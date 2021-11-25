Абсолютный рекорд бездельного саботажа! На плановое заседание КырПарламента пришло 8 (восемь!) депутатов

15:02 26.11.2021

Лишение депутатов неприкосновенности. В зале заседаний всего восемь нардепов



Аида ДЖУМАШОВА



Сегодня депутаты парламента должны собраться на внеочередное заседание.



На повестке дня - образование специальной депутатской комиссии по рассмотрению представления генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.



Отметим, что в зале заседаний присутствует всего восемь депутатов: Мамасадык Бакиров, Евгения Строкова, Аида Касымалиева, Абдыбек Дюшалиев, Аманкул Токтомамбетов, Калдарбек Баймуратов, Эркин Жолдошалиев и Айгерим Бешимбаева.



Вице-спикер Аида Касымалиева объявила перерыв. Она отметила, что в случае, если кворум не наберется, заседание парламента считается несостоявшимся.







Напомним, Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова обвиняют в коррупции по делу "Кумтора". Их задержали в июне и водворили в СИЗО ГКНБ.