 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырРаздолбайство. Токтогульская ГЭС встретит зиму без агрегата. Ищут диверсантов
16:52 26.11.2021

26 ноября 2021

Бишкек (АКИpress) – Под председательством президента Садыра Жапарова в госрезиденции "Ала-Арча" прошло заседание Совета безопасности, которое транслировалось в прямом эфире по госканалам и интернету. Заседание прошло за два дня до парламентских выборов, в период углубляющегося экономического кризиса и предстоящей зимы с перебоями в электроснабжении.

Другими словами, это самое время заверить граждан, что курс властей правильный. Информационное поле подверглось безудержному артобстрелу из всех видов оружия - заявления, толстые папки, разоблачения о подготовке переворота, согласие на привлечение депутатов к уголовной ответственности.

Президент Жапаров начал с беспроигрышной темы - борьбы с коррупцией. Только 3% от льготных государственных кредитов выдавались фермерам, остальные 97% распределялись между бизнесменами, депутатами, министрами и губернаторами, и непосредственно их близкими и родными, сказал президент и вручил главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву толстую папку с указанием провести расследование в течение двух месяцев.

Затем наступила очередь генпрокурора Зулушева. Ему президент вручил две папки - аудит Счетной палаты в Госгеологиии по выдаче лицензий на разработку месторождений и аудит Счетной палаты с материалами о списании электричества. В двух папках общеизвестные схемы - выдача лицензий с целью перепродать и списание электричества на "мертвые души". Последней схеме лет 30, не меньше.

Затем президент взял тонкую папку со своего стола и поинтересовался, находится ли в зале председатель Фонда по управлению государственным имуществом. Мирлан Бакиров сделал напряженное лицо, но папку президент ему не дал. Зато глава государства дал ценное указание - поставить на учет государственное имущество вместе с рыночной стоимостью.

Две папки с госимуществом и исполнением бюджета президент отдал первому заместителю председателя Кабинета министров Арзыбеку Кожошеву. При этом он уменьшил сроки исполнения поручения - с двух месяцев до одного.

После этого президент рассказал о возросших доходах госкомпаний - у "Мегакома" прибыль увеличилась на 1 млрд сомов, налогов заплатил на 1,5 млрд сомов больше; "Кыргыз темир жолу" за 6 месяцев с убытков вышла на 1 млрд 578 млн сомов чистой прибыли; чистая прибыль аэропорта "Манас" выросла с 1,8 млрд сомов до 3,11 млрд сомов; у "Кыргызнефтегаза" прибыль выросла в три раза, в "Кыргыз петролиум компани" прибыль выросла в 10 раз.

Только после президент Жапаров выступил с заготовленной речью об эпидемиологической обстановке и предстоящих выборах в парламент. "Выборы в Жогорку Кенеш не должны быть борьбой между вами, борьбой за должность и власть. Если мы применим такой подход к выборам и определению будущего страны, то мы проиграем, наша страна проиграет и, в конце концов, мы лишим нацию и наших детей шансов на развитие", - сказал президент.



Говорил президент также про экономику. Он привел длинную череду цифр, которая выглядела выигрышно на фоне цифр 2020 год, когда экономика упала на 8,6%. Про рост цен на продовольствие и ГСМ президент сказал кратко.

Безудержная раздача наличных денег своим гражданам богатыми странами Запада, которые стали их тратить на товары (продовольствие, мебель, ремонт и т.д.), а не на сервис (рестораны и парки развлечения были закрыты), жадность стран ОПЕК+ заработать во время кризиса сделали свое дело - жизнь кыргызстанцев резко подорожала. Свое дело сделало засуха - реки и водохранилища обмелели, электричества стало меньше.

При росте социального напряжения вверх берут популистские сползания. Так, президент Жапаров поручил снизить тарифы на электроэнергию для 110 тыс. малообеспеченных семей. "С 1 января сначала поможем с электроэнергией. Сейчас тарифы составляют 77 тыйынов, снизьте их до 50 тыйынов. Оставшиеся 27 тыйынов будут субсидироваться из бюджета", - поручил он. Другими словами, одна часть населения должна оплачивать счет за электричество другой части населения.

По словам министра энергетики Доскула Бекмурзаева, которые он сегодня озвучил на Совете безопасности, ожидается, что к 1 апреля 2022 года объем воды в Токтогульском водохранилище составит 7 млрд кубометров. Таким образом, зимний период из водохранилища планируется слить 5,3 млрд кубов воды. Это на 2,1 млрд меньше, чем прошлой зимой. Сэкономить такой объем воды без веерных отключений не представляется возможным.

Самое удивительное, что в зиму страна входит без одного из четырех гидроагрегатов Токтогульской ГЭС - 4-й гидроагрегат сняли в апреле, но новый не успели поставить. 20 октября Бекмурзаев на заседании парламента обещал, что гидроагрегат запустят в начале декабря. Сегодня он признал, что работы завершатся в июне 2022 года. Разве это не показатель уровня управления энергосектором?

"Я думаю, Камчибек Кадыршаевич найдет этих диверсантов", - пообещал глава Кабмина Акылбек Жапаров, комментируя историю с 4 гидроагрегатом.



Ни одни выборы в стране не происходят без попытки насильственного захвата власти или захвата власти. На президентских выборах 2017 года в подготовке насильственного захвата власти обвинили депутата Каната Исаева и кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

ГКНБ сегодня сообщил, что пресечена деятельность преступной группы, которая планировала насильственный захват власти в Кыргызстане. Сотрудники спецслужб получили информацию, что группа лиц планирует сразу же после парламентских выборов организовать насильственный захват власти.

В преступную группу входят депутаты Жогорку Кенеша и бывшие высокопоставленные чиновники. Уже задержаны 15 членов группы.

Судя по видеокадрам, которые распространил ГКНБ, одним из центров заговора стала кухня, где женщина из пакета вынимает патроны. Арсенал также включает в себя травматический пистолет, дробовик и ружье.

Попытка захвата власти стала настолько обыденным событием, что в Совете безопасности говорили обо всем, даже 20 минут про алкоголь, но ни слова про попытку захвата власти...

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637934720
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