Афганистан пытались покорить Британия, США и СССР. Почему это удалось только талибам?

15:00 26.11.2021 Земля войны.



Уверенная победа "Талибана" (запрещенное в России террористическое движение) застала врасплох США и их союзников, 20 лет пытавшихся контролировать ситуацию в Афганистане. Американская военная кампания не принесла стране мир и демократию - у власти вновь оказались радикальные исламисты. Но самая долгая и провальная военная кампания в истории США - лишь один из эпизодов военной истории Афганистана, которая насчитывает не одно столетие: его сотрясали столкновения Британской и Российской империй, Вторая мировая война, кровавые революции и десятилетнее вооруженное противостояние с Советским Союзом. Однако ни одной великой державе так и не удалось утвердить здесь свое влияние, и в горных афганских кишлаках, как и прежде, живут по законам предков. Этапы долгой и тщетной борьбы за контроль над непокорным Афганистаном - в материале "Ленты.ру".



Горы преткновения



"Кладбище империй" - таким пафосным термином величают Афганистан, когда вспоминают о его военной истории. Его действительно не смогла до конца подчинить себе ни одна великая держава: местные жители считают, что оборону их предков не смог сломить даже великий завоеватель Александр Македонский. Собственного сильного государства они тоже не смогли выстроить.



В XIX веке неприветливые афганские скалы были, как и сейчас, домом для местных племен, живущих по древним и жестоким законам. Тогда это была важная буферная зона между регионами влияния Российской и Британской империй - одним из многих полей для "Большой игры", которую Санкт-Петербург и Лондон вели в Средней Азии. После гибели старой России новообразованное большевистское государство было первым, кто признал объявленную в 1919 году афганскую независимость от британцев - но борьба за нее продолжалась еще некоторое время.



Северные товарищи



Во время Второй мировой войны советские и английские силы вместе действовали на этих территориях, чтобы не позволить Третьему рейху установить там свое влияние. После победы Советский Союз укрепил свое международное положение, и в 1950-х годах у него наладились отношения с тогдашним правителем Афганистана Захир-шахом. Как это часто случалось с иностранными партнерами СССР, афганцы получали многомиллионные кредиты на развитие инфраструктуры. Реализовывать проекты в страну приезжали советские специалисты, афганские студенты ехали в Москву и Ленинград за дипломами инженеров и врачей, военные - за навыками обращения с военной техникой, которую поставляли северные соседи.



Исламист пролетарию не товарищ



За экономическим влиянием следовало политическое: все больше жителей Афганистана разделяли марксистские идеи и стремились к советскому пониманию прогресса. В 1973 году двоюродный брат Захир-шаха, принц Дауд, сверг его и объявил себя президентом. Он стал развивать отношения не только с СССР, но и с Западом, и его властью были недовольны сразу несколько групп: исламисты, возмущенные прогрессом и социализмом (из их рядов позже и выйдут лидеры радикальных группировок), национальные меньшинства (президент был пуштуном, представителем этноса, который составляет 40 процентов населения страны) и просоветские марксисты-революционеры, основавшие Народно-демократическую партию Афганистана (НДПА).



Красный афганец



У марксистов в итоге получилось его свергнуть. Спустя всего пять лет, в 1978 году, Дауда сместили в пользу нового, социалистического правительства. Коммунисты у власти не нравились все большему числу афганцев: они стали давить на землевладельцев, а также объявили о равенстве прав мужчин и женщин - ввели совместное обучение, отменили хиджабы и установили минимальный возраст для брака, фактически запретив насильно жениться на малолетних. Это означало слом всего жизненного уклада, и популярность новой власти стремительно падала: все больше консервативных мусульман уходили в горы с оружием, на их сторону вставали и некоторые военные.



Но и среди самих афганских "красных" не было единства: вражда фракций привела к смене лидерства уже в первые месяцы после революции, более радикальные коммунисты дошли до репрессий против более умеренных. Советский Союз, в интересах которого была стабильность нового государства, был обеспокоен таким развитием событий и наращивал свое присутствие.



Пора вводить войска?



Ситуация становилась все более непредсказуемой - особенные опасения вызывал лидер Хафизулла Амин, фактически установивший диктатуру в стране и действовавший все более неразумно. Осенью 1979 года советские войска пошли на штурм дворца Амина и устранили его. С этого началась десятилетняя военная кампания в Афганистане - последняя война советской империи.



Хотя афганские племена всегда враждовали между собой, им удалось сплотиться против советского вторжения. Их объединило черное знамя священной войны - джихада, - каждый из погибших в которой объявлялся героем-мучеником. Моджахеды ("борцы за веру") скрывались среди мирного населения, нападали из засады и были готовы проявлять жестокость против "шурави" - "советских".



Самоубийственная миссия



Воины-интернационалисты, как их называла официальная пропаганда, тоже готовы были действовать жестко, однако у Советской армии не был развит навык "империалистической" контрпартизанской войны, и солдатам в Афганистане приходилось очень туго.



