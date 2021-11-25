 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Египте открыли аллею из сотен найденных археологами сфинксов
15:10 26.11.2021

Древняя дорога открыта после семи десятилетий реставрационных работ

В Египте прошла пышная церемония открытия Аллеи сфинксов, расположенной между двумя древнейшими храмами Луксора. После долгих археологических раскопок сотни древнеегипетских статуй сфинксов предстают перед глазами людей во всей красе.

Древняя аллея, сообщает NBC News, когда-то называлась Дорога бога. Она соединяет храм Луксора с храмом Карнака, расположенным чуть выше по реке Нил на севере. Древняя дорога была засыпана песком в течение многих веков, пока египетский археолог Закария Гинеим не обнаружил первые восемь статуй сфинксов перед Луксорским храмом в 1949 году. В последующие десятилетия были обнаружены и другие изваяния.



Первоначально в этой местности было 1057 статуй, треть из которых уже была раскопана, а от других остались пьедесталы, говорит министр древностей Халед эль-Анани. "Мы еще не закончили - мы все еще работаем над обнаружением новых объектов", - добавил он.

Усилия по раскопкам и восстановлению этого места продолжались в течение семи десятилетий и неоднократно прерывались политическими потрясениями, такими как "арабская весна" 2011 года.

Строительство Аллеи сфинксов началось при фараоне Тутмосе III и царице Хатшепсут. В Древнем Египте дорога использовалась для торжественных процессий.

Считается, что дорога была построена в честь ежегодного праздника в древнем городе Фивы, ныне известном как Луксор. Старинный праздник был посвящен плодородию и включал процессию, которая несла статую церемониальных богов из Карнакского храма в Луксорский храм.

Длина аллеи составляет почти три километра, а возраст насчитывает около трех тысяч лет. На ее раскопки археологи потратили несколько десятилетий, отмечает Би-би-си. Всего на протяжении аллеи расположено более тысячи фигур сфинксов.

Статуи представлены тремя формами, первая из которых относится ко временам правления фараона Тутанхамона и представляет собой тело льва с головой барана, сообщает ABC News. Вторая форма - это изваяние барана, относящееся ко временам правления Аменхотепа III. Третья и самая многочисленная фигура - сфинкс (тело льва и голова человека). Они были возведены во время правления правителя 30-й династии Нектанеба I (380–362 г. до нашей эры).

В красочной церемонии открытия сотни артистов воспроизвели элементы древнего праздника, проходившего на этом месте. В ярком шоу было задействовано все: и участники в костюмах фараонов, и симфонический оркестр, и световые эффекты, и профессиональные танцоры, и лодки на Ниле, и конные экипажи, и многое другое.

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Египетский археолог Захи Хавасс назвал Луксор "крупнейшим музеем под открытым небом, крупнейшим археологическим памятником в мире", рассказывающим об истории Древнего Египта с эпохи 2000 г. до н.э., известной как XI династия, до римского периода.

Хавасс работал над реставрацией Аллеи сфинксов с 2005 по 2011 год, когда работы были остановлены событиями "арабской весны", приведшей к смене власти в стране. Археолог заявил, что прошедший в четверг фестиваль в Луксоре посылает миру важный сигнал о том, что "Египет безопасен и мы приглашаем всех вернуться в Египет".

Египетские власти надеются, что открытие Аллеи сфинксов привлечет туристов в страну после череды политических потрясений и пандемии коронавируса.

Ранее, в апреле, в Каире было проведено красочное шествие, получившее название "Золотой парад", – 22 древнеегипетских мумии фараонов были торжественно перевезены через египетскую столицу в новый музей.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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