 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Северный поток-2" быстро угробит правящую в Германии "светофорную" коалицию, - Handelsblatt
12:00 26.11.2021

26 ноября 2021 г.
Мориц Кох и Клаус Штратманн | Handelsblatt
"Северный поток-2" станет испытанием на прочность для новой немецкой коалиции
"Будущие партнеры по коалиции спорят об отношении к газопроводу и о роли Мекленбурга-Передней Померании. При этом начать эксплуатацию газопровода возможно и без сертификации", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Фонд Stiftung Klima- und Umweltschutz MV ("Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании") занимается решением "задач для общего блага". (...) Однако на сайте фонда ничего не сказано о его другой, взрывоопасной деятельности. Возможно, потому, что она служит не столько общему благу, сколько интересам российской государственной компании "Газпром" и ее европейских деловых партнеров", - отмечают авторы статьи Мориц Кох и Клаус Штратманн.

"Как стало известно Handelsblatt во вторник из правительственных кругов США, фонд в большей степени, чем это было известно ранее, вовлечен в усилия по вводу в эксплуатацию спорного балтийского газопровода "Северный поток-2".

"Записи в реестре, которые обнаружила организация Deutsche Umwelthilfe (DUH, "Немецкая экологическая помощь"), подтверждают эту информацию: с 1 июля 2021 года фонд является владельцем грузового судна под названием Blue Ship, использование которого предназначено для засыпки породы на отдельных участках уже полностью сваренного трубопровода".

"Фонд не хочет комментировать деятельность в интересах "Газпрома". Вопрос Handelsblatt он оставил без ответа. Но так просто отсидеться в дебатах не удастся. Фонд и его Blue Ship находятся в центре геополитического спора - и могут стать серьезным бременем для правительственной коалиции", - указывает издание.

"Зеленые" выступают с резкой критикой: "Фонд так же подходит для спасения климата, как бензин для тушения пожаров", - сказала Клаудия Мюллер, депутат от "зеленых", отвечающая за экономическую политику. Фонд, по ее словам, служит только для отвода глаз, и это было ясно уже давно".

"Политики из СДПГ, наоборот, встают на защиту фонда. "Можно спорить о названии фонда, учрежденного правительством земли Мекленбург-Передняя Померания. Однако смысл и цель организации ясны: речь идет о том, чтобы обеспечить реализацию проекта, несмотря на санкции США, которые противоречат международному праву. Против этого нечего возразить", - сказал Бернд Вестфаль, спикер по экономической политике парламентской группы СДПГ. В отношении санкций США коалиция следует "четкой общей линии", сказал он".

"В коалиционном соглашении нет прямого упоминания о трубопроводе; стороны не смогли преодолеть свои разногласия. Поэтому неурегулированный конфликт вокруг "Северного потока-2" уже в скором времени может перерасти в настоящие баталии внутри коалиции", - говорится в статье.

"Зеленые", во всяком случае, не оставляют сомнений в том, что они по-прежнему отрицательно относятся к проекту - и указывают, что ответственное федеральное министерство экономики в будущем будет в их руках. "Я твердо уверена, что министерство экономики под руководством "зеленых" будет внимательно и критически следить за проектом газопровода", - сказала Мюллер. Коалиционное соглашение, по ее словам, четко показывает: "Тот, кто хочет поставлять газ в Германию, должен соблюдать действующие здесь законы".

"Биджан Джир-Сарай, представитель парламентской группы СвДП, отвечающий за внешнюю политику, также дал понять, что новое федеральное правительство "определенно будет проводить другую политику", нежели предыдущее. "С нашей точки зрения, "Северный поток-2" - это европейский вопрос, - сказал он. - Решающее значение имеет то, соответствует ли трубопровод европейскому энергетическому законодательству".

"В Брюсселе есть сомнения на этот счет, - отмечает Handelsblatt. - Маловероятно, что Еврокомиссия воспрепятствует запуску "Северного потока-2". Но она может потребовать соблюдения условий, которые сделают проект менее выгодным для "Газпрома".

"Однако сначала необходимо завершить оставшиеся работы на морском дне. И здесь снова в игру вступает Blue Ship. (...) Nord Stream 2 AG указывает: все работы, проводимые Blue Ship для Nord Stream 2 AG, осуществляются на основании разрешений соответствующих компетентных органов".

"США, считающие "Северный поток-2" российским инструментом власти и геополитическим просчетом уходящего правительства Германии, с подозрением следят за деятельностью Blue Ship. Госдепартамент США упоминал это судно в своем последнем отчете о санкциях для Конгресса, но санкции против него американцы не ввели. Ведь в этом случае штрафные меры коснулись бы и фонда, а значит, косвенно и правительства земли Мекленбург-Передняя Померания. Такой эскалации Джо Байден избегает".

"В настоящее время Blue Ship находится в порту Мукран на острове Рюген. Когда судно снова выйдет в море и произойдет ли это, пока нельзя сказать с уверенностью. Также неизвестно, будет ли трубопровод введен в эксплуатацию и когда это состоится. В начале прошлой недели Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG. (...) Насколько был приостановлен процесс сертификации, который первоначально должен был завершиться к началу января, неизвестно. Сроки, указываемые экспертами, участвующими в нем, варьируются. Некоторые говорят о "нескольких неделях", другие - о "нескольких месяцах".

"Будет ли компания-оператор газопровода ждать так долго? Инсайдеры отмечают, что ранее уже были прецеденты с вводом трубопровода в эксплуатацию без сертификации. По данным Федерального сетевого агентства, "Северо-Европейский газопровод" (NEL), а также магистральный газопровод EGL 401 действительно изначально были введены в эксплуатацию без сертификации. По данным Федерального сетевого агентства, ввод в эксплуатацию без сертификации может привести к единовременному штрафу в размере "до одного миллиона евро".

"Сумма кажется приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока-2" составляют не менее десяти миллиардов евро. Учитывая сохраняющийся высокий уровень цен на газ, для оператора может быть заманчивым быстро ввести газопровод в эксплуатацию, тем более что "Газпром" сэкономит на транзитных сборах за транзит газа через Украину", - отмечает издание.

"Впрочем, Федеральное сетевое агентство подчеркивает, что эти два давних случая никак нельзя сравнивать с проектом "Северный поток-2", - пишет Handelsblatt в заключение. - "Из этих двух случаев невозможно сделать какие-либо выводы относительно нынешних или будущих процедур. Компании, подлежащие проверке, и обстоятельства сертификации слишком сильно отличаются", - сказал представитель ведомства".

Источник: Handelsblatt

Источник - иноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637917200
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