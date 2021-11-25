Среди госзаговорщиков в Киргизии названы имена 3-х кандидатов в депутаты от партии "Зеленых" - Суеркулов, Акматбеков и Купешев

17:41 26.11.2021

На заседании ЦИК 26 ноября старший следователь по особо важным делам ГКНБ Дамир Суваналиев попросил привлечь к ответственности трех кандидатов "Партии зеленых Кыргызстана", которая участвует в выборах депутатов в Жогорку Кенеша.



По его словам, Суеркулов Нурис Джумабаевич, Акматбеков Руслан Автандилович и Купешев Бекназар Эсенгулович проходят по уголовному делу по ст.38-309 ("Приготовление к насильственному захвату власти") УК КР. Он отметил, что на данный момент они не задержаны, а также попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной отвественности.



Обсудив вопрос, Центризберком дал согласие на просьбу следователя ГКНБ.



Ранее спецслужбы распространили сообщение о группе лиц, которые планировали насильственный захват власти сразу же после оглашения результатов выборов. По данным ГКНБ, среди подозреваемых есть депутаты Жогорку Кенеша и бывшие чиновники.



На данный момент силовики задержали более 15 человек.

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