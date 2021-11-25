Шахтеры Кузбасса оплачивают жизнями прибыли олигархов

14:57 26.11.2021

Уголь гонят на экспорт, а страдают рабочие и замерзающая Сибирь



Сергей Аксенов

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Леонид Хазанов



В результате пожара в шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области погибли, по последним данным, 11 человек. Причиной пожара стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте.



По данным экстренных служб, продуктами горения отравились еще 45 горняков, двое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии, 43 человека - в состоянии средней и легкой степени тяжести. На момент аварии в шахте находились 285 человек.



Известно, что на месте происшествия работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС. Кроме того, к ним на помощь выехали еще семь отделений. Также, на место аварии вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф.



Трагедия шахте "Листвяжная" случилась на фоне сообщений о нехватке угля для отопления в Кемеровской области, а также в ближайших к ней регионах (Новосибирской области и Алтайском крае). Нельзя исключать, что в условиях дефицита, добыча угля могла вестись в авральном порядке.



По информации СМИ, первые сообщения о нехватке угля в Кузбассе поступили еще в середине октября. Тогда о проблеме говорили как жители сельских районов, так и городов: Кемерово, Мариинск, Топок и Тайги. Люди не могли вывезти даже положенный им бесплатный уголь.



"Причина возможного не отпуска угля - резкий скачок цен, это мое личное мнение, - цитирует издание бывшего работника шахты „Заречная" Игоря Дмитриевича. - Началось холодное время года, а нам не отпускают уголь. Обращаемся на наше ТВ, в областную администрацию - тишина".



Кризису предшествовали заявление местных властей о готовности резко увеличить объемы экспорта угля. Губернатор Сергей Цивилев выразил надежду, что вывоз топлива будет увеличиваться на 5 млн. тонн ежегодно. При этом он сослался на соответствующее поручение президента РФ.



"У нас только на складах в Кузбассе находится готового к отправке угля 16 млн тонн. Цена того, что лежит у нас на складах, подходит к 4 млрд. долларов [На Западе] готовы брать все объемы, которые мы туда дадим", - предвкушал сверхдоходы кемеровский губернатор.



Нет ли связи между небрежным соблюдением техники безопасности на шахтах, которое приводит к авариям, а также нехваткой угля для отопления домов россиян и стратегическими планами российских угольных компаний, жаждущих увеличить свои прибыли?



"СП" поговорила об этом с первым заместителем председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубеном Бадаловым.



- Сейчас первым делом нужно спасти людей, ликвидировать последствия аварии. Потом проанализировать возможные причины, сделать выводы на будущее. Возможно, на "Листвяжной" сработал человеческий фактор. Компания "СДС", которая курирует шахту "Листвяжная", далеко не худший собственник.



Нельзя сказать, что там какие-то массовые нарушения были, но периодически они случались. Это тревожно. Люди спускаются в шахту не для того, чтобы погибать, продавать свои жизни, а чтобы эффективно работать за высокую зарплату, потому что это высококвалифицированный труд, и возвращаться домой.



Наш профсоюз обсуждает вопросы безопасности с работодателями, но пока, к сожалению, не всегда находим общий язык. Я не раз участвовал в комиссиях, расследовавших инциденты, и обращал внимание собственников, что попытка сэкономить "на спичках" - на безопасности, в случае аварии приводит к многократным потерям. Они чешут затылок, но соглашаются.



А на тех шахтах, которые не совсем на контроле у профсоюзов, у Ростехнадзора, могут возникнуть проблемы с безопасностью. Потому что именно на этой сфере обычно стараются сэкономить работодатели. Угольная промышленность даже официально называется потенциально опасной отраслью. Если безопасностью не заниматься или заниматься некомпетентно, то можно дождаться беды.



"СП": - Уж не потому ли, что компании увлеклись стремительно растущим экспортом?



- Угольщики сейчас действительно увеличили объемы добычи. Но не факт, что высокий спрос на российский угль сохранится долгое время. Отрасль инерционная. Если сегодня средства не вложить, завтра будут проблемы. Авария на "Листвяжной" это показывает. Из этих прибылей немного перепадает и людям, которые трудятся в отрасли. Нам бы хотелось, чтобы перепадало больше.



Вообще, это серьезнейший вопрос: куда направить сверхприбыли от продажи угля на внешнем рынке? Их можно изъять из отрасли, можно пустить на безопасность или на зарплаты, которые не так уж высоки - средняя около 65 тысяч рублей. Но кое-где люди зарабатывают плод землей по 20 тысяч рублей в месяц. Переработками мы пытаемся довести ее до 30 тысяч рублей. Это же неправильно.



Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что замерзающие в своих домах россияне не входят в число приоритетов угледобывающих компаний.



- Экспорт угля из России в 2021 году резко вырос. За 10 месяцев примерно на 20% - до 180 млн. тонн. Если такой темп сохранится, то по итогам года вывоз составит не менее 200−210 млн. тонн. А в прошлом году было 199 млн. тонн. Этот скачок экспорта связан с энергетическим кризисом, который разразился в двух ключевых мировых регионах - Европе и Китае. В обоих случаях имеется нехватка природного газа.



В Европе к тому же толком не работают ветряки. Из-за этого им приходится перезапускать угольные электростанции. Так, в Британии недавно был проведен рестарт последней оставшейся угольной станции, которая должна была быть сломана. Пришлось повременить.



В Китае ситуация еще более обострена, потому что там генерация электричества и тепла в значительной степени базируется именно на угле. Но угля Китаю не хватило. И поэтому китайцы стали закупать его в больших объемах везде, где только можно, хотя ранее КНР отказалась от угля из Австралии из-за торговой войны.



В результате мировые цены на уголь рванули вверх, его основным поставщиком выступила Россия. Мы заняли чуть ли не первое место по объемам отгрузок в Китай.



В целом это выгодно нашей стране. Благодаря высокому спросу и экспорту угля у наших угольных компаний растут доходы, увеличиваются налоговые отчисления в государственный бюджет. Поскольку угольные разрезы и шахты находятся в России, то даже если компании зарегистрированы в офшорах, часть прибыли в виде налогов они все-таки отчисляют.



"СП": - Вот только в угледобывающих регионах люди начали замерзать - угля не хватает…



- Вполне вероятно, что угольные компании Кемеровской области и других регионов России бросили все силы на экспорт, а поставки угля местным потребителям отошли у них на задний план, поскольку их объемы не сопоставимы с экспортными. У местных предприятий ЖКХ и котельных наверняка есть задолженность, простые люди зачастую не платежеспособны. И чего с ними возиться?



Но эта ситуация опасна, ведь в Сибири зима наступает значительно раньше, чем в Москве и она холоднее. Если достаточные запасы угля не будут сформированы, это может привести к нехватке тепла и света в отдельных городах и поселках, вызвав социальный протест населения. Решить проблему должны власти, жестко указав угольщикам на необходимость и обязательность поставок топлива населения.