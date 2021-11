Новая авиакомпания Silk Avia создается в Узбекистане

11:35 26.11.2021

Uzbekistan Airports создает региональную дочернюю авиакомпанию Silk Avia. Она намерена наладить регулярные полеты между регионами по тарифам, "сопоставимым с железнодорожными". Uzbekistan Airports на первом этапе будет выступать как управляющая компания. Затем перевозчика планируется передать в частный сектор.



Компания Uzbekistan Airports по инициативе Министерства транспорта Узбекистана создает региональную дочернюю авиакомпанию Silk Avia. Новый авиаперевозчик планирует начать полеты уже в следующем году, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.



Silk Avia была зарегистрирована в сентябре этого года, а в рамках Международного авиасалона Dubai Airshow-2021, который проходил с 14 по 18 ноября, Uzbekistan Airports и дубайская HAS Aviation GT подписали договор о разработке стратегии по созданию региональной авиакомпании в Узбекистане.



"Создание региональной авиакомпании важно для стимулирования деловой активности в Узбекистане и создания условий для развития внутреннего туризма, что, в свою очередь, скажется на повышении коэффициента авиационной подвижности населения, показывающего среднее количество перелетов одного жителя страны", - говорится в сообщении Uzbekistan Airports.



Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева отметила: "Мы поставили цель создать на рынке авиакомпанию, которая обеспечит для узбекистанцев внутренние авиаперевозки по доступным ценам. До недавнего времени было большой проблемой отсутствие прямых рейсов, связывающих города Узбекистана. Чтобы из Самарканда добраться до Хорезма, пассажирам приходилось лететь через Ташкент. Наша задача организовать внутренние перевозки не только по принципу point to hub (из столицы в регионы), но и по модели point to point (между регионами)".



В планах новой компании - развитие до 40 маршрутов и покупка региональных самолетов с пассажировместимостью до 70 человек. "Тарифы будут сопоставимы с железнодорожными. Это благотворно скажется и на развитии внутреннего туризма, и на конечной стоимости авиабилетов для потребителя", - отметила Рано Джураева.



Новая авиакомпания также необходима для развития региональных аэропортов, поэтому на первом этапе ее создает управляющая компания Uzbekistan Airports, добавили в компании. В дальнейшем перевозчика планируется передать в частный сектор.



"Silk Avia не позиционирует себя как конкурент национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways, а выступает партнером по организации внутренних перевозок", - говорится в сообщении Uzbekistan Airports.