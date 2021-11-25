Когда у лидеров паранойя. Как в Кыргызстане возбуждают дела о захвате власти, - 24.kg

16:48 26.11.2021

26 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Махинур НИЯЗОВА, Руслан ХАРИЗОВ



В Кыргызстане возбудили очередное уголовное дело о попытке захвата власти. Сегодня ГКНБ распространил информацию о задержании подозреваемых. По данным ведомства, группа лиц планировала организацию провокаций по дестабилизации обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти.



По факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к насильственному захвату власти" УК КР. "Задержали больше 15 подозреваемых, в том числе членов общественных объединений "Чуй ынтымагы" и "Эл ынтымагы" Азамата Мусакеева и Нурбека Калекеева", - сообщили в спецслужбах. Больше никаких подробностей.



24.kg напоминает, что в Кыргызстане за этот год это не первое уголовное дело о насильственном захвате власти.



По себе судят?

Чуть ли не с первых дней прихода к власти Садыра Жапарова и его друга Камчыбека Ташиева возбуждено несколько уголовных дел. Складывается ощущение, что новая власть в каждом оппоненте видит потенциального захватчика.



Стоит напомнить, что Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев сами пришли к власти на волне массового недовольства граждан итогами выборов в Жогорку Кенеш, когда многотысячный митинг перерос в беспорядки с захватом "Белого дома" и вынужденной отставкой Сооронбая Жээнбекова. Однако события в ночь на 6 октября 2020 года захватом власти почему-то официально не называются, а именуются "революцией". Зато все последующие недовольства и митинги трактуются иначе.



На январской пресс-конференции в Бишкеке начальник следственной службы МВД Сыргак Айткурманов сообщал, что по факту массовых беспорядков в столице 5 и 6 октября 2020-го завели пять уголовных дел, допросили примерно 3 тысячи человек в качестве свидетелей.



Основным фигурантом этого дела проходит Алмазбек Атамбаев. Вместе с Омурбеком Бабановым и другими политиками он организовал шествие сразу после смены власти в октябре прошлого года.



Акцию протеста почти сразу же разогнали: участников закидали камнями сторонники Садыра Жапарова, митинговавшие на Старой площади. Были даже слышны выстрелы. Протестная акция на площади Ала-Тоо не продлилась и часа, все разбежались. В сторону "Белого дома", или Дома правительства, где в то время уже засела новая власть, участники этого шествия не двигали. Но в их действиях МВД углядело попытки захватить власть. Сейчас дело рассматривается в суде.



Отдельно заведено уголовное дело в отношении Курсана Асанова, которого подозревают в захвате здания МВД во время беспорядков после 6 октября 2020 года. В те дни, напомним, руководители различных министерств и ведомств, в том числе силовых, сменялись чуть ли не по несколько раз в день. Но других захватчиков следствие обошло стороной.



Еще долго после смены власти случайные люди, считавшие себя приближенными Садыра Жапарова, прорывались в административные здания и занимали главные кабинеты. Некоторым из них позже все же достались кресла советников и руководителей различных подразделений в госорганах, а отдельные привлечены к уголовной ответственности.



Одним – ништяки, другим – сроки

Во время октябрьских беспорядков прошлого года свои посты побросали не только главы МВД и ГКНБ Кашкар Джунушалиев и Орозбек Опумбаев, но и генпрокурор Откурбек Джамшитов.



Здание главного надзорного органа защищали сами сотрудники прокуратуры. Но тем не менее пост главы надзорного органа все же захватили. 6 октября главой себя провозгласил экс-депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов, а через некоторое время - член партии "Чон Казат" Сыймык Жапыкеев. Но их за захват власти к уголовной ответственности не привлекли. Позже Шыкмаматов стал министром инвестиций, а сейчас он баллотируется в парламент с партией "Ынтымак". А Жапыкеев, получив генеральские погоны, вновь вернулся на свою "кухню".

Зато на скамью подсудимых угодил и Равшан Джеенбеков. Его также привлекли за попытку захватить власть 9 октября 2020-го. Но позже в отношении него дело прекратили. По этому резонансному делу подсудимыми проходят бывший глава государства Алмазбек Атамбаев, его телохранитель Канат Сагымбаев, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, лидер партии "Туран" Жениш Молдокматов, Курсан Асанов и Темирлан Султанбеков.



Равшан Джеенбеков теперь содержится под стражей по другому уголовному делу - событиям в Кой-Таше в августе 2019 года. Ему так и не дали полноценно участвовать в выборах в Жогорку Кенеш - проводить агитацию, выступить на дебатах.



Бывший замглавы МВД Курсан Асанов стал фигурантом сразу нескольких дел о захвате власти. Еще одно уголовное дело начали из-за сомнительной аудиозаписи разговора якобы бывшего члена совета директоров ЗАО "АКБ "Толубай" Алмаза Сарыбаева и экс-замминистра. В разговоре он упоминает депутата парламента Жанара Акаева, который якобы спрашивал у него о наличии оружия и заявил о готовности неких молодых людей при необходимости захватить власть. Голос, который якобы принадлежит Алмазу Сарыбаеву, говорит, что может собрать людей, есть парни из Чалдовара, Токмака. Из-за этого бывшего замминистра водворили в СИЗО-50 для особо опасных преступников и членов ОПГ, а Алмаза Сарыбаева - в СИЗО-1 Бишкека. Но сама запись оказалась смонтирована, что доказала экспертиза.



Вокруг враги и саботаж

Очевидно, что череда уголовных дел о попытке захвата власти на этом не закончилась. В последнее время президент Садыр Жапаров чуть ли не каждый день делает громкие заявления, в которых дает понять: все, кто пытается поставить подножку главе государства и захватить власть в стране, будут наказаны. Он стал все чаще говорить на публике, что сталкивается с саботажем.

У меня враги не только среди руководителей, но и в простом народе тоже есть.



Садыр Жапаров

Глава государства заявил это на встрече с жителями новостройки "Ала-Тоо 3" Сокулукского района Чуйской области. И призвал людей прекратить саботаж и набраться терпения.



О врагах он вновь заявил в интервью журналистам накануне. Глава КР сказал, что есть некоторые политики, которые планируют устроить вооруженный конфликт.



После выборов в отношении них примем серьезные меры.



Садыр Жапаров

"Мы знаем каждого из них. Доказательства собраны. Сейчас не можем принимать меры из-за того, что их сторонники начнут кричать, что это связано с выборами", - сказал он, но не уточнил, о каких именно политиках идет речь.



Кого задержат следующего в подозрении в попытке захвата власти, по всей видимости, узнаем после проведения парламентских выборов. Но уже складывается четкое ощущение того, что у нынешних властей паранойя и любой неугодный гражданин может стать фигурантом досудебного производства.