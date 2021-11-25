 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ОПЕК минус: интервенции импортеров не помогли снизить цены на нефть
15:01 26.11.2021

Замысел администрации Джо Байдена по регулированию цен имеет мало шансов на успех

Дмитрий Мигунов

Американская инициатива по выбросу развитыми странами своих стратегических нефтяных резервов на мировой рынок принесла спорные промежуточные результаты. Цены на марку Brent подскочили до $83 за баррель, немногим ниже, чем многолетние максимумы, достигнутые чуть раньше. На данный момент инвесторы не готовы поверить, что акция президента США Джо Байдена поможет серьезно опустить цены, да и у нефтяных производителей в лице ОПЕК+ есть что на это ответить. Подробности - в материале "Известий".

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Стратегический нефтяной резерв США - настоящая тяжелая артиллерия по степени влияния на рынок нефти. На пике в нем находилось свыше 700 млн баррелей нефти, сейчас - около 620 млн баррелей. Для сравнения, все потребление черного золота в США составляет около 18 млн баррелей в сутки. Таким образом, даже если в стране вдруг прекратится вообще вся нефтедобыча и остановится импорт, резерв позволит продолжать обычную жизнь на протяжении более чем месяц.

Резерв был создан как реакция на нефтяной кризис 1973 года и с тех пор в основном расширялся. Государство регулярно закачивало дополнительные баррели, когда цены начинали сильно проседать. Обратное происходило редко и, как правило, по чрезвычайным поводам. Так, в 1990 году на фоне операции "Буря в пустыне" против Ирака было продано около 21 млн баррелей. Другие подобные ситуации возникали во время урагана "Катрина" в 2005 году и в период "арабской весны" в 2011-м. Нефть иногда продавалась и просто так - но делалось это не ради воздействия на рынок, а для сокращения бюджетного дефицита на миллиард-другой. А вот чтобы торговать стратегическим резервом в нервной, но далеко не экстренной ситуации - такое происходит в первый раз.

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Кроме того, в настоящий момент создана самая большая коалиция крупных игроков (почти исключительно нетто-импортеров), готовых принять участие в интервенции. Помимо США, к акции присоединятся Индия, Великобритания, Китай, Южная Корея и Япония. Интересно, что, например, Индия сначала посчитала такие действия "бесполезными" и лишь после долгих консультаций спустя несколько дней поменяла свое решение.

В принципе, беспрецедентность нынешней ситуации толкает импортеров на какие-то меры. Индия и Китай заявляли о желании распечатать резервы и раньше. Для всех стран проблема текущего энергетического кризиса в той или иной степени актуальна. Правда, большинство игроков рынка страдают в первую очередь от запредельных цен на природный газ и уголь, тогда как нефть стоит дорого лишь по меркам последних нескольких лет. Тем не менее дороговизна других источников подталкивает и цены на черное золото, которое вполне может использоваться зимой как топливо для электростанций. Если ОПЕК+, объединяющая всех крупных экспортеров, действует согласованно, почему бы не создать аналогичную ассоциацию импортеров - хотя бы временно?

Несмотря на единую позицию нескольких крупнейших экономик мира (а по потреблению нефти они занимают большую часть первой десятки), пока коалиции не удалось достичь успеха. Буквально в день объявления о совместной акции цены на нефть, несколько дней снижавшиеся, поползли вверх, а 24 ноября пробили отметку в $83, что уже очень близко к недавно достигнутым многолетним максимумам.

Что произошло? В первую очередь нужно понимать, что рынок часто действует по принципу "покупай на слухах, продавай на новостях" - ну или наоборот, что более актуально для нашего случая. Разговоры о нефтяной интервенции ходили уже давно, так что инвесторы учитывали такой вариант развития событий, работая с нефтяными фьючерсами. Об этом писали аналитики Goldman Sachs еще на прошлой неделе. Соответственно, трейдеры просто поставили точку в этой истории и пошли дальше.

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Во-вторых, несмотря на грозную по именам коалицию стран, которые принимают участие в интервенции, реальная возможность, да и желание воздействовать на рынок у них не очень высоки. США выпустят на рынок 50 млн баррелей - но это и само по себе не так уж много, едва ли составляет половину дневного потребления нефти во всем мире. А к тому же около 2/3 из этого объема выпускаются на рынок временно и впоследствии будут возвращены в резерв. Что до остальных, то их участие будет куда более скромным. Скажем, Индия выпустит на рынок более 5 млн т нефти, Великобритания - полтора миллиона. Южная Корея и Япония какими-то гигантскими резервами не владеют и вряд ли потратят все. Темной лошадкой остается Китай, но, судя по всему, продажа слишком больших объемов нефти неприемлема для КНР, взявшей курс на заполнение стратегических резервов и до сих пор не выполнившей свой план по обеспечению запасами импорта на хотя бы два месяца.

Наконец, существует вариант, что страны ОПЕК+ могут ответить на эту акцию. Собственно, экспортерам и предпринимать какие-то шаги совершенно не нужно, достаточно просто не увеличивать добычу. Этого будет более чем достаточно, чтобы убрать с рынка те 70–75 млн баррелей, которые поступят в результате действий США, Китая и компании. Не факт, что экспортеры пойдут на такие решения, но их вероятность рынок всегда держит в уме.

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Что в этой ситуации остается американской администрации? Необходимость что-то предпринимать вызвана мощнейшим ростом цен на бензин, которые подскочили за год более чем на 60%. В США это традиционно вопрос более болезненный, чем в Европе, где автомобилей на душу населения меньше. Можно, конечно, выпустить на рынок еще больше нефти - скажем, не 50, а 150 млн баррелей. Но этот шаг вызовет критику (собственно, уже вызвал) внутри самих Соединенных Штатов. Сокращение и так снижающихся стратегических резервов на фоне общей недружелюбной политики Белого дома по отношению к своим нефтяникам будет не самой популярной мерой. Запросы к странам ОПЕК+ нарастить добычу также не особенно эффективны, так как экспортеры вполне удовлетворены ценами и до достижения значений в $100 за баррель и больше вряд ли будут что-то предпринимать.

Единственным способом для США снизить цены является поддержка национальной нефтяной индустрии, которая страдает из-за недоинвестирования (в том числе и по причинам идеологического характера - инвесторы осторожно вкладываются в нефть из-за позиции экоактивистов и поддерживающей их нынешней администрации) и высокого долгового бремени. Добыча нефти в США снизилась за последние два года на полтора миллиона баррелей в день, и чтобы развернуть этот процесс вспять, потребуются большие усилия и время. Так что в отсутствие нового глобального кризиса нефть в ближайшие несколько месяцев будет только дорожать, несмотря на любые интервенции.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637928060
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