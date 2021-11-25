Совбез Киргизии уволил руководство угольного "Кыргызкомура"

15:50 26.11.2021

26 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

По решению Совбеза уволен замдиректора ГП "Кыргызкомур" Надырбек Бекжанов



Заместитель генерального директора ГП "Кыргызкомур" Надырбек Бекжанов и коммерческий директор предприятия Тимур Чокморов освобождены от должности. Решение принято сегодня на заседании Совета безопасности.



По словам президента Садыра Жапарова, их наказали за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и неудовлетворительную работу.



Председатель кабмина Акылбек Жапаров предложил рассмотреть соответствие должности министра энергетики Доскула Бекмурзаева и его команды после ОЗП. "Если на апрель объем воды на Токтогульской ГЭС будет ниже 8 миллиардов кубометров, мы примем решение", - сказал он.