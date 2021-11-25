Число погибших в Хороге возросло до трех человек. Ранены более десяти, в том числе пятеро силовиков

12:06 26.11.2021

Число погибших из-за беспорядков в Хороге возросло до трех. Ранения разной степени тяжести получили десятки человек, в том числе пятеро сотрудников силовых структур Таджикистана, сообщают источники Радио Озоди.



Утром 26 ноября сотни жителей Хорога и близлежащих районов продолжили акцию протеста у здания администрации Горно-Бадахшанской автономной области. Митингующие провели ночь на площади возле здания мэрии. Они по-прежнему требуют задержать и привлечь к уголовной ответственности виновных в убийстве 29-летнего Гулбиддина Зиебекова. Вчера протестующие привезли тело убитого Зиебекова к зданию областной администрации.



Ведутся ли переговоры между руководителями ГБАО и протестующими – не сообщается.



Вчера у здания обладминистрации произошла стычка между протестующими и сотрудниками силовых ведомств Таджикистана, в результате которой несколько человек были ранены. Как сообщили источники Радио Озоди, двое их раненых скончались в областной больнице. Утром 26 ноября умер Гулназар Муродбеков - он получил огнестрельное ранение в ходе операции по задержанию Гулбиддина Зиебекова. Третий погибший в ходе событий в Хороге - Тутишо Амиршоев.



В беспорядках в административном центре области серьезные ранения получили трое сотрудников местного управления госбезопасности, милиционер и работник прокуратуры, сообщило Управление ГКНБ по ГБАО в заявлении, которое было зачитано вечером 25 ноября по местному телевидению. Власти призвали местных жителей "воздержаться от незаконных действий".



В заявлении прокуратуры ГБАО говорится, что Гулбиддин Зиебеков вместе с подельниками из организованной преступной группы 1 февраля 2020 года взял в заложники помощника прокурора Рошткалинского района А. Абирзода, в селениях Анджим и Барджангал этого же района подвергал его избиению и пыткам в течение 8 часов.



В свою очередь один из жителей Рошткальинского района рассказал Радио Озоди, что Зиебеков только избил сотрудника прокуратуры. Поводом для этого стало предложение помощника прокурора местной жительнице вступить с ним в интимные отношения. Видео допроса помощника прокурора группой местной молодежи было выложено в сети интернет.



"Тогда бывший глава ГБАО Едгор Файзов решил конфликт миром: прокурор выступил с видеообращением и попросил прошение у жителей Бадахшана", сказал наш собеседник.



Сообщается, что в настоящее время доступ к интернету в Хороге блокирован, связь с регионом ограничена.



Протестующие в Москве встретились с послом Таджикистана



Уроженцы ГБАО вечером 25 ноября собрались у здания посольства Таджикистана в Москве в знак протест против спецоперации силовых ведомств страны, в результате которой погиб 29-летний житель Рошткальинского района Гулбиддин Зиебеков. Власти сообщили, что Зиебеков оказал сопротивление и ответным огнем силовиков был ранен.



По сообщениям, московской полиции пришлось перекрыть въезд к дипмиссии и усилить меры безопасности на прилегающих улицах. Информации о задержанных пока нет.



Ораз Вазирбеков, один из протестующих, сообщил Радио Озоди, что внятного ответа от таджикских дипломатов они не получили и поэтому акция прооеста у здания дипмиссии в Москве продолжится.



"Мы почти два часа побеседовали с послом Таджикистана. Мы потребовали найти и привлечь к ответственности виновников смерти двух местных жителей в Хороге, снятия всех блокпостов в городе и восстановления мобильной связи с регионом. Мы заявил послу, что в случае невыполнения этих требований, акция протеста в Москве продолжится", сказал Вазирбеков.



На встрече с послом Таджикистана в Москве Давлатшо Гулмахмадзода участвовали протестующие Амидхон Гулзорхонов, Амриддин Аловатшоев, Ораз Вазирбеков и Мамадер Мамадеров. Они сообщили, что 26 ноября передадут свои требования в посольство Таджикистана в письменной форме.



Вчера один из протестующих у здания посольства Таджикистана в Москве сообщил Радио Озоди, что после митинга в Хороге власти отключили интернет и мобильную связь с ГБАО.