 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии сорван государственный переворот. Идут аресты. "Группа депутатов и бывших чиновников" сразу после выборов... , - ГКНБ
11:03 26.11.2021

Группа лиц планировала захватить власть. Среди них депутаты ЖК и бывшие чиновники, - ГКНБ
ГКНБ сообщил, что пресечена деятельность преступной группы, которая планировала насильственный захват власти в Кыргызстане.

Сотрудники спецслужб получили информацию, что группа лиц планирует сразу же после парламентских выборов организовать насильственный захват власти.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 38-309 ("Приготовление к насильственному захвату власти") УК КР.

Как отметили 26 ноября в пресс-службе ГКНБ, были получены доказательства о преступной деятельности группировки под руководством отдельных деструктивно-настроенных политических сил, среди которых депутаты Жогорку Кенеша и бывшие высокопоставленные чиновники.

По версии следствия, после оглашения итогов выборов в ЖК группировка, рассчитывая на поддержку ряда политиков (среди которых будут и проигравшие), планировала организовать массовые акции протеста в Бишкеке. Затем создать провокацию, чтобы митингующие устроили стычки с силовиками, и захватить власть.

Чтобы осуществить задуманное, группировка собрала около 1000 агрессивных молодых людей. По мнению спецслужб, они должны были устроить беспорядки. С этими ребятами были встречи, где их обрабатывали против государственных структур, а также обсуждали планы по провокациям.

В итоге 26 ноября следователи провели обыск в домах активных участников и в их офисах. Силовики обнаружили документы, подтверждающие подготовку к преступлению, оружие, боеприпасы и наркотики, сообщает ГКНБ.

В связи с чем более 15 членов данной группировки были задержаны. В рамках расследования уголовного дела спецслужбы устанавливают других подозреваемых.

Источник - svodka.akipress.org
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