Моджахеды к тому же получали иностранную помощь: воевать с СССР в страну ехали исламисты со всего мира, а оружием, в том числе переносными зенитными комплексами "Стингер", оказавшимися козырем против советских вертолетов, их снабжали США. У границы соседнего Пакистана были организованы тренировочные лагеря для участников джихада. Тогда же, в 1980-е годы, у них появился важный источник дохода: поля опийного мака, ключевого сырья для производства героина.



Поражение на чужой земле



Основным фактором провала советской кампании было все же то, насколько население было готово бороться с иностранцами. Пуштунские племена особенно возмущало, что среди солдат СССР много представителей среднеазиатских народностей, издавна враждовавших с ними. Социалистические местные власти хоть и умерили пыл прогрессистских реформ, но так и не получили значимой поддержки населения.



Помимо прочего, в течение всех десяти лет на СССР давило международное сообщество: США параллельно с поддержкой моджахедов требовали прекратить войну. Последняя война Советского Союза закончилась поражением, а вскоре закончилась и сама советская государственность.



Знамена ислама



Ее союзники удержались у власти еще совсем недолго: спустя пару лет после вывода войск коалиция моджахедов свергла НДПА. Согласия не было и между воинами ислама. Гражданская война между их группировками разгорелась с новой силой - теперь уже на этноплеменной основе. Разные народности пользовались поддержкой разных иностранных сил, и с 1992-го по 1996 год Афганистан вновь и вновь делили между собой пуштуны, таджики, узбеки и другие этнические группы.



Бородатые школяры



Примерно в 1994 году был основан "Талибан" (в переводе с пушту - "студенты, ученики религиозной школы") - преимущественно пуштунское движение, стоявшее на исламистских позициях и видевшее своей целью порядок в стране. К весне 2000 года оно при поддержке из Пакистана сумело установить контроль над большей частью страны, взять Кабул и провозгласить Исламский Эмират Афганистан. Талибы продвигали жесткие шариатские порядки и уничтожали чужие святыни - в частности, снесли титанические древние статуи Будды в провинции Бамиан.



Опиум для народов



В Афганистане при талибах разрасталось производство героина, а также процветала деятельность "Аль-Каиды" (запрещенной в России террористической организации), созданной арабскими джихадистами еще во время советской кампании. Когда в 2001 году ее лидер Усама бен Ладен организовал теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, правители Афганистана отказались выдавать своего союзника - и США начали военное вторжение.



Навалимся всем миром



Помимо американцев в кампании участвовало несколько десятков государств. На пике, в 2011 году, численность западного военного контингента в стране доходила до 130 тысяч человек. Даже совместными усилиями окончательно победить "Талибан" не удалось: его лишь оттеснили в отдаленные горные районы. Хотя в Афганистане проходили выборы и официальный Кабул контролировал большую часть территории, со временем международной коалиции стало ясно, что уверенного контроля добиться не удается. Было принято решение резко сокращать контингент.



Янки, гоу хоум



В 2014 году США уменьшили число своих солдат в стране в десять раз. После этого талибы стали вновь наращивать влияние, теракты участились, а площади посадок опийного мака, что и без того увеличивались все годы кампании, подскочили до рекордных уровней - на сегодняшний момент в Афганистане производится львиная доля всего мирового героина.



Малокровная победа



На героиновые деньги и пошлины с торговли в контролируемых регионах талибы активно скупали оружие и лояльность местных чиновников и офицеров. Когда в США решили выводить все оставшиеся войска, джихадисты в кратчайшие сроки заняли практически всю территорию страны - на этот раз с большим успехом, чем в 1990-х годах.



Переговоры с террористами



Уже с середины 2000-х годов европейские страны, включая Россию, пытались наладить с талибами контакт - становилось все более понятно, что они за время иностранных нападений на Афганистан приобрели такое влияние, что победить их не удастся. На сегодняшний день Россия ведет с ними официальные переговоры, президент Владимир Путин говорит о том, чтобы вывести их из списка террористических организаций. В то же время к инфраструктурным проектам присматривается новый игрок, который в конце прошлого века был еще недостаточно силен, - коммунистический Китай, у которого к исламу и исламистам особое отношение.



Степан Костецкий Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637928000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили поправки в Налоговый кодекс

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел 20-ое заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС

- Д. Ашимбаев: В национальной политике Токаев идет за Назарбаевым

- Рожать или не рожать – вот в чем вопрос

- Каирбек Сулейменов: налоговики превышают свои полномочия

- Международное партнерство: итоги четвертого дня Х Гражданского форума

- Налог с мобильных платежей начнут взимать со следующего года

- Бауыржан Байбек ознакомился с ходом исполнения предвыборной программы Nur Otan в столице

- В колледжах Казахстана прекращено обучение по 50 профессиям

