктора Януковича.



Оппонентам и противникам Зеленского даже не нужно особо стараться, он сам рубит сук, на котором сидит. Не успел заявить, что "государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля", как выяснилось, что уголь у США (470 тыс. т) закупила ДТЭК, а не государство.



Социологическая группа "Рейтинг" констатировала, что в ноябре деятельность офиса президента негативно оценили 72% опрошенных граждан, а доля недовольных правительством достигла 68%. В середине ноября Центр Разумкова провел опрос, согласно которому, если бы выборы президента прошли в ближайшее время, за Зеленского в первом туре проголосовало бы 17% опрошенных, за Порошенко – 11%, за Разумкова – 5,5%, но в случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова действующий президент уступил бы: он набрал бы 23% голосов, а Разумков – 25%.



Сейчас Зеленский пускается во все тяжкие. Следуя заветам Остапа Бендера, предложил на 5-10 лет программу возрождения научно-исследовательского флота: 36 научных судов, из них 12 океанских ледового класса, хотя от украинского судостроения остались рожки да ножки. Ранее пообещал за три года посадить 1 млрд. деревьев, что вызвало у специалистов шок: 643 дерева в минуту! В правительстве не осталось профессионалов, которые бы могли объяснить этому комику, что его прожекты лишь раздражают людей.



Предстоящая зима может оказаться для Зеленского роковой.