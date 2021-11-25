 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Госпереворот в Киргизии готовили две молодежные организации - "Чуй ынтымагы" (Мусакеева) и "Эл ынтымагы" (Калекеева). Идет выем оружия
12:57 26.11.2021

26 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Выборы-2021. Молодежь готовила провокации и насильственный захват власти - ГКНБ

Пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее силовики получили информацию о группе лиц, планирующих организацию провокаций по дестабилизации обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к насильственному захвату власти" УК КР.

"Получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц под руководством отдельных деструктивно настроенных политических сил, среди которых депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники. После оглашения итогов предстоящих парламентских выборов граждане планировали организовать митинги в Бишкеке с насильственным захватом власти. Велся подбор около 1 тысячи агрессивно настроенных молодых людей для организации массовых акций протеста. С ними проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против госструктур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков", - заявили в ведомстве.

Фото пресс-центра ГКНБ. Члены общественных объединений готовили захват власти
Фото пресс-центра ГКНБ. Члены общественных объединений готовили захват власти
Фото пресс-центра ГКНБ. Члены общественных объединений готовили захват власти
Фото пресс-центра ГКНБ. Члены общественных объединений готовили захват власти
Фото пресс-центра ГКНБ. Члены общественных объединений готовили захват власти
Фото пресс-центра ГКНБ. Члены общественных объединений готовили захват власти
В ГКНБ отметили, что по местам жительства участников и в арендуемом ими офисе проведены обыски, где, помимо документальных материалов, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства.

"Задержано более 15 подозреваемых. По данному уголовному делу устанавливаются и другие члены преступной группы, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка", - проинформировали в ГКНБ.

Известно, что спецслужбы задержали членов общественного объединения "Чуй ынтымагы" и "Эл ынтымагы" Азамата Мусакеева и Нурбека Калекеева.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Источник - 24.kg
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