 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Абсолютный рекорд бездельного саботажа! На плановое заседание КырПарламента пришло 8 (восемь!) депутатов
15:02 26.11.2021

Лишение депутатов неприкосновенности. В зале заседаний всего восемь нардепов

Аида ДЖУМАШОВА

Сегодня депутаты парламента должны собраться на внеочередное заседание.

На повестке дня - образование специальной депутатской комиссии по рассмотрению представления генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

Отметим, что в зале заседаний присутствует всего восемь депутатов: Мамасадык Бакиров, Евгения Строкова, Аида Касымалиева, Абдыбек Дюшалиев, Аманкул Токтомамбетов, Калдарбек Баймуратов, Эркин Жолдошалиев и Айгерим Бешимбаева.

Вице-спикер Аида Касымалиева объявила перерыв. Она отметила, что в случае, если кворум не наберется, заседание парламента считается несостоявшимся.



Напомним, Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова обвиняют в коррупции по делу "Кумтора". Их задержали в июне и водворили в СИЗО ГКНБ.

Источник - 24.kg
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