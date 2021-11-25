Оценена стоимость строительства газопровода "Пакистанский поток" - 3,5 миллиарда долларов

08:57 26.11.2021

Оценена стоимость строительства газопровода "Пакистанский поток"

Стоимость строительства "Пакистанского потока" может обойтись в 3,5 миллиарда долларов



Министр экономики Пакистана Омар Аюб Хан оценил стоимость строительства газопровода "Пакистанский поток". Об этом сообщает РИА Новости.



По его словам, проект может обойтись в 3,5 миллиарда долларов. Министр энергетики России Николай Шульгинов оценил вероятную пропускную способность газопровода в 16 миллиардов кубометров в год.



Ранее пакистанский посол в России Шафкат Али Хан рассказал, что страны близки к тому, чтобы запустить строительство газопровода "Пакистанский поток", осталось согласовать только несколько вопросов. Он не стал раскрывать детали проекта, но подтвердил, что Исламабад настроен очень оптимистично.



"Пакистанский поток" должен связать портовый город Карачи, крупнейший в Пакистане, с Лахором на другом конце страны, где построят электростанции, работающие на сжиженном природном газе (СПГ). Соглашение о нем стороны заключили в 2015 году, но только в мае 2021 года был подписан документ о практической реализации проекта.