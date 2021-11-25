 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Новости очень тревожные". Европа отгораживается от Африки из-за нового штамма
00:15 27.11.2021

Россия с 28 ноября ограничит въезд из Гонконга и девяти стран Африки

Ангелина Мильченко

Новый штамм коронавируса (B.1.1.529), обнаруженный сначала в Ботсване, а затем и в Бельгии, привел к тому, что с 29 ноября Россия ограничит сообщение с девятью африканскими странами и Гонконгом. Предполагается, что этот штамм более заразен и более устойчив к вакцинам. В ЕС бьют тревогу и призывают все страны союза закрывать границы для государств, где выявлен B.1.1.529.

С 28 ноября Россия ограничит въезд иностранцев из девяти стран Африки и Гонконга из-за распространения нового штамма коронавируса.

"В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", - сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Поэтому с 28 ноября те, кто является гражданином ЮАР, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, Специального административного района Гонконг или путешественники, которые находились в этих странах в течение последних десяти дней, не смогут попасть в Россию.

Те, кто прибывает из Африки, Израиля, Великобритании, Гонконга и Китая будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19.

Вместе с тем в оперштабе подчеркнули, что пока рано делать выводы - ситуация "тщательно изучается". Отмечается, что тест-системы могут определить этот штамм. При этом в России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания африканским штаммом.

В Европе же новый штамм уже обнаружили - власти Бельгии сообщили о первом случае заражения. Оказалось, что вариант вируса в страну привезла непривитая женщина, которая ранее побывала в Египте. Первые симптомы заражения у нее зафиксировали 22 ноября.

"В Бельгии зарегистрирован один случай заражения этим штаммом", - сказал телеканалу LN24 министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук. Он подчеркнул, что пока ученые не подтвердили, что этот штамм опаснее, чем "дельта".

Британские ученые ранее выступали с предупреждением о том, что в Ботсване появился новый, "возможно более опасный" штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Именно в африканской стране выявили первого пациента с этим видом инфекции. При этом указывалось на его высокую устойчивость к вакцинам. Пока наибольшее число заразившихся, в крови которых обнаружен африканский штамм, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter ранее написала, что "новости о новом варианте COVID очень тревожные".

"Сегодня я разговаривала с учеными и производителями вакцин. Они разделяют эту тревогу", - рассказала она. В связи с этим она призвала граждан ЕС прививаться от коронавируса "как можно скорее".

Кроме того, в пятницу, 26 ноября, Урсула фон дер Ляйен рекомендовала европейским странам прекратить авиасообщение с государствами, в которых может быть выявлен этот штамм, "чтобы ограничить его распространение".

"Все воздушные перевозки в эти государства должны быть приостановлены до тех пор, пока у нас не будет четкого понимания угрозы, которую несет этот вариант вируса. Путешественники, возвращающиеся из этих регионов, должны следовать строгим правилам карантина", - заявила она.

Пока одни страны ужесточают контроль самолетов из Южной Африки (голландские власти запретили пассажирам выходить из самолета), другие - не обращают внимания на опасность.

По данным Daily Mail, британцы, которые прибыли из крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга, смешались с сотнями других соотечественников, когда прибыли в аэропорт Лондона "Хитроу". "Пассажиры сообщили, что их не проверяли и не спрашивали об их поездках", - пишет издание.

Отмечается, что они "не столкнулись с дополнительными мерами предосторожности". Другие туристы рассказали СМИ, как обходили запреты, прибывая в Великобританию из безопасных стран.

При этом специалисты предупреждают: "возможно", B.1.1.529 уже проник в Великобританию, так как люди "прибывают каждый день" из стран, где был обнаружен штамм.

Источник - Газета.Ru
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