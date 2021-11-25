Таджикистан вернул трех задержанных н границе кыргызов

00:01 27.11.2021

Таджикистан вернул трех задержанных кыргызстанцев - Погранслужба© Sputnik / Эмиль Садыров



Кыргызстанцев передали по итогам переговоров пограничных представителей двух стран. Граждане КР были задержаны 1 и 12 ноября.



БИШКЕК, 26 ноя - Sputnik. Кыргызской стороне были переданы трое граждан Кыргызстана, задержанных ранее на территории Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Кыргызстана.



Кыргызстанцев передали по итогам встречи пограничных представителей двух стран, которая прошла сегодня, 26 ноября. Отмечено, что на встрече обсуждался вопрос возвращения граждан двух государств, задержанных на их территориях.



"Сегодня в пункте пропуска "Кулунду-автодорожный" таджикские пограничники передали кыргызским коллегам трех граждан Кыргызстана. Один из них был задержан 1 ноября, а две женщины - 12 ноября", - говорится в сообщении.

Также еще три ранее задержанных кыргызстанца будут возвращены на родину в ближайшее время.



Пограничные представители двух республик договорились о передаче кыргызской стороной двух граждан Таджикистана, задержанных на территории КР, добавили в Погранслужбе.