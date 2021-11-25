 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.11.2021
18:43  Зеленский объявил, что 1/12 Ахметов должен был совершить про-русский переворот в Украине
17:41  Среди госзаговорщиков в Киргизии названы имена 3-х кандидатов в депутаты от партии "Зеленых" - Суеркулов, Акматбеков и Купешев
16:52  КырРаздолбайство. Токтогульская ГЭС встретит зиму без агрегата. Ищут диверсантов
16:48  Когда у лидеров паранойя. Как в Кыргызстане возбуждают дела о захвате власти, - 24.kg
16:44  Таджикский Хорог охватывают все более массовые беспорядки и акции протеста
16:02  Черный лебедь в Черную пятницу: мировые акции давно уже так не падали
15:50  Совбез Киргизии уволил руководство угольного "Кыргызкомура"

15:10  В Египте открыли аллею из сотен найденных археологами сфинксов
15:07  Запросив помощи у Китая, США признали, кто в этом мире хозяин
15:04  Узбекистан перекрыл русло Пскема. Начата стройка 2-й по величине УзбГЭС
15:02  Абсолютный рекорд бездельного саботажа! На плановое заседание КырПарламента пришло 8 (восемь!) депутатов
15:01  ОПЕК минус: интервенции импортеров не помогли снизить цены на нефть
15:00  Афганистан пытались покорить Британия, США и СССР. Почему это удалось только талибам?
14:57  Шахтеры Кузбасса оплачивают жизнями прибыли олигархов
12:57  Госпереворот в Киргизии готовили две молодежные организации - "Чуй ынтымагы" (Мусакеева) и "Эл ынтымагы" (Калекеева). Идет выем оружия
12:06  Число погибших в Хороге возросло до трех человек. Ранены более десяти, в том числе пятеро силовиков
12:00  "Северный поток-2" быстро угробит правящую в Германии "светофорную" коалицию, - Handelsblatt
11:35  Новая авиакомпания Silk Avia создается в Узбекистане
11:03  В Киргизии сорван государственный переворот. Идут аресты. "Группа депутатов и бывших чиновников" сразу после выборов... , - ГКНБ
10:24  Почему развалился Союз? Последний министр экономики СССР написал сенсационные мемуары
08:58  Обвиняемый в пытках генерал из ОАЭ Ахмед Насер аль-Раиси назначен президентом Интерпола
08:57  Оценена стоимость строительства газопровода "Пакистанский поток" - 3,5 миллиарда долларов
08:49  Эрдоган удержит контроль над ситуацией в Турции, - Ст.Тарасов
08:45  Усидит ли Зеленский до весны? Внешнее управление Украиной становится все более диктаторским, - В.Пойманов
08:31  Киргизия входит в новую фазу протеста, - Виктория Панфилова
01:37  Д. Ашимбаев: В национальной политике Токаев идет за Назарбаевым
00:32  В тени талибов. Как живут и чего опасаются в таджикском приграничье
00:27  Украина перед сменой режима. Уния ставит на Авакова, - Д.Скворцов
00:26  Пыль и метан затуманили небо Центральной Азии, - Эммануэль Гриншпан
00:25  Евразиатчина. Российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение из-за Белоруссии и Казахстана
00:21  Ирану вынесли строгое предупреждение, - Г.Петров
00:17  ОАЭ и Турция скрепили мир деньгами, - М.Беленькая
00:08  Блогеры из Казахстана получили 3,5 года в Москве за пранк
00:04  Мэр Москвы Собянин призвал сокращать мигрантов среди дворников
00:03  Протесты в Хороге. Как был убит Гулбиддин Зиебеков?
Четверг, 25.11.2021
22:19  Кузбасс. 52 шахтера и спасателя погибли на шахте "Листвяжная". Бардак - полный...
21:03  Сотни протестующих памирцев осадили Тадж-посольство в Москве
20:39  Токаев прибыл с визитом в Бельгию. В программе...
17:40  Китай снова "по-братски" закупорил казахстанскую границу
17:35  Из РосДумы выгнали Лосеборца Рашкина. Особенности национальной охоты-3...
15:44  Новый ВоенБлок "Аукус" - кто кого одурачил? - Л.Шевцов
15:42  Россия в кольце конфликтов. США и НАТО угрожают нам со всех направлений, - К.Сивков
15:35  Guardian: Ученые предупреждают о новом варианте Covid с большим количеством мутаций
15:32  Handelsblatt: "Это уже не имеет никакого отношения к свободе": в Европе бушует пандемия гнева
15:16  Таджикистан. Ранен в перестрелке и схвачен опасный памирский боевик Зиебеков
15:11  Пал и не пропал: как изменится стоимость отдыха в Турции после обрушения лиры
15:02  Дно гидности. По кочкам нашей памяти, - Константин Кеворкян
15:01  "Зеленых" в Германии клюнул мороженый петух: им нужен русский газ
14:57  Русофобия на Украине исчезнет очень быстро, если убрать пропаганду, - Б.Безпалько
13:29  Киргизия готовится выбрать новый парламент - что ждет страну? - Г.Михайлов
13:06  Китайские деньги за туркменский газ не дошли до населения, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Шахтеры Кузбасса оплачивают жизнями прибыли олигархов
14:57 26.11.2021

Уголь гонят на экспорт, а страдают рабочие и замерзающая Сибирь

Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Леонид Хазанов

В результате пожара в шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области погибли, по последним данным, 11 человек. Причиной пожара стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте.

По данным экстренных служб, продуктами горения отравились еще 45 горняков, двое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии, 43 человека - в состоянии средней и легкой степени тяжести. На момент аварии в шахте находились 285 человек.

Известно, что на месте происшествия работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС. Кроме того, к ним на помощь выехали еще семь отделений. Также, на место аварии вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф.

Трагедия шахте "Листвяжная" случилась на фоне сообщений о нехватке угля для отопления в Кемеровской области, а также в ближайших к ней регионах (Новосибирской области и Алтайском крае). Нельзя исключать, что в условиях дефицита, добыча угля могла вестись в авральном порядке.

По информации СМИ, первые сообщения о нехватке угля в Кузбассе поступили еще в середине октября. Тогда о проблеме говорили как жители сельских районов, так и городов: Кемерово, Мариинск, Топок и Тайги. Люди не могли вывезти даже положенный им бесплатный уголь.

"Причина возможного не отпуска угля - резкий скачок цен, это мое личное мнение, - цитирует издание бывшего работника шахты „Заречная" Игоря Дмитриевича. - Началось холодное время года, а нам не отпускают уголь. Обращаемся на наше ТВ, в областную администрацию - тишина".

Кризису предшествовали заявление местных властей о готовности резко увеличить объемы экспорта угля. Губернатор Сергей Цивилев выразил надежду, что вывоз топлива будет увеличиваться на 5 млн. тонн ежегодно. При этом он сослался на соответствующее поручение президента РФ.

"У нас только на складах в Кузбассе находится готового к отправке угля 16 млн тонн. Цена того, что лежит у нас на складах, подходит к 4 млрд. долларов [На Западе] готовы брать все объемы, которые мы туда дадим", - предвкушал сверхдоходы кемеровский губернатор.

Нет ли связи между небрежным соблюдением техники безопасности на шахтах, которое приводит к авариям, а также нехваткой угля для отопления домов россиян и стратегическими планами российских угольных компаний, жаждущих увеличить свои прибыли?

"СП" поговорила об этом с первым заместителем председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубеном Бадаловым.

- Сейчас первым делом нужно спасти людей, ликвидировать последствия аварии. Потом проанализировать возможные причины, сделать выводы на будущее. Возможно, на "Листвяжной" сработал человеческий фактор. Компания "СДС", которая курирует шахту "Листвяжная", далеко не худший собственник.

Нельзя сказать, что там какие-то массовые нарушения были, но периодически они случались. Это тревожно. Люди спускаются в шахту не для того, чтобы погибать, продавать свои жизни, а чтобы эффективно работать за высокую зарплату, потому что это высококвалифицированный труд, и возвращаться домой.

Наш профсоюз обсуждает вопросы безопасности с работодателями, но пока, к сожалению, не всегда находим общий язык. Я не раз участвовал в комиссиях, расследовавших инциденты, и обращал внимание собственников, что попытка сэкономить "на спичках" - на безопасности, в случае аварии приводит к многократным потерям. Они чешут затылок, но соглашаются.

А на тех шахтах, которые не совсем на контроле у профсоюзов, у Ростехнадзора, могут возникнуть проблемы с безопасностью. Потому что именно на этой сфере обычно стараются сэкономить работодатели. Угольная промышленность даже официально называется потенциально опасной отраслью. Если безопасностью не заниматься или заниматься некомпетентно, то можно дождаться беды.

"СП": - Уж не потому ли, что компании увлеклись стремительно растущим экспортом?

- Угольщики сейчас действительно увеличили объемы добычи. Но не факт, что высокий спрос на российский угль сохранится долгое время. Отрасль инерционная. Если сегодня средства не вложить, завтра будут проблемы. Авария на "Листвяжной" это показывает. Из этих прибылей немного перепадает и людям, которые трудятся в отрасли. Нам бы хотелось, чтобы перепадало больше.

Вообще, это серьезнейший вопрос: куда направить сверхприбыли от продажи угля на внешнем рынке? Их можно изъять из отрасли, можно пустить на безопасность или на зарплаты, которые не так уж высоки - средняя около 65 тысяч рублей. Но кое-где люди зарабатывают плод землей по 20 тысяч рублей в месяц. Переработками мы пытаемся довести ее до 30 тысяч рублей. Это же неправильно.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что замерзающие в своих домах россияне не входят в число приоритетов угледобывающих компаний.

- Экспорт угля из России в 2021 году резко вырос. За 10 месяцев примерно на 20% - до 180 млн. тонн. Если такой темп сохранится, то по итогам года вывоз составит не менее 200−210 млн. тонн. А в прошлом году было 199 млн. тонн. Этот скачок экспорта связан с энергетическим кризисом, который разразился в двух ключевых мировых регионах - Европе и Китае. В обоих случаях имеется нехватка природного газа.

В Европе к тому же толком не работают ветряки. Из-за этого им приходится перезапускать угольные электростанции. Так, в Британии недавно был проведен рестарт последней оставшейся угольной станции, которая должна была быть сломана. Пришлось повременить.

В Китае ситуация еще более обострена, потому что там генерация электричества и тепла в значительной степени базируется именно на угле. Но угля Китаю не хватило. И поэтому китайцы стали закупать его в больших объемах везде, где только можно, хотя ранее КНР отказалась от угля из Австралии из-за торговой войны.

В результате мировые цены на уголь рванули вверх, его основным поставщиком выступила Россия. Мы заняли чуть ли не первое место по объемам отгрузок в Китай.

В целом это выгодно нашей стране. Благодаря высокому спросу и экспорту угля у наших угольных компаний растут доходы, увеличиваются налоговые отчисления в государственный бюджет. Поскольку угольные разрезы и шахты находятся в России, то даже если компании зарегистрированы в офшорах, часть прибыли в виде налогов они все-таки отчисляют.

"СП": - Вот только в угледобывающих регионах люди начали замерзать - угля не хватает…

- Вполне вероятно, что угольные компании Кемеровской области и других регионов России бросили все силы на экспорт, а поставки угля местным потребителям отошли у них на задний план, поскольку их объемы не сопоставимы с экспортными. У местных предприятий ЖКХ и котельных наверняка есть задолженность, простые люди зачастую не платежеспособны. И чего с ними возиться?

Но эта ситуация опасна, ведь в Сибири зима наступает значительно раньше, чем в Москве и она холоднее. Если достаточные запасы угля не будут сформированы, это может привести к нехватке тепла и света в отдельных городах и поселках, вызвав социальный протест населения. Решить проблему должны власти, жестко указав угольщикам на необходимость и обязательность поставок топлива населения.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637927820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили поправки в Налоговый кодекс
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел 20-ое заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС
- Д. Ашимбаев: В национальной политике Токаев идет за Назарбаевым
- Рожать или не рожать – вот в чем вопрос
- Каирбек Сулейменов: налоговики превышают свои полномочия
- Международное партнерство: итоги четвертого дня Х Гражданского форума
- Налог с мобильных платежей начнут взимать со следующего года
- Бауыржан Байбек ознакомился с ходом исполнения предвыборной программы Nur Otan в столице
- В колледжах Казахстана прекращено обучение по 50 профессиям
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  