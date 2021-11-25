Черный лебедь в Черную пятницу: мировые акции давно уже так не падали

16:02 26.11.2021

Мировые акции охвачены опасениями по поводу нового варианта COVID: фьючерсы на Dow теряют 900 пунктов, а южноафриканский рэнд достигает годового минимума



Мировые акции упали в пятницу после того, как в Южной Африке появился новый вариант COVID-19, который может оказаться более заразным. Фьючерсы на Dow Jones упали на 900 пунктов, что предполагает падение в начале торгов на сокращенной сессии сегодня. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1,2%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 2% по состоянию на 3:35 по восточному времени. Финансовые рынки США были закрыты в четверг в связи с Днем благодарения, а в пятницу торги будут сокращены.



"Новый и потенциально опасный вариант COVID вызвал волну неприятия риска на рынках", - отмечают в ежедневной аналитической заметке онлайн-брокера IG. "Ожидаются серьезные потери по индексам, хотя акции технологических компаний по-прежнему пострадали в меньшей степени, по крайней мере, до сих пор", - добавили они.



Южноафриканский ранд упал почти на 2% до самого низкого уровня по отношению к доллару за год, в то время как доходность 10-летних государственных облигаций Южной Африки выросла на 26 базисных пунктов до 9,99%, самого высокого уровня с мая 2020 года. Облигации Южной Африки менее ликвидные и более волатильные, чем казначейские облигации США, но это был самый большой однодневный рост с марта этого года.



Азиатские фондовые индексы резко упали: гонконгский Hang Seng упал на 2,8%, Nikkei в Токио упал на 2,5%, а Shanghai Composite упал на 0,6%. Индекс азиатских акций MSCI за пределами Японии упал на 2,2%, что стало самым резким падением с августа.



"На данном этапе известно очень мало. Мутации часто менее серьезны, поэтому мы не должны спешить с выводами, но этот факт явно вызывает серьезную озабоченность", - сказал стратег Deutsche Bank Джим Рид в утреней записке. "Достаточно сказать, что на данном этапе никто на рынках не имеет представления, в каком направлении это все будет развиваться", - сказал он.



Европейские фондовые индексы стали краснымм в первые несколько минут торгов: Stoxx 50 упал на 3,6%, FTSE 100 в Лондоне упал на 3,5%, а DAX во Франкфурте упал на 3,9%.



Показатели нервозности инвесторов резко возросли. Фьючерсы на индекс волатильности VIX подскочили почти на 13%.



В четверг официальные лица заявили, что Всемирная организация здравоохранения отслеживает новый вариант с многочисленными мутациями нового белка с шипами, запланировав специальную встречу в пятницу, чтобы обсудить, что это может означать для вакцин и лечения.



По данным ВОЗ, вариант, получивший название B.1.1.529, был обнаружен в Южной Африке в небольшом количестве.



"Мы пока мало что знаем об этом. Что мы действительно знаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. И обеспокоенность заключается в том, что когда у вас так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса", - сказала д-р Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по Covid-19, во время сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в прямом эфире в социальных сетях организации.



Мониторинг нового варианта проводится в связи с ростом числа случаев Covid во всем мире в преддверии курортного сезона, при этом ВОЗ сообщает о горячих точках во всех регионах, особенно в Европе.



Южноафриканские ученые обнаружили более 30 мутаций в шиповом протеине, части вируса, которая связывается с клетками организма, заявил южноафриканский ученый Тулио де Оливейра на брифинге для СМИ, организованном Министерством здравоохранения ЮАР в четверг.



Вариант B.1.1.529 содержит несколько мутаций, связанных с повышенной устойчивостью к антителам, что может снизить эффективность вакцин, наряду с мутациями, которые обычно делают его более заразным, согласно слайдам, которые министерство представило на брифинге. Другие мутации в новом варианте не наблюдались до сих пор, поэтому ученые еще не знают, значительны ли они или изменят ли поведение вируса, согласно презентации.



Вариант быстро распространился по провинции Гаутенг, в которой находится крупнейший город страны Йоханнесбург.



Британские власти поспешили ввести ограничения на поездки в Южную Африку, как это сделали Япония, Чешская Республика и Италия в пятницу. Европейский союз также заявил, что намерен прекратить авиаперевозки из региона.



"Рынки некоторое время были довольно спокойны по поводу пандемии, отчасти потому, что экономики смогли противостоять воздействию выборочных мер изоляции. Но мы можем столкнуться новым аварийным торможениме на воздушных перевозках, так что это будет иметь последствия для цен на нефть", - сказал Крис Шиклуна, руководитель отдела экономических исследований Daiwa.



Джайлс Коглан, главный валютный аналитик брокерской компании HYCM, заявил, что закрытие американского рынка в четверг в связи с праздником Благодарения усугубило ситуацию.



"Нам нужно посмотреть, насколько трансмиссивен этот вариант, способен ли он пробивать защиту вакцин - это крайне важно", - сказал Коглан.



"Я ожидаю, что эта история затянется на несколько дней, пока ученые не поймут ее лучше".



Эммануэль Кау, глава европейского отдела стратегии на рынке акций в Barclays, сказал, что, когда многие основные фондовые рынки достигли или почти достигли рекордных максимумов, откат кажется "логичным".



"Мы ранее посоветовали увеличить распределение инвестиций среди защитных секторов и осуществить иное хеджирование от обвала на этих уровнях, но мы считаем, что устойчивый рост и терпеливые центральные банки должны продолжать обеспечивать подъем рынков среднесрочной перспективе, пока у инвесторов есть средства для покупок на спадах", - сказал Кау.



"Ключевым моментом является выяснить, остаются ли существующие вакцины эффективными против новых вариантов или нет. Неопределенность Covid может заставить центральные банки проявить осторожность".