Запросив помощи у Китая, США признали, кто в этом мире хозяин

15:07 26.11.2021

Экономический кризис настолько жесток, что объединить усилия пришлось даже непримиримым врагам



Константин Ольшанский



Мировое обрушение цен на нефть оказалось настолько мощным, что грозит утянуть за собой и глобальную экономику, которая едва начала выкарабкиваться из пандемийной ямы.



Чтобы остановить падение цен, США вынуждены были обратиться за помощью к Китаю, чтобы вместе выделить нефть из стратегических запасов. Тем самым Вашингтон снова признал очевидное: он уже не экономический гегемон.



Австрийский локдаун обрушил нефтяные котировки



Падение цен на нефть спровоцировано новой волной пандемии в Европе, сообщает агентство Bloomberg. Цены упали после того, как канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил о введении национального локдауна.



В соседней с Австрией немецкой земле Бавария - одной из самых густонаселенных - официально объявлен режим "катастрофы". Всего же ограничения вводятся во всех 16 землях, но в зависимости от уровня госпитализаций. В Мюнхене уже отменены традиционные рождественские ярмарки. Не исключено введение национального локдауна. Учитывая, что Германия - это крупнейшая экономика Евросоюза, последствия локдауна окажутся катастрофическими.



Тоже из-за резкого роста числа заболевших. Ограничения (пока лишь для непривитых граждан) введены в Словакии и Чехии.



В Бельгии сотрудники могут работать на дому 4 дня в неделю, такой режим продлится как минимум до середины декабря.



В Ирландии пабы и ночные клубы больше не смогут работать ночью (злая ирония), а гражданам пока лишь рекомендуют перейти на надомную работу.



Растет количество заболевших в США, где в штатах Верхнего Среднего Запада (на границе с Канадой) зафиксирован самый высокий с начала пандемии скачок числа инфицированных.



В России тоже всерьез обсуждается продление новогодних каникулах. Естественно, в совокупности все эти негативные факторы и давят на мировую экономику.



Цена на нефть - индикатор ее "здоровья". Новые локдауны делают вполне реальными опасения замедления экономического роста и снижения спроса на нефть. Все это и подтолкнуло власти США к решению высвободить стратегические запасы нефти, чтобы стабилизировать мировые цены. Причем за помощью американцы обратились к нескольким азиатским странам, включая Китай.



Боцян: политика Китая - смягчать мировые экономические шоки



Американцы, разумеется, преподнесли договоренность с Китаем как результат "дипломатических усилий". На самом деле, американцам же нужен популистский шаг: администрация Джо Байдена столкнулась с беспрецедентным ростом цен на бензин, которые достигли 7-летнего максимума. Подскочила и продовольственная инфляция: скажем, стоимость праздничных ужинов в День благодарения (25 ноября) в сравнении с прошлым годом выросла на 14%. Некоторые американские банкиры даже посоветовали гражданам заменить привычный ужин с индейкой на соевый. Ради экономии.



То есть американцы, выплескивая на рынок гигантские нефтяные запасы, решают прежде всего собственные проблемы. При этом американская пресса стыдливо умалчивает о том, что Китай еще в сентябре выдал на рынок почти 600 тысяч тонн сырой нефти из резервов.



Именно поэтому стратегические запасы нефти в Китае (а они были сделаны еще перед началом пандемии) так важны, объясняет декан Исследовательского института энергетической политики Китая Линь Боцян. "Политика Китая заключается в смягчении шоков предложения и других чрезвычайных ситуаций в мировой экономике", - объясняет Боцян.



Саммит Си и Байдена станет импульсом для экономического рестарта



В отличие от США, внутренняя экономическая ситуация в стране абсолютно стабильна, индекс потребительских цен низок, цена на топливо стабильны, говорит старший научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" Хэ Вэйвэнь.



Тем не менее, Китай легко согласился на предложение США распечатать нефтяные резервы. Дело в том, что Китай как ведущая глобальная экономика осознает свою ответственность за поддержание экономической стабильности, говорит официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь. И это еще и намек на то, что международное сотрудничество (особенно в энергетической сфере) должно быть равноправным и взаимовыгодным. А не односторонним, как хотят в США.



Впрочем, то, что американцы запросили помощи в решении собственных проблем даже у Китая, - позитивный знак. И это отмечает даже американская пресса. В частности, The Wall Street Journal сообщает, что общее решение по открытию нефтяных резервов стало еще одним признаком наметившегося сотрудничества между двумя геополитическими противниками.



А предшествовал этому онлайн-саммит Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина на прошлой неделе. На нем договорились создать прямой канал связи военных ведомств, а также вместе сотрудничать по "ядерной сделке" с Ираном и вместе бороться с пандемией.



Общались лидеры США и Китая больше трех часов. Но все равно не обсудили все важные темы. И теперь готовятся встретиться лично. И эта встреча, несомненно, станет сильным импульсом для всей мировой экономики. Пожалуй, даже сильнее, чем открытые краны нефтехранилищ.