Эрдоган удержит контроль над ситуацией в Турции, - Ст.Тарасов

08:49 26.11.2021

Объединенные Арабские Эмираты выделят Анкаре 10 миллиардов долларов. Стороны уже подписали ряд соглашений и инвестиционный план. Так что у правительства Турции появляется шанс после обвала лиры удержать ситуацию под контролем.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 26 ноября 2021,



Турцию вновь трясет. Там впервые за последние 20 лет произошло резкое падение курса национальной валюты. Согласно последним данным, на торгах лира обвалилась к доллару на 18%, поставив новый антирекорд - с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Турецкая лира стала валютой с самой худшей динамикой в мире.



Нынешнюю реакцию рынка спровоцировали два фактора. Сначала ЦБ снизил учетную ставку с 16% до 15%. Однако резкий обвал лиры последовал только после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении выступил в защиту дальнейшего снижения учетной ставки, назвав это частью "экономической войны за независимость". Американское издание The Wall Street Journal прогнозирует, что "лира, вероятно, еще больше ослабеет и упадет до новых рекордных минимумов, поскольку нет никаких признаков изменения денежно-кредитной политики". В свою очередь турецкий эксперт - финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, комментируя ситуацию, утверждает, что "наружу вырвались сложные процессы в выстраивании взаимоотношений правительства с Центральным банком по вопросам денежной политики, которые начались еще с 2013 года". Речь идет о том, что Эрдоган решил, минуя Центробанк, принимать решения по монетарной политике, а несогласных директоров просто увольнять. По оценке бывшего заместителя управляющего ЦБ Турции Семиха Тумэна, который был уволен президентом в прошлом месяце, последний "проводит иррациональный эксперимент, полагая, что при падении курса лиры включатся механизмы внутреннего производства, которое при сокращении импорта начнет развиваться, и со временем Турция избавится от зависимости от внешних рынков".



Оборотная сторона такой монетарной политики состоит в том, что рост кредитования по низким ставкам увеличивает инфляцию и спрос на валюту в стране, что еще больше давит на лиру. Слабеющая лира делает импортные товары более дорогими и опять же ускоряет инфляцию. Ситуация грозит полностью выйти из-под контроля и спровоцировать новый виток инфляции, неплатежеспособность местных экономических агентов по валютным обязательствам, набег вкладчиков на банки, разрыв экономических соглашений. Плюс к этому - тенденция по выходу инвесторов с развивающихся рынков на фоне ожиданий быстрого ужесточения монетарной политики ФРС и других крупных центробанков. Вот только в таких тонкостях в Турции разбираются далеко не все. Много лет турки не переживали из-за курса. А тут те, у кого инфляция стала быстро опустошать кошельки, отчего в городах страны начали проходить акции протеста. Протестующие выкрикивают лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития (ПСР), что оценивается экспертами как "признаки грядущей политической дестабилизации". Турецкое издание Sabah утверждает, что "Анкара сталкивается со спланированной атакой со стороны Вашингтона" и предупреждает об опасности перерастания стихийных акций протеста в массовые выступления против правительства". По мнению издания, "нельзя допустить реализации грязных сценариев, которые были пущены в ход, начиная от протестов в Гези в 2013 году и заканчивая попыткой госпереворота 15 июля 2016 года".



Тем более что "после того, как оппозиция победила на последних муниципальных выборах Стамбуле и Анкаре, а также в некоторых других крупных городах на муниципальных выборах, идея о "Турции без Эрдогана" стала возрождаться. Это приводит к заметной активизации оппозиции. Лидеры оппозиционных партий потребовали досрочных выборов (очередных ждать аж до 2023 года), но, конечно, Эрдоган отверг такую возможность. Экс-премьер Турции, лидер Партии будущего Ахмет Давутоглу назвал отношение правительства к экономике "невежеством" и "предательством" страны. В свою очередь бывший министр экономики Турции Али Бабаджан из Партии демократии и прогресса говорит, что Эрдоган "не ведает, что творит", поскольку обещания турецкого лидера сохранить до 2024 года (на период после выборов) курс лиры на уровне 10,3 за доллар не сбылись. Шесть оппозиционных партий, объединившихся в призыве к возвращению к парламентской системе, сейчас разрабатывают план экономического восстановления Турции. Но на стороне Эрдогана то, что оппозиционный фланг фрагментирован и не имеет харизматического общепризнанного лидера. Так что пока оппозиция призывает к отставке президента, а полиция возбуждает дела о подстрекательстве к митингам в соцсетях.



Чтобы решить проблему, Эрдоган пытается привлечь дополнительные источники финансирования. Стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты выделят Анкаре 10 миллиардов долларов. Стороны уже подписали ряд соглашений и инвестиционный план. Так что у правительства Турции появляется шанс удержать ситуацию под контролем. Другое дело - сам Эрдоган, чьи политические и геополитические амбиции никак не соотносятся с возможностями экономики.



26 ноября 2021

Станислав Тарасов