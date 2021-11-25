 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикский Хорог охватывают все более массовые беспорядки и акции протеста
16:44 26.11.2021

Митингующие в Хороге требуют, чтобы к ним вышел глава ГБАО

Гражданские активисты Горно-Бадахшанской автономной области потребовали от главы региона Алишера Мирзонабота выйти к митингующим на главной площади Хорога.

Второй день в административном центре ГБАО продолжается митинг. 25 ноября сотни человек собрались у здания обладминистрации и потребовали найти и наказать виновных в убийстве 29-летнего жителя Рошткальинского района Гулбиддина Зиебекова. Прокуратура ГБАО подтвердила, что в кишлаке Шохдара была проведена спецоперация силовых структур, но утверждает, что Зиебеков оказал сопротивление и был ранен.

Митинг протеста на главной площади Хорога. 26 ноября 2021 года
Митинг протеста на главной площади Хорога. 26 ноября 2021 года
Гражданские активисты сообщили, что 26 ноября пообщались с главой ГБАО Алишером Мирзонаботом. На встрече присутствовали министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, депутат нижней палаты парламента Азиз Гиеев и два местных депутата из Рошткальинского района.

Бахтовар Бахтиеров, один из участников встречи, 26 ноября сообщил Радио Озоди, что глава ГБАО Лишер Мирзонабот отказался выполнить требование митингующих об аресте и привлечении к уголовной ответственности виновных в убийстве Зиебекова, ссылаясь на то, что не обладает такими полномочиями.

По словам Бахтиерова, это была вторая встреча с главой региона - поздно вечером 25 ноября председатель области Алишер Мирзонабот принял представителей митингующих. Глава региона на встрече отдал распоряжение о прекращении стрельбы сотрудниками правоохранительных органов.

"Мирзонабот позвонил руководству ОМВД и потребовал прекратить стрельбу в сторону митингующих. С тех пор ни одного выстрела не прозвучало. Сейчас мы хотим, чтобы власти восстановили доступ к интернету и нашли выход из создавшейся ситуации", сказал гражданский активист.

Протестующие привезли тело убитого к зданию областной администрации. Хорог, 25 ноября 2021 года
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Тем временем, "Азия-Плюс" со ссылкой на свои источники сообщает, что Алишер Мирзонабот вечером в четверг принял представителей митингующих и сказал им, что был не в курсе планов по задержанию Зиебекова, так как сам в это время находился в Мургабском районе.

Глава ГБАО обещал в ближайшие 2-3 месяца провести расследование этого инцидента, а так же по факту стрельбы на площади. "Мы не согласились с тем, что расследование будет проведено не сейчас. Нам уже известно, кто задерживал Гулбиддина и кто открыл огонь в людей на площади. Это расследование не займет более 10 дней, поэтому мы категорически требуем ареста виновных и расследования инцидента", - сказали в беседе с "Азия-Плюс" представители митингующих .

Вчера прокуратура ГБАО подтвердила, что 25 ноября в кишлаке Шохдара была проведена спецоперация силовых структур по задержанию Зиебекова, который находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 181, ч. 3 ("Захват заложника организованной группой") и 189, ч. 3 ("Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") УК Республики Таджикистан.

25 ноября у здания обладминистрации произошла стычка между протестующими и сотрудниками силовых ведомств Таджикистана, в результате которой несколько человек были ранены. Как сообщили источники Радио Озоди, двое их раненых скончались в областной больнице. Утром 26 ноября умер Гулназар Муродбеков - он получил огнестрельное ранение в ходе операции по задержанию Гулбиддина Зиебекова. Третий погибший в ходе событий в Хороге - Тутишо Амиршоев.

Бахтовар Бахтиеров сказал, что в настоящее время на центральной площади Хорога находятся около 4 тыс. человек. Подтвердить достоверность этой информации не представляется возможным. На отправленных из Хорога в адрес Радио Озоди фотографиях видно, что на площади выставили два гроба с телами погибших. Вчера протестующие привезли к зданию областной администрации тело убитого Зиебекова.

Источник - rus.ozodi.org
